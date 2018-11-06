臉書成立「戰情室」打擊假新聞與選舉干預

文：JONATHAN VANIAN

譯：許睿洋

在一間平凡無奇的會議室裡，配備著用來鎖定主要新聞頻道的電視螢幕和一面白板牆，牆上懸掛著一面美國國旗。面對即將登場的期中選舉，一群臉書（Facebook）員工正致力於嚴防假新聞，以避免選舉結果受到影響。

這個被臉書稱為「選舉戰情室」（election war room，簡稱戰情室）的團隊聚集了來自法律、政策、安全等各部門的20位代表，透過監控臉書內部數據的異常活動，來找出可能正在臉書或相關服務平台上散播假新聞的「惡意帳號」。

本周三（10月17日），臉書邀請了各家記者前往其位於加州孟羅公園（Menlo Park）的總部，並帶他們簡單地參觀了「戰情室」。

「戰情室」就像一間傳統的辦公室，年輕的臉書員工正在裡頭並肩作戰，有些人則位於放有多個螢幕的站立式辦公桌之前。如果不是這些螢幕上貼有像「選舉軟體工程師」、「完整性（監控）軟體工程師」和「巴西研究」的標籤，人們真會誤以為員工們正在傳統的軟體上編寫程式。

團隊成員們緊盯著大螢幕上持續更新的圖表，以監控潛在的「選民壓制」（voter suppression）活動，或任何旨在誤導美國臉書用戶的惡意活動。整個辦公室感覺起來有些擁擠，因為員工們彼此間的距離非常接近。

戰情室的一面牆掛有一面美國國旗，而另一面牆則掛著巴西國旗，意味著團隊正在監控著巴西已有所分化的選舉。臉書行政主管表示，直到美國期中大選之前，全天都會有員工在戰情室內工作。

設立於9月的戰情室，乃是臉書用以避免重蹈2016年總統大選（與俄羅斯掛勾的機構在該次選舉中大量散播假新聞）覆轍的進一步努力。美國國會議員大力抨擊臉書未能避免此問題的發生，而導致公共關係頓失信譽，並要求臉書制定相關規範。然而一直到今年（2018年）春天，臉書再度爆發罪證確鑿的隱私醜聞後，相關規範才有所增長。

臉書執行長馬克．祖克伯（Mark Zuckerberg）一改他最初否定假新聞問題的重要性，近期已承諾要投注大量的心力來打擊此問題。現在，臉書表明了戰情室是此方面努力的最佳楷模。

臉書選舉暨公民參與事務主管沙米迪．查克拉巴蒂（Samidh Chakrabart）說，「我們明白選舉期間是分秒必爭。如果我們在平台上看到任何突發事件，我們必須能偵測它們，並以最快的速度即時做出回應。」

臉書的反假新聞工作還包含了與第三方組織（如美聯社）進行協作，對可疑的新聞與照片進行事實審查，並創造能自動辨別假消息與假帳號的措施。同時，臉書公布了一個可公開搜尋的政治廣告資料庫，並預計公開廣告主的身分。但這些努力有時亦會遇到瓶頸。

舉例而言，依《紐約時報》（New York Times）本周三之報導，臉書的政治廣告資料庫存在一個漏洞，使得部分政治廣告主能夠隱藏他們的身分，損害該資料庫的有效性。而臉書則表示它將修復此問題。

查克拉巴蒂說道，臉書已建立了一套特製的軟體，能識別在臉書上瘋傳的內容，讓戰情室團隊的成員能對其進行分析。臉書也透過軟體對其他網站（如Twitter和Reddit）或臉書的有關資產（如Instagram和WhatsApp）上的趨勢進行監控，以辨別任何可能散播至臉書上的潛在假新聞活動。

查克拉巴蒂說道，臉書已透過戰情室來監控本月初的巴西總統大選第一輪選舉。他表示，戰情室的團隊成員成功地發現了一起旨在散佈大選因為示威活動而延後一天的選民壓制活動。

查克拉巴蒂說道，「在它抓住機會在平台上瘋傳之前，我們就已經將其從臉書刪除了。」

《衛報》（Guardian）上周報導，巴西選舉法庭對選舉期間臉書與WhatsApp上的假新聞件數表示不滿，並要求臉書刪除30條抹黑特定政治人物的假新聞連結。

儘管如此，查克拉巴蒂堅稱，戰情室在巴西大選期間是有效的，而且讓臉書的員工更有效率地工作。雖然他們能以遠端工作的方式進行，但讓所有人在同一間辦公室裡工作，能使該團隊更迅速地做出決策，並進行「面對面」的對談。

然而，目前並不確定戰情室是否將成為常設的編制或僅是暫時的權宜之計。臉書高層表示，目前共有數個團隊正在針對假新聞以虛擬樣態進行監控（在全球各地的臉書辦公室打擊選舉干預），而這個位於孟羅公園的小會議室雖然僅是當中的一部分，卻是「有形」的努力，而且也更為「公關友善」（PR-friendly）。

臉書全球政治與政府外聯主任凱蒂．哈貝斯（Katie Harbath）說，「戰情室的實際設立是我們的新嘗試，而在美國期中大選後我們也會對戰情室重新評估，以決定這樣的方式是否將在未來各國大選中持續維持。」

目前臉書不傾向邀請來自Twitter 、Reddit等同樣受到假新聞所害的公司員工，來加入戰情室的團隊。臉書網路安全政策主管納森尼爾．葛萊徹（Nathaniel Gleicher）說道，儘管臉書與其他公司合作，但以「虛擬」（virtually）的形式與它們聯繫溝通會比「實體」（physically）的接觸更加容易。

關於要讓不同公司的代表在戰情室裡實地會面所帶來的挑戰，葛萊徹表示，「你並不會想要損失促成一場面對面會談所需花費的時間，而不把時間花在真正需要回應的事情上。」

哈貝斯認為，當前臉書在其公司上下推動關於平台與相關服務的保護措施，與2012年臉書因落後於其他競爭者而優先推動臉書的手機app有著異曲同工之妙。哈貝斯表示，這樣的努力將成為臉書的「新常態」（new normal），意味著投資者與社會大眾應該儘快習慣公司將在安全相關議題上投入更多金錢與資源。

哈貝斯說道，「這不會在期中選舉後馬上停止，而會成為一場持續的軍備競賽。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航