暢銷歷史作家Joseph J. Ellis解釋美國開國元勳為什麼錯了？

文：Lucas Wittmann

譯：Wendy Chang

美國暢銷歷史作家Joseph J. Ellis回應開國元勳的錯誤認知，重建對政府的信心和國家服務。

《American Dialogue》這本書探討了喬治・華盛頓（George Washington）、約翰・亞當斯（John Adams）、詹姆斯・麥迪遜（James Madison）和湯瑪斯・傑佛遜（Thomas Jefferson）對於當今使美國國內分歧的議題，可能會有哪些想法，你為何會想要在書中處理這個議題？

我在川普（Donald Trump）當選的前兩年就開始計畫撰寫這本書，當時的社會力量不僅讓川普上台，且早令我們社會分裂，對於政府高度不信任。

你覺得現在有答案來解決各個問題了嗎？

歷史學家非常擅長預測過去，預測未來則是預言家的事，而過去預言家的紀錄都不是很好。全球化、網際網路，還有美國社會龐大的規模，都帶來了前所未有的問題。在我們可以有意識恢復討論美國的對話之前，我們需要重建一個「我們」的政府，而不是「他們」的政府，否則我們就會在新鍍金時代裹足不前。

你覺得「人性中的善良天使」（better angels of our nature）能夠拯救我們嗎？

就我對歷史的看法而言，相信「人性中的善良天使」並不是個好選擇，開國元勳們並不相信善良天使之說，他們創立了憲法，就是要來規範不完美的人類。

美國一直都有一種人極力反對否些觀點，你覺得跟傑佛遜時代相比，我們有不一樣嗎？

這是規模的問題，當時是聚集在大西洋沿岸的400萬人，現在是全國有3.25億人，兩著之間還是有差別，但最重要的是，我們正在嘗試做前人沒有做過的事：在一個龐大的國家裡，建立一個全然的多元種族社會。

若說開國元勳們最大的失敗之處，且至今仍影響著我們，你覺得會是什麼？

當他們提到「我們」時，他們既沒有包含黑人，也沒有包含女性，更不用說美國原住民。每當討論到種族時，開國元勳們的答案最終可能令你失望。

他們建立的憲法系統有辦法解決我們的問題嗎？

開國元勳們會希望我們意識到這是部活生生的憲法，所以有些原始主義者會主張要回去討論憲法的原始意義，但這根本就錯了，我們必須做出調整、選舉團必須動起來。

1960年代早期，近八成的美國人表示他們信任政府，到了1970年代中期，這個數字降到兩成，之後就沒有回升了。發生什麼事造成這樣的結果？

越戰破壞了美國政府的信譽，令一整個世代的美國人不再相信政府。再來是民權運動讓白人開始不相信政府，最後是羅訴韋德案（Roe v. Wade.），令所有的福音派疏遠政府。

有什麼可以最終團結所有美國人？

當面臨巨大的危機時，我們將別無選擇只能團結。當沿海地區不得不被撤離時，當氣候變遷的真正影響開始出現時，我們終將被迫團結。

在當時最美好的年代，開國元勳們把公眾利益置於輿論之前，有沒有辦法能夠恢復這種美德？

我贊成強制性的兵役。當然，現在沒有機會了。但每個美國女人和男人都應該為人民服務兩年。它代表的不是軍事的力量，而是某種形式的服務精神。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺