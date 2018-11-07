在中國，臉部辨識技術正代替老大哥看著你

文：EAMON BARRETT

譯：高子媁

深圳的十字路口上，有一個巨大的螢幕播放著那些隨意穿越馬路的人們，他們卻不知道自己正被監視著。然而，抓到他們的並非警察，而是路邊配備著最新款臉部辨識技術的監視攝影機。歹徒的大頭照直接播放至螢幕上，以羞辱的方式迫使其他人遵守規矩。

這項絕技來自於一家當地名為「雲天勵飛」公司，是在中國進步的監控市場中的一間小公司。這個蓬勃發展的產業龍頭，是中國兩家新興企業──商湯科技與曠視科技。這兩家公司的人工智慧臉部辨識技術，可說是全球數一數二。

商湯科技是從香港中文大學的一個研究計畫開始的。這間公司於2014年由電腦視覺技術專家湯曉鷗教授，與他的學生，同時也是現任執行長的徐立共同創辦。如今，商湯科技可說是全球最有價值的人工智慧新興公司，估計市值至少45億美元。

市值約20億美元的曠視科技雖然沒有那麼高的價值，卻是全球最大人工智慧臉部辨識開放平台Face++的建立者。超過30萬開發者使用Face++建立自己的臉部偵測程式。2011年由3位相當於中國的麻省理工學院的清華大學的畢業生創立，曠視科技表示希望公司能打造「中國的雙眼和大腦」，並增強警方勢力至「超越人類」的程度。

對於中國政府而言，這不但代表著可以在數秒之內辨識出14億中任何一位公民，並且可以記錄個別的行為以預測將來誰有可能成為威脅，成為菲利普．狄克（Philip K. Dick）的《關鍵報告》（Minority Report）中所描述、真實世界版的「預防犯罪」。

為了達成目標，政府既成為像商湯科技和曠視科技這種公司的恩人，同時也是受益者。超過40多個市立警察部隊，也就是公安局，向商湯科技購買了監視系統。商湯科技表示，自去年安裝系統以來，該公司的科技已經幫助廣州公安辨識超過2000名嫌疑人，逮捕了超過800人，並解決100多件案件。

與此同時，帶有麻煩的意味、中國所謂的「天網」，就是曠視科技所支援的全國監控程式。發明於2005年，天網在全國各地設置監視器，致力於創造全國全景監獄。據《工人日報》報導，多虧了Face++，它現在安裝在數百萬個人工智慧攝像鏡頭中，自2016年以來已逮補約2000名嫌犯。

中國聲稱這樣的科技將被用於追蹤逃犯與失蹤人口，卻也有濫用的可能。商湯科技和曠視科技都不願承擔這項科技如何被使用的責任，聲明自己只是供應商，並非規則制定者。（兩間公司都拒絕發表評論）

然而，對牛津大學數位倫理研究室（Digital Ethics Lab）的負責人Luciano Floridi而言，這種推卸責任的方式是無用的。他表示，「自很久以前，這種『喔，我們只是製造一種工具』的說法就已經沒有用了。」

在美國，有些公司正積極地找尋人工智慧應用的疏失。研究人工智慧且將之商業化的微軟於7月呼籲「政府應該採取行動，訂定臉部辨識科技的使用規範」。同時，Axon，也就是以前的Taser，已成立了一個外部的顧問委員會，指導其人工智慧警用裝備的開發。

專門研究中國人工智慧的牛津大學學者Jeffrey Ding相信，要以安全考量為前提在西方社會發展臉部辨識技術更加困難。他說，「中國更願意採用這項技術，至少是願意嘗試的。」

但中國人也沒什麼自由能反對這樣的發展。人權觀察（Human Rights Watch）的資深中國學者王松蓮說明，「這些系統的目的是為了打造更嚴謹的社會控制網，讓人更難以策劃行動或是推動政府改革。」有了愈來愈先進的攝影鏡頭，誰會去注意那些觀察者呢？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航