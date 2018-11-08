尊嚴勝過隱私權？印度生物識別個資賣給私營企業的論戰

文：Billy Perrigo

譯：吳舜文

2018年9月26日，印度為世界上最大型的生物識別身份系統Aadhaar劃下一個重要里程碑。

當該計畫於2009年啟動時，印度政府為每位公民提供一組可供生物識別的身份編號，成為世界首度實施此措施的國家。印度政府表示，這些生物識別紀錄（虹膜掃描與指紋記錄）會與公民的身份編號連結，並用於國家與公民的實際互動，例如避免身份詐欺、更有效率地執行稅收，最終希望能節省政府支出。

全世界國家都在關注該計畫的成與敗。時至今日，印度12億人口都已記錄在生物識別系統內，其中包含近99％的成年人口。

然而，批評者表示該計畫雖採自願性，但卻日漸強加於印度公民的日常生活中。舉例來說，若公民沒有Aadhaar身份編號，幾乎不可能簽訂手機合約，或者開設銀行帳戶。

2018年9月26日，情況開始有所轉變。印度最高法院在一項頗具里程碑的裁決中表示，私營公司不該要求使用者提供Aadhaar資料以作為服務條件。

整體而言，最高法院支持Aadhaar系統的合法性，並稱該系統沒有違反印度人民的隱私權，因此可以持續運作。法官說道：「Aadhaar能讓邊緣群體享有尊嚴，而這樣的尊嚴勝過了隱私權。」

以下是關於Aadhaar系統的資訊：

Aadhaar是什麼？

Aadhaar在北印度語的意思是「基礎」，而該系統主要是以12位數的身份編號與指紋和虹膜掃描互作連結。登錄系統的每個用戶都擁有一張印有身份編號的卡片，作為掃描生物識別資料庫中的前後參照。Aadhaar卡並不能當作身份證明，但印度公民必須出示卡片以申請政府的福利金及社會服務。

Aadhaar背後動機在於打造一個全印度通用的單一識別集中系統，而不像舊款出生證和配給卡易受損或遺失的過時設計，使得農村貧困的邊緣人口在老舊系統下難以取得社會福利。

目前，越來越多印度的私營公司開始利用Aadhaar身份編號，以快速又省錢地「加載」新客戶。換句話說，銀行、電子錢包公司與保險公司，只要將顧客的Aadhaar卡與指紋機上讀數做確認比較，便能快速認證身份並提供客戶服務，而不像以往須經過冗長且昂貴的手續來確認身份，還要審查資料的正確性。

倫敦大學亞非學院（London’s School of Oriental and African Studies）的南亞研究所（South Asia Institute）主任愛德華・辛普森（Edward Simpson）教授表示：「這個計劃最初被視為是一種具成本效益又符合現代化的方式，能將龐大且記錄不完整的人口全納入一個單一數據庫。」

Aadhaar系統真的有用嗎？

廣義上來說，Aadhaar系統的技術確實適用於大多數印度人，因此可說是有用的。根據印度身份識別管理局中負責該計劃的一位官員指出，系統使用至今，已為印度政府省下多達124億美元。

但該系統也同時受到其他批評。辛普森說道：「計劃初期所產生的困難及官方迂腐，再加上身份識別經紀人（買賣Aadhaar系統中資料洩漏的中間商）的出現，都阻撓了Aadhaar計畫的順利實施。」此外，藉由登記Aadhaar身份編號來取得政府服務，目的本在於減少系統複雜性，但對某些人來說，反而增加額外阻礙。

以現有報告舉例來說，一些從未取得出生證明的移民與鄉村兒童，由於無法證明其身份並登記Aadhaar卡，因此沒辦法順利入學。再者，亦有報告指出，因為指紋與虹膜掃描的強制性措施，使得一些缺少手指或眼睛的痲瘋病患原有的政府福利被取消。

此外，維護隱私者也進一步提出其他問題。今（2018）年1月，印度《論壇報》（Tribune newspaper）聲稱，其手下記者試圖向身份識別經紀人購買Aadhaar資料庫中洩露出來的資訊，並發現僅需500盧布（相當於七美元）就能買到個資。

其他人亦提出擔憂，認為將個人生物識別資訊用於身份辨識系統上，不是個良好的奠基。一名律師米奇・克德里（Mishi Choudhary）在BBC文章中寫道：「就這樣一個資料庫而言，稍微有一點資料外洩的情況發生，對人們影響基本上是不可逆的，因為任何人都沒辦法改變自己的基因，來因應資料外洩的情況。」

辛普森教授則對《時代雜誌》說道：「一方面而言，Aadhaar系統是對政府迂腐行政的一種介入，並確保公平且準確分配社會福利機制。與此同時，它也被視為隱私權的侵犯，因為政府得以介入私人及日常事務中，作為加強監控人民的一種手段。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

印度最高法院怎麼說？

印度最高法院表示，政府能繼續有效使用Aadhaar系統，但私營公司不能再輕易利用該系統來「加載」新用戶。

最高法院指出：「我們得到的結論是，Aadhaar法案是一項有益於人民，並旨在賦予數百萬印度人權利的法案。與此同時，這項法案也得確保資訊的安全，以避免資料遠程外洩的可能性。」

儘管資料外流貌似是印度政府在此系統上的缺失，但實際上Aadhaar仍發揮了原先預期的效用。然而，Aadhaar資料庫得以部份揭露給私營公司的操作，讓印度政府將十億多印度公民的資料公開給外人，而許多人也開始懷疑，就是這樣的資訊開放才導致2018年1月發生的危害性洩漏事件。

辛普森教授表示：「印度政府作出資料公開的決定，對於視Aadhaar為侵入或監視手段的不肖者而言，無疑是一種勝利。」

其他觀察者怎麼說？

曾任Aadhaar系統負責人的南丹・奈里坎尼（Nandan Nilekani）表示，印度最高法院對該計畫作出「具里程碑的肯定判決」，並指出法院的決定再次「驗證Aadhaar的創立守則。」

其他觀察者則較具批判性。印度前議員桑賈伊・尼魯帕姆（Sanjay Nirupam）批評執政的印度人民黨，稱應該向那些「在政府壓力下，被迫讓手機與銀行帳戶連接Aadhaar系統」的印度人民道歉。

如同其他與印度最高法院有關的分歧，這場關於Aadhaar的辯論，背後隱含更多的是黨派政治。莫迪政府將Aadhaar系統視為促進發展，以及消除貧困的一種方式。

印度總理莫迪（Narendra Modi）曾在今年1月份表示：「印度的發展因Aadhaar強而有力。」5月，莫迪更引述Aadhaar為印度人民黨在科技上領先在野黨的例證。（Aadhaar於2009年由印度國民大會黨推出，該黨作為莫迪為首的印度人民黨對手，一直執政到2014年為止，但自莫迪政府上台後便大大擴展了Aadhaar的功用。）

儘管如此，在野黨不斷強調到，「發展」常被用作是鞏固社會中富人利益的藉口，而在Aadhaar系統的情況下，這樣的發展卻是強迫大多數人進入一個受監視的系統，並更進一步排除被邊緣化的少數群體。

Aadhaar對其他國家意味著什麼？

某種程度上來說，如此形式的身份識別集中系統對印度而言是獨一無二的，因為印度長期不斷致力於確保其龐大且多元化的人口，均能受到中央政府一致的公平對待。

如今，與生物識別技術類似的系統逐漸廣傳與便宜化的情況下，其他國家也開始對這樣的作法產生興趣。目前許多國家都會將指紋與虹膜掃描整合至護照中，不過尚未有國家像印度一樣，致力於將系統整合至公民與國家互動的基礎上，但或許未來將有所改變。

印度最高法院的裁決表明，若將國家身份識別系統與市場整合在一起，可能會引發隱私與資料安全的問題。至少目前對民主國家來說，這種作法可能會導致系統受到隱私法所限制。然而，與中國同樣作為威權主義的許多國家而言，則無須克服如此障礙。

辛普森教授最後表示：「在Aadhaar辯論中所提出的種種問題，不僅屬於印度政府的難題，更攸關了身份、資料，以及個人、公司與政府權利的全球性問題。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航