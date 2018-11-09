5歲時我拒絕乘坐使用海灣天然氣的車輛，父親為我感到驕傲

文：Tayari Jones

譯：劉松宏

我第一次發現自己面臨政治困境是在1976年，當時的我只有5歲。我的父母就像我們曾經稱之為「社會運動份子」的民權運動老手，他們傾向於黑人民族主義和泛非主義。我的名字：塔亞力（Tayari），是我們家人的朋友從肯尼亞的研究之旅帶回來的。塔亞力在東非通用語「斯瓦希里語」中，意思為「準備好了」。我的哥哥派翠斯・盧蒙巴，則是以1961年被暗殺的非洲民族主義者和剛果民主共和國第一任總理的名字命名。我們民族的人們也不羞於為了提升民族地位而提出各種議程。

1976年，我非常關注南非的種族隔離議題。在我們木板地下室的牆上貼著一張海報，上面描繪的是一名背著嬰兒的女人，並將一支步槍綁在胸前。標題是：她在非洲自由的一端戰鬥——國際天然氣公司海灣（Gulf）則為另一方提供資金，抵制海灣公司吧。我對這位母親很感興趣並為保護她的孩子的行為而感動。然而在那一年的6月，索維托發生了重大事件：估計有2萬名南非黑人學生舉行示威遊行，後來他們都被警察槍殺。據報導，死亡人數約為23人左右，但我的父親和他的朋友堅持認為實際數目一定遠超23這個數字好幾倍。在我當時對世界的理解中，我直接把全部責任歸咎於海灣天然氣公司。

那年夏末，我當時非常喜歡的小女孩邀請我一起去動物園參觀。為了準備外出，我穿上我的動物園套裝：毛線連身衣和涼鞋。另一個孩子的母親把我抱起來，用安全帶把我們扣在後座。我興奮地搖來搖去。亞特蘭大動物園是一個巨型大猩猩Willie B.的家，他是當地的大紅人。我正在喋喋不休地詢問我們家可不可以養牠當寵物。

接著我朋友的母親駛進了一個加油站。我抬起頭，正好看到了海灣天然氣公司的標誌。起初我以為她不知道種族隔離的事件，她可能沒有看過小赫克托・彼得森被槍殺並被一名18歲男孩抱走的著名照片。所以我說明了這些事件，並解釋說海灣天然氣公司支持種族隔離。我補充道：「他們謀殺了孩子。」

我朋友的母親聽完後不為所動。她邊說：「海灣天然氣很便宜，每加侖才60元。」，邊擰開了油箱蓋。

隨著汽油流入油箱，我看著刻度盤上的數字旋轉，想像著軍隊的坦克和士兵們暴衝入一群孩子中。我腦中只有一個想法：我開門下了車，拒絕乘坐使用海灣天然氣的車輛。我雙手交叉在胸前哭了起來。我覺得沮喪的是她沒有被我的話語所影響，我知道有些成年人並不會真的聽進孩子們的話。但更嚴重的是，我很遺憾我沒有任何辦法來拯救南非的孩子們。

當我在40幾年後回憶起這樣的經歷，因為我們正處在一個政治時刻：我們發現自己正處於一個無法被擊倒的分歧上。我發現自己因為我們急需找到共同立場而煩惱不已。人們會問我們要如何達到一個折衷點，彷彿這代表了一個安全、中立和文明的境界。但這種對美國盲目崇拜的想法是一種被誤導、危險的文化衝擊。

中點是在兩個極點中間等距離的點。就只是這樣而已。無論是在這裡還是在那裡，都不是甚麼高尚的事。埋藏在這些想法背後是一種虛假的思想等價，你可以稱之為「雙面好人」現象。當我們重新審視我們可恥的過去時，問問自己，折衷點在哪裡？與其採用或廢除奴隸制，也許我們可以同意一個更好的契約奴役計劃？與其判決日美公民在第二次世界大戰期間無限期地拘留，不如我們同意給他們實際的判決並且可能提供收據讓他們在被釋放時取回他們的東西？道德和不道德的中間標準究竟怎麼拿捏？

當我們重新審視我們可恥的過去時，問問自己，折衷點在哪裡？



尋找折衷點的根源在於避免和拒絕衝突。對於許多美國人來說，不太願意承認美國社會中的某些公民有深刻的種族主義、性別歧視、恐同和仇外心理。當然他們可能認為目前這個狀況在某種程度上是一個複雜的誤解。也許有一些方法可以判斷這一點——從折衷點來看——這將使我們能夠彼此溝通並意識到我們的民族認同是一條能舒適地約束我們並且打個漂亮的結的帶子。哀悼「分裂」的美國的頭條新聞表明，我們不能和諧相處的事實比我們正在爭吵的議題更為重要。

讓我們回到我五歲的時候。

因為我當時還只是一名小學生，我同情索維托被謀殺的學童。對我來說，這比我是黑人、他們也是黑人的事實更為重要。我親身陷於學校兒童的安全疑慮中。如果他們可以被槍殺，那我怎麼能保證我一定安全呢？我和那個加油的女人不在相同立場上。她只關心她的錢包。我又有什麼資格告訴她生命中少一點錢又何妨？但我所知道的是：南非的孩子們正在被殺害。

現在我明白我讀的公立學校其實跟索維托勇敢的孩子距離一整片海洋。但是，我對他們的同情是真實且完整的。許多人將政治理解成僅僅是修辭和思想的問題。有些人只會在新聞片段中經歷戰爭，而構成我們大部分志願軍的窮人和工人階級們都會發起戰爭，還有其他距離我們或近或遠的人也可能會遭受戰爭荼毒。對於直接受影響的人來說，文化大戰也是一場真正的戰爭。他們知道其中沒有安全可言。當一個人的同理心與表達對政策或文化的意見的人一致，而不是與那些受這些政策或文化規範影響的人一致時，折衷點的浪漫就會存在。無論我們是否有意識到，在這個爭論背後的事實是：這些政策改變了人們的生活。

作為一位美國人，我們正處於一個轉折點。我們必須決定什麼才是我們身份認同的核心：我們表現民族團結的重要性是否比我們的核心價值更重要？我們理解為什麼我們中的某些人支持將孩子與父母分開的話是否更有意義？或者支持這些家庭的統一更為重要？我們理解白人民族主義者的動機是否更為必要？或者我們應該防止白人民族主義者們恐嚇有色人種群體和反對種族主義的人這件事更為迫切？我們是否應該同意反對謀殺和肢解記者？我們是否應該頌揚我們的寬容和文明，因為我們用民族團結的良藥來遏制世界的創傷局勢？

對於直接受影響的人來說，文化大戰也是一場真正的戰爭。

回到當年那個夏天的加油站。我父親被通知來接我。他把我抱起來，而我把臉埋進他的脖子抽泣著。他告訴我要感謝我朋友和她母親的邀請。我用顫抖的嘴唇哽咽著謝謝。但他並沒有告訴我要道歉。那時我的父親就像他現在一樣，是一個十分有禮的人，但他同時也是一個有著堅定道德指標的人。

爸爸載我回家時，我整路都在哭。我的動物園套裝被毀了，我也確定我的朋友再也不會邀請我了。為了安撫我，我父親帶我出去吃冰淇淋，但我不忍心吃它。當冰淇淋融化時，我父親只是說：「我為你感到驕傲，塔亞力。」

當時，我對他的讚許並不感到欣慰。但是那天的教訓現在對我來說更加重要。現在，我對世界有了更加細緻入微的理解加深了我在加油站的理解。妥協本身並不具有價值，而正義很少存在於折衷點。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航