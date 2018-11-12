你每天辦公的空間裡，這5個地方的細菌最多

文：Cassie Shortsleeve

譯：彭于庭

光是出發往工作的路上就到處充滿細菌，地鐵裡到處都是細菌，樓梯欄杆和旋轉門也是。即使你終於在辦公桌前坐下來了，你仍然暴露於多菌的環境中。

通常人多的地方就是細菌最多之處，因為同一樣物品可能被許許多多的人摸過，你的辦公室當然也是如此。但是只要採取一個重要的預防措施，也就是定期洗手，你就可降低生病的風險。

以下是工作場所中細菌最多的5個地方。

一、電梯按鈕和電扶梯扶手

紐約大學朗格尼醫學中心（New York University Langone Medical Cente）微生物學和免疫學主任菲利浦・提爾諾（Philip Tierno）表示，要去三樓以上人都會接觸到電梯按鈕或電扶梯扶手，因此這兩個地方有很多細菌。發表在《開放醫學雜誌》（Open Medicine）上的一項研究也發現61%的電梯按鈕藏有大量細菌，但是定期清潔的廁所卻只有43%被細菌汙染。另外，電扶梯扶手使用的材質也可能是細菌孳生的一個原因。研究發現地鐵車廂上的拉環是細菌的溫床，部分原因在於拉環的材質。提爾諾說把手，包含電扶梯的扶手通常由橡膠製成，上面可能滋生細菌，而且把手通常沒有定期清潔。

提爾諾也說，被大家摸來摸去的地方就是讓人們生病的主要原因。細菌通過直接接觸傳播（與生病的同事交談，親吻病患或臉被飛沫噴到）或間接接觸（碰到病患接觸過的物體，例如電梯按鈕或電扶梯扶手，然後你又去摸嘴巴、眼睛、鼻子或傷口。）

接觸過有細菌的物體後，請洗手15-20秒以避免生病，指縫、指尖和指緣一定要確實洗淨後才可以摸臉或吃東西。提爾諾說，一個硬幣大小的含酒精的洗手乳（最好是濃度是62%的）也可以殺死細菌。

二、辦公室的門

提爾諾表示門把是間接傳染的常見來源，但是細菌的數量取決於門把的材質。他說純金屬的門把若含有銅，鋅或鎳且沒有塗層和上漆，可能可以抑制微生物生長。

但是如果辦公室門口人很多，或總是有多人進進出出你的辦公室，洗手還是最有效的預防措施。

三、鍵盤

即使你可能是唯一使用該鍵盤的人，上面可能還是會孳生細菌。《美國微生物學雜誌》（The American Journal of Microbiology）上一篇研究的作者取樣了250個鍵盤，發現每一個鍵盤都被細菌汙染了。其他研究也表明鍵盤和滑鼠上的細菌多到可以從一個人的手上再傳給其他人。每天用消毒劑擦拭鍵盤和滑鼠是有效的殺菌方法。

四、會議室裡的電話

美國人平均一天使用手機近50次，這也是為什麼近期一項研究發現高中生的手機充滿細菌的原因。手機上的大部分細菌都不會致病，但是也有研究指出手機上也會出現鏈球菌、耐甲氧西林金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等有害細菌。即使如此專家通常比較擔心公用電話，例如會議室裡那種大家都可以用的電話，因為使用者很多但幾乎不會有人去清潔它。提爾諾說：「常常被摸來摸去的辦公室物品可能都是讓你生病的罪魁禍首。」

五、茶水間的咖啡杯

提爾諾表示最好自己的咖啡杯自己帶，因為咖啡杯蓋被糞便汙染的情況不少見。一項研究發現，約20%的辦公室咖啡杯含有來自糞便的細菌，尤其是杯蓋，因為它們被很多人摸過，提爾諾說：「很多人碰到杯蓋，大家都一次拿起好幾個，然後再把多的放回去。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航