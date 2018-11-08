沒人想報導的C羅性侵案，總算因#MeToo受到關注

文：Shireen Ahmed（作家、演說家和體育活動者，關注於體育界的穆斯林女性，同時與種族歧視、厭女等議題有所交集。她也是創立女權體育播客《Burn It All Down》的五名女性之一）

譯：吳舜文

克里斯蒂亞諾・羅納度（Cristiano Ronaldo，C羅）是葡萄牙的知名足球員，也可說是目前世界上最著名的運動員之一，但在前陣子的新聞中，他的名字並不是因比賽奪冠，或在場上被賜予紅牌而出現在頭條上，而是由於一位34歲的女性凱瑟琳・馬約加（Kathryn Mayorga），出面指控C羅於2009年時，在拉斯維加斯的一間酒店房間中殘忍地性侵她。

這則新聞在距今不到兩年前曾被報導過，但為何北美各大體育媒體當時對該報導興趣缺缺，現在卻遍佈網路與社交媒體平台呢？當時只有一家德國獨立媒體《明鏡週刊》（Der Spiegel）曾在2017年刊載此案，其他主流媒體均未報導該事件。除了少數較為特別的評論曾在社交媒體上出現之外（包含作者本身關於此事的評論），指控C羅性侵的事件幾乎不受大眾關注。一年半以前，《明鏡週刊》再次發佈另一則報導，而這次是關於凱瑟琳・馬約加在性侵事件中的詳細描述，該媒體在公開報導前為確認事實，與馬約加共度超過20天時間，進行無數次採訪以及再三確認事件的真實性。

《明鏡週刊》取得的相關資料具有充分譴責性，且根據當時其中一名主要編輯克里斯托夫・溫特巴赫（Christoph Winterbach）的推文得知，超過20位員工都曾參與該篇報導。C羅的律師及其團隊所作回應則是，以故作合法姿態的方式製造許多不必要紛擾，甚至指控《明鏡週刊》的文件並不「合法」，因為已侵犯到C羅的「個人權利」，在在聽來令人深感可笑。

對於那些懂法律，並且了解犯罪嚴重性的律師們，這件案子的實質內容已相當足夠。早在2009年時，馬約加當時缺乏經驗的律師僅擅長交通違規訴訟，並不足以與C羅的強大公關及法律團隊匹敵，而最終以37萬5000美元與馬約加達成協議，條件是不得對外談及此事。然而，馬約加的新任法律團隊對該協議提出異議，並認為女方在性侵事件後所造成的創傷已導致精神缺陷，因此當時並不具備足夠能力作出適當決定。

因此，馬約加的新任律師團隊再次提出民事訴訟，並由拉斯維加斯警方重新開案調查。在美國內華達州法中（亦即拉斯維加斯所處的州法），關於這類罪行的訴訟時效尚未過期。馬約加在該事件中不僅遭受了身體上傷害，同時醫院亦有當時她遭遇性侵後一系列受傷紀錄在案，且直到今日這些性侵創傷仍影響著當事人。根據其律師所言，目前馬約加仍「積極接受治療」中。

C羅最初稱這些指控為「假新聞」，並暗示馬約加是在試圖利用他來出名。在我與暴力倖存者共事的期間，從來不曾見過或得知任何一位遭遇過霸凌、羞辱、社會孤立，以及身心動盪的受害者，會想藉創傷事件來揚名或獲取任何名分，我甚至對於「誣告」這種荒謬的說法感到不齒。

Photo Credit: Reuters/達志影像

在足球界撰寫性侵文化是場不易的鬥爭。早在2015年歐洲足球錦標賽以前，我耳聞關於曼聯球星中西班牙守門員大衛・德赫亞（David De Gea）的指控，他被指與一起可怕的性侵案有所關聯。我將該篇報導投給至少十家不同媒體，但沒人有興趣發表甚至支付稿費。令人慶幸的是，我最終找到一個完全由女性經營的足球網站，當社交媒體上關於性騷擾事件的熱度降低時，她們仍然選擇支持我。至今為止，我只發佈過關於C羅性侵事件的推文，而回覆意見通常是粗暴及憤怒的，或許大多來自C羅的支持者們，而其他回覆類型則是基於對女性發言的任意謾罵。

馬約加的律師表示，她從#MeToo運動倖存者故事中獲取了力量。女性勇於發言所帶來的一股浪潮，已慢慢洗去那些強盛的厭女者及虐待者，經常所處有罪不罰的現象。或許，體育界這個亟需女性發言的領域，終於為#MeToo有所突破。諸如帕特里克・凱恩（Patrick Kane）、柯比・布萊恩（Kobe Bryant）、貝勒大學（Baylor University）足球隊隊員，以及其他對自身行為少有負責的男性運動員，#MeToo浪潮來得再及時不過了。

如預期所料，原先對C羅事件不感興趣的各家體育媒體，如今全變成刑法與性暴力事件的「報導能手」。新聞中空洞的內容與不必要影射，以及環繞於該33歲球星的敘事方式，大多是由男性所撰寫。在案件正當程序的意見中（此案仍在法律系統之下，而非藉由媒體平台來追求正義），無關乎C羅運動實力如何或他背後團隊的強盛，而是在於他性侵了一名女性，且根據C羅先前的協議中，已言明馬約加曾清楚表達「拒絕」。

體育記者鮮少接受如何正確報導性侵案件的訓練，故表達方式可能會讓許多倖存者受到二度傷害。這些新聞編輯者並未致力於受害者倡導編制的合適媒體工具，反而釋出大量無濟於事的報導，並塑造出一個為性侵者充滿辯護的不良社會風氣。在2009年事件發生的那個晚上，馬約加曾與C羅一同跳舞，但這是否意味著她願意被侵犯？答案是否定的，而這類看似自然的敘事報導都是指責及羞辱受害者的共犯之一。

再來則是體育機構本身的性別歧視問題。自近期新聞爆發以來，C羅支持者如預期般紛紛出面主張一些無關緊要的團結聲明。C羅目前所處的尤文圖斯足球俱樂部（Juventus FC）也發佈推文，稱他已經以「職業精神」和「奉獻精神」對自我進行指導。然而，問題並不在於C羅是否為足球「冠軍」。他在球場上的表現，與其可能殘忍性侵一名女性的事實毫不相干，這兩件事情絕不能混為一談。

C羅並未被列入歐洲國家聯賽的葡萄牙國家隊名單中，但並非因為葡萄牙足球聯合會考慮到C羅的性侵事件，而深感有必要將其排除在隊外。相反地，他們試圖以其他方式去解釋排除C羅的決定，同時讚揚其戰績。葡萄牙國家男子教練費爾南多・桑托斯（Fernando Santos）10月4日在新聞發佈會上表示，他和足球聯合會會長費爾南多・戈梅斯（Fernando Gomes）在與C羅交談後，認為C羅球員今年11月最好先別參與比賽。

桑托斯繼續對所謂的性侵犯辯解道：「我個人永遠會支持我的球員，這甚至不是團結與否的問題，但我相信球員公開說過的話。C羅堅信性侵是一種令人憎惡的罪行，也明確重申他在此事件是無辜的。我十分了解他，也完全相信他不會犯下這種罪行。」

C羅作為球員勤奮工作，加上大眾熟悉他的角色形象，都讓外界願意相信C羅是真的這麼好。儘管他的兩家主要贊助商Nike和美商藝電（EA Games）均對性侵指控感到「擔憂」，但也不足以讓贊助商取消資金，即便C羅在2009年據稱使用了贊助金來和解亦然。贊助商不願與知名度高的運動員做切割，同時也顯示出女性尊嚴還不如足球員腳上防滑鞋的利潤高。

#MeToo至今仍無法像那些被指控的性侵犯一樣完全取得勝利。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航