用臉書的Horizon編碼工具，創建自己的應用程式

文：JONATHAN VANIAN

譯：劉松宏

臉書正在創造一些人工智慧技術，用於更有效率地刺激人們使用聊天、發文等免費服務。

人們現在可以使用社交網路巨頭的Horizon編碼工具，來創建自己的軟體程式。這些程式可以通過反複試驗來學習以最有效的方式完成任務。例如：一位在車庫工作的外部開發人員，可以使用這個複雜的技術來創造下一個令人上癮的應用程式。

臉書的首席工程師傑森．高希說道，「無論你是一位業餘愛好者或者是高中生，都可以在自己的筆記型電腦上運行這個編碼工具，或者也可以在連結雲端的數千台機器上運行。」

在週四（11月1日）宣布推出該編碼工具的臉書，已經使用該技術教導其電腦構思出「用戶最有可能響應」的通知。例如：用戶可以點擊通知，讓通知告訴他「你的媽媽喜歡你關於園藝的最新發文」，然後再予以回复。然而，這個用戶不太可能與喜歡他帖子的幾十個人或是他幾乎在臉書上沒有互動的人傳訊息。

Horizon編碼工具是根據人工智慧技術──或者稱為強化學習（reinforcement learning）──所設計的子設備，谷歌等公司也正在研究和實施人工智慧。以谷歌來說，谷歌已在其數據中心使用人工智慧，以便公司電腦學會調整自己的冷卻系統，以減少用電量。

高希說，如同人類的細胞連接功能一樣，他的公司還使用強化學習來決定是否根據各種變量，來播送低質量或高質量的影片，無論使用者是在地鐵上，或是剛剛駛離一個隧道。

臉書對強化學習的使用，凸顯了技術巨頭們，越來越頻繁地使用曾經僅在研究實驗領域發展的人工智慧技術。例如：谷歌研究人員利用強化學習，教導電腦如何在沒有人類的直接幫助下，精通中國圍棋遊戲。

這些科技公司使用深度學習的人工智慧技術來傳授電腦自動識別圖像，如照片中的貓等，他們還使用強化學習功能來教導電腦自動執行特定動作。

為了確保電腦執行最佳可行的操作，技術人員會根據操作結果給予電腦獎勵或懲罰。以臉書的通知系統來舉例，每當他們的通知提醒導致人們與其他用戶互動時，工作人員就會給予電腦獎勵，並在通知沒有得到用戶回應時懲罰系統。隨著時間一久，電腦就會學到發送正確的通知會引起人們評論，而不是只有點擊通知而已。

高希表示釋出、甚至免費提供一個Horizon編碼工具版本的目的，是為了激勵更多的程序編碼員嘗試尖端技術。

臉書、谷歌、微軟等公司，越來越積極地發佈免費的內部人工智慧工具，讓各地的開發人員熟悉他們的技術，從而對招募頂尖人才帶來助益。此外，透過發布更多人工智慧工具，這些公司正試圖贏得「誰擁有最先進技術」的公關戰爭。

當然，在消費產品中實施強大的自動化技術具有潛在的缺點。例如臉書在2016年美國總統競選期間，因傳播假新聞和誤導性內容而受到嚴厲抨擊，這將會使臉書陷入更糟的情況：其電腦計算方式可能決定凸顯那些經常發布攻擊性或有爭議內容的人所發的貼文通知，而這僅僅是因為用戶們更有可能回應這些人的貼文。

高希表示臉書會在正式實施前不斷測試其人工智慧，並且公司的政策和通知團隊也在觀察系統的運作，這意味著應該不會有什麼問題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航