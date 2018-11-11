面對緊迫且無法逆轉的全球暖化，聯合國特別報告給出四點建議

文：Katie Reilly

譯：吳舜文

2018年10月8日，一份具有里程意義的聯合國報告出爐，警惕人們對於充分限制人為造成的全球暖化，將需要「社會各層面進行迅速、深遠，及前所未有的改變」，以避免造成嚴重的全球性後果，包括海平面上升、珊瑚礁白化，以及因異常高溫導致的人類傷亡。

這份由聯合國政府間氣候變化專門委員會於10月8日所發佈的特別報告，依據2015年《巴黎協議》所訂定條件，評估應如何將全球氣溫漲幅，限制在工業化前的水平攝氏1.5º C（即華氏2.7º F）以內，而科學家亦認為，若溫度漲幅超過1.5º C這個轉捩點，將會引發嚴重的全球暖化後遺症。

報告中指出：「實際措施包含將發電轉為低排放或零排放，例如再生能源的使用；改變食物供應鏈系統，例如改變飲食以減少土地密集型動物食品；運輸系統電氣化及發展『綠建築』等基礎設施，例如綠化屋頂或利用智能城市規劃來提高能源效率，這將會改變許多城市的佈局。」

該報告稱，氣候變化是「對人類社會及地球一項緊迫且無法逆轉的潛在威脅」，同時告誡到，若不即刻做出改變，可能再也無法將氣溫漲幅控制在1.5º C內。

報告中聲明：「雖然可從過去經驗得知，該花多少時間才能將氣溫漲幅控制在1.5º C內，但從未有歷史先例告訴人們，在強調採用永續型社會與經濟的方式下，該如何面對大規模的必要過渡性措施。若要解決如此緊迫且大規模議題尚須人們支持，外加公部門介入與私部門合作。」

為減緩當前全球暖化速度，以下是須做的種種改變：

1. 減少45％碳排放

報告中表明，至2030年前的全球二氧化碳排放量，必須比2010年時減少45%，且至2075年左右，二氧化碳排放量須達淨值為零，這意味著以往進入大氣層的二氧化碳量，將要等同於應減少的量。至2050年前，其他導致溫室效應的氣體如甲烷（methane）與黑炭（black carbon），相對於2010年的排放量應減少35%。

報告亦稱：「社會中所有主要行業的排放量都須即刻下降，包含建築業、工業、交通與能源部門、農業、林業，及其他土地使用等。」

根據美國能源資訊管理局（U.S. Energy Information Administration）的調查，美國作為歷史上碳排放無人能及的國家，在2010年時排放了56億公噸二氧化碳。若美國遵循該報告減少45%碳排放的目標，則需要在2030年前，逐年減少25億公噸以上的二氧化碳。

在2017年時，全球能源相關的碳排放量已竄升至歷史新高。

2. 從空氣中清除二氧化碳

除了減少二氧化碳排放外，該報告還建議採取二氧化碳清除措施，包含種植樹木及碳捕集與封存技術，此技術是一種將二氧化碳集結起來，並防止其進入大氣層的過程。

該報告表示：「若採取大規模現有或潛在的二氧化碳清除措施，將對土地、能源、水和養分產生重大影響。」

3. 使用85%可再生能源並全面停用煤炭

該報告建議對土地利用、城市規劃、基礎設施及能源使用，進行影響深遠的改變，且改變的規模之大將會是「前所未有」。

氣候科學家表示，至2050年前，再生能源的使用必須得佔70%至85%電力生產量。全球使用煤炭量必須急遽下降，直到佔全球電力近0%的程度，而天然氣僅得佔8%。

報告中聲明：「雖然過去幾年中，面對各國國情、政經與社會發展不同的差距，以及太陽能、風力發電與電力儲存技術等無一不是挑戰，但如今各方面已有顯著改善，而這些進步都象徵著發電系統的潛在轉變。」

4. 種植出面積堪比加拿大的全新森林

科學家們建議，將面積至少300萬平方英里的牧場，以及190萬平方英里的非牧場農業用地，轉換為可生產270萬平方英里面積的能源作物，相當於澳洲土地的面積大小，而這些能源作物將用於製造生物燃料。

報告中亦建議，至2050年前須增加390萬平方英里面積的森林，相當於加拿大的面積。

報告最後指出：「如此大規模過渡性措施，將對人類各項需求的土地使用、食物、牲畜飼料、纖維物質、生物能源、碳儲存、生物多樣性及其他生態系統服務，形成永續經營的一項嚴峻挑戰。同時，以限制土地使用來減緩碳排放的方案，包含了強化永續性土地使用、恢復生態系統，以及改變生物資源密集型飲食。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航