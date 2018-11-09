「高齡產父」對胎兒、媽媽都可能帶來更高的健康風險

文：JAMIE DUCHARME

譯：許睿洋

關於高齡產子這件事，女性在生活中可能會因生理機制的限制，以及高齡生子所需負擔的風險，而受到各種提醒──這樣的風險包含了對母親和胎兒健康的影響，與是否能在一開始就順利受孕等等的問題。然而，在大多數的情況下，男性並不會受到相同的警告。

本周三（10月31日），一篇發表於《英國醫學雜誌》（BMJ）的最新研究指出，男性同樣有「生理時鐘」（biological clock）的問題值得注意。該份研究表示，由高齡的爸爸所產下的嬰兒較可能出現各種健康問題，如早產、嬰兒出生時體重過低、呼吸問題等。而與高齡男性產子的女性亦可能增加其健康風險，尤其是姙娠糖尿病（gestational diabetes）。

該研究的共同作者、同時也是史丹佛大學醫學中心男性生殖醫學與外科主任的麥可．艾森柏格醫師（Dr. Michael Eisenberg）說道，「從演化的觀點而言，人類應於青春期晚期（也就是20歲左右）進行生育。只要超過這段時間就可能帶來潛在的生物性風險。」

儘管攸關演化的本質，但美國婦女生小孩的時間點有越來越晚的趨勢，這可能部分肇因於許多人在建立家庭之前，會選擇追求職場目標與教育。而男性為人父的年齡似乎也遵循相同的模式。一篇2017年的研究發現，男性成為父親的平均年齡從1972年的27.4歲，2015年已上升至30.9歲。而年齡超過40歲的新手父親已經增加至約9％。

與「高齡生產」相關的健康問題不勝枚舉，例如早產機率大增、嬰兒出生時體重過低等。對母親則可能有姙娠糖尿病和高血壓的風險，這兩者都可能影響胎兒發展，並引起併發症。艾森柏格醫師與他的同事試圖找出相同的危險是否也適用於高齡生子的父親身上。

他們從「國家生命統計系統」（National Vital Statistics System）中，分析了2007至2016年間（這段期間內新手父親的平均年齡由30歲上升至31.2歲）出生於美國逾4千萬的活胎（live birth）。他們將這些父親分成5個年齡組──小於25歲、25至34歲、35至44歲、45至54歲及大於55歲等，同時也檢視了各組產下嬰兒的各項健康指標。

在考量母親的年齡、父母的健康狀況以及人口統計數據後，研究人員發現父親的年齡與嬰兒及母親健康問題之間的關聯。兩者間的顯著關聯性約在45歲時會浮現，而數據顯示，新手父親的年齡越大，這樣的風險就越高。

相較那些在25到34歲就生小孩的男性，年齡超過45歲的「高齡產父」所生下的嬰兒較可能在出生時體重過輕，且其早產的機率多出14％。而在父親55歲以後才生下的嬰兒通常在「阿普伽新生兒評分」（Apgar Score，用以評估新生兒心跳、呼吸與反應的健康指標）中容易獲得較低的評分。而研究人員也發現，這些寶寶需要呼吸輔助的機率高出10％，被送往嬰兒室與新生兒加護（neonatal intensive care unit）的機率更多出了28％。

研究也提到，相較於伴侶年齡介於25至34歲的女性，若伴侶年齡超於45歲，則女性發展出姙娠糖尿病的機率將高出28％。

該份最新研究與過去許多研究秉持相同觀點，認為父親的年齡越高，越可能導致孩童心理及行為健康上的問題，如自閉症、注意力不足過動症、躁鬱症等。儘管導致這些關聯的原因尚不清楚，但研究指出，這可能和男性一生中所發生的自發性基因突變有關。

艾森柏格醫師解釋道，男性會持續製造精子，這意味著他們的細胞將持續分裂並更新。而這樣的程序有時候會出現差錯，使得每年都會產生約2次隨機的基因突變。艾森柏格醫師表示，父親的年齡越大，他長期累積下來的突變就越多，因此他也有更高的機率把這些有害的突變遺傳下去。他補充道，比起年輕，年齡越高的男性也可能經歷較多表觀遺傳學（epigenetic）上的變異，或是從外在環境及生活習慣中使得DNA受到修改。

他強調，即便風險會隨著父親年齡增加而上升，但嬰兒罹患健康問題的絕對風險其實並不大。他把這樣的風險跟購買樂透彩券相比：如果你買2張彩券中獎的機率當然會增加，但中獎機率仍然非常低。

儘管如此，艾森柏格醫師表示，越來越多證據指出男性也應該仔細想想什麼時候該生小孩。他說道，「大部分關於高齡產子的風險可能多適用於女性而非男性，但我認為這份研究顯示了人們也不該忘記男性，而男性也不該認為自己生小孩的時間是毫無限制的。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航