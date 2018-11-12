為何我們對那些嚴重的氣候變遷警示視而不見？

文：Jeffrey Kluger（TIME特約編輯）

譯：劉松宏

你可能會覺得世界末日足夠讓人害怕。人類總是極端的風險規避者——這也是我們這個物種之所以能生存的原因。若大草原某一邊有獅子，那我們就會往另一邊去。若鱷魚持續在河面來去，我們想釣魚就會到其他地方。因此，若事關整個地球的存續，我們更應該採取行動。但事實上我們從未這麼做。

這個奇怪的矛盾最近再度上演。聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）發表了一項聲明，表示災難已近——地球充斥洪水、乾旱、野火、與颶風的未來已不再遙遠，最快在12年後便得面臨此事態。該報告指出，除非我們積極且快速的行動，否則到2030年氣溫將較前工業時代的均溫上升2.7º F（1.5º C）——長久以來這被視為引爆災難與否的門檻。但儘管這份聲明被廣為報導，人們的反應卻是——一如往常，再一次地——完全不感興趣。

數十年來大量的研究已經被發表，試著去說明為何我們往往錯估風險、及其機制如何運作——對不會傷及我們的事情過度準備，卻忽略或不屑一顧真正會使我們受害的事情。人們幾乎每一次都忽視了氣候變遷的問題，這對試圖喚醒大眾正視我們所面臨之危險的環境科學家及政策規畫者們而言，實在是個壞消息。

首先，該議題完全缺乏了關鍵要素——和「我」有關的要素。「沒有人會在早晨起床時觀看長期氣候預報。」一位曾和哈佛公共衛生學院（Harvard School of Public Health）合作的風險感知與溝通國際顧問David Ropeik表示：「人們只會問我住的地方今天天氣如何、以及那對我有什麼影響。」

這個說法算是理智，但還不夠好。立即性的關注總是能帶起最終的關注——這也是確保物種存續的手法之一。但當論及氣候變遷，即使我們確實嘗試要更長遠地思考該議題，仍會有一大堆事情來阻撓。這當中最重要的問題是，針對氣候變遷所做的行動，需要立刻犧牲大量事物來換取一段時間後的報酬。

「當人們需要針對問題做出行動，目前的舒適與便利往往誘惑我們做出對反價值觀的行動。」身兼俄勒岡大學（University of Oregon）心理學家、Decision Research機構負責人、與決策暨風險國際組織研究員的Paul Slovic表示：「若想到這個後果要在久遠的未來才會發酵，我們通常會傾向低估風險。人們只是不會做出讓自己不方便的事，除非他們被強迫這麼做。」

事實上，就算這個危險在不久後便會到來——那時颶風將如砲彈般席捲沿岸地帶而政府將發布避難通告——大多數人民仍不會改變主意。在這裡我們可以看到所謂樂觀偏誤（optimism bias）是如何作用。其他人可能需要很快逃到別的地方，但我有最高級的防風窗，而且房子也位在稍微高點的地方，所以我有什麼理由要離開？若我們這麼輕易地便能無視幾天後的風暴，那多年後才會發生的災難自然不入我們的眼。

我們不只是暫時性地無視這種風險，而是跨地理、跨文化地忽略它。若居住在內陸地區，你會覺得洪水只會淹沒那些住在沿岸的呆子，而不是你。若居住在沿岸，你會覺得受衝擊的會是南岸而非你所在的北岸。而像美國這種已開發國家，普遍要比開發中國家更好地處理氣候行動鬆懈的問題，這同樣印證了人們總覺得災難只會在其他地方發生，而不會來到我所在之處。

「人們往往這樣問自己：『我現在感覺自己可能有危險嗎？』」Slovic表示：「大多數時候我們並不覺得有危險，這限制了我們的行動。」

即使我們試著將事情個人化，世道也是無比艱難。Ropeik指出，我們可以描繪出被殺魚吃掉、死於一場無差別槍擊或飛機失事看起來是什麼樣子。這讓我們對這些風險準備過度——武裝教師、遠離海岸、或以駕車取代搭飛機，即使開車明顯比較危險。

「不過即使你問那些氣候變遷虔信者，他們認為氣候變遷會如何影響他們，恐怕也很少人能完整地表達出來。」他說道。若這件事如此難以描繪，難怪它容易被忽略。

最後，還有徒勞的感覺——如同風險專家所說的，是一個無效因子。氣候變遷是個宏大的問題——或許是所有問題中最巨大的——那讓個人的行動看似極其無意義。「我們推斷自己能夠限制自己想做的事——比如開車或搭飛機。」Slovic表示：「但若其他人沒有打算要一起照做，那事情看來不會有什麼轉機。」

當然，每個宏偉的人類事業都表示人們不會照他們所想的去做，或總是做些他們不希望看到的事——繳稅、志願服役、在暫時忍受配給制。這些事沒一個是有趣、輕鬆的，但它們都為更大的人類計畫、下個世代的存續提供協助。若我們無法現在就激勵自己、面對又一個氣候變遷科學家所提出的警告，我們將虧欠之後的世代一個解釋——還有一個道歉。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰