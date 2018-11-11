對初期子宮頸癌患者來說，微創手術未必比較安全

文：ALICE PARK

譯：許睿洋

近期，2篇發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的最新研究表示，相較於由腹腔切口進入的傳統開腹手術（open surgery），微創手術（minimally invasive surgery）長期下來可能帶來較高的死亡風險，顯示較新的技術不一定總是比較安全。

微創手術，又稱「鎖孔手術」（keyhole surgery），醫生會透過病患身上微小的切口進行手術，而非剖開病患的身體，使其暴露於併發症的風險之下。機器人手術（robotic surgery）則縮短了復原時間，並降低了感染與出血的可能。因此，在許多情況下，如果手術涉及深層麻醉、較長的復原時間以及有較高的感染風險，外科醫師都會較偏好以微創手術而非開腹手術的方式進行。

治療子宮頸癌的手術便屬此種情況。現在多數醫生會建議透過微創的子宮切除術來摘除子宮。美國安德森癌症中心的醫生為了確認微創手術是患者最好的選擇，於是他們進行了一項研究，比較微創及傳統手術的存活率。理解如何有效預防子宮頸癌復發是非常重要的，因為在多數復發的情況下，子宮頸癌會變得非常難治療。

研究人員隨機指派這些診斷出初期子宮頸癌的女性，接受微創子宮切除術（或輔以機械手臂的手術）或開腹式傳統手術。他們原先期待兩者在存活率與癌症復發的機率上應該不會有太大的差異，這樣方能支持當今偏好使用微創手術的趨勢，以及其較低的併發症發生率。

然而，他們驚訝地發現事實完全相反。在研究人員成功招募研究所需的740名受試者之前，該研究在開始後的4個月便被迫中斷，因為其中一個組別的存活率出乎意料地低──即接受微創子宮切除術的組別。

安德森癌症中心微創手術主任、也是其中一篇研究的第一作者佩德羅．拉米瑞茲醫師（Dr. Pedro Ramirez）表示，「我們發現在手術的4到5年後，接受機械手臂微創手術的患者的疾病復發率以及死亡率，是接受傳統開腹手術的4倍。」

而在另一項研究中，研究人員分析了全美兩大資料庫中涵蓋了70％癌症患者的資料，他們將接受微創或傳統開腹手術的子宮頸癌患者的數據相比，結果同樣出乎意料──在為期4到5年的追蹤研究中，接受微創手術的女性的死亡率竟高出了65％。

若將2項研究一併視之，該結果便會使得安德森癌症中心的醫師，由建議初期子宮頸癌患者接受微創手術，轉向接受開腹式子宮切除術。拉米瑞茲醫師說道，近年來侵入式手術在復原與併發症發生率上都有大幅改善，上述數據的出現顯示了微創手術在這些要素上，已不必然比侵入式手術更加適當。

拉米瑞茲醫師在去年春天於在一場會議中首度報告了該研究的初步結果，而自此之後，內科醫師便開始對如何改變其治療方式上的決策進行論辯。他說道，「這對婦科腫瘤學界而言十足震驚，對我們所有人而言都是出乎意料的發現。」

羅格斯紐澤西州立大學醫學院（Rutgers, New Jersey Medical School）助理教授、也是婦產科及女性衛生臨床事務副主任諾亞．戈德曼醫師（Dr. Noah Goldman）表示，「我是個非常偏好微創手術的外科醫師，這個結果給了我重重的一擊。」戈德曼醫師並未親自參與研究，而是在會議中得知研究的結果。他說道，他偏好微創手術是因其低併發症發生率，且對病患而言較容易復原。然而，他認為發表於《新英格蘭醫學期刊》的最終結果應促進醫病之間更多的討論。他表示，「我們絕對會長期而審慎地檢視我們能對何種病患提供微創手術。」

目前仍無法完全確定微創手術導致結果惡化的原因為何，但拉米瑞茲醫師表示他的研究能夠排除一項可能性：即微創手術（外科醫師透過微小切口，在患者體內植入腹腔鏡相機來觀察自己手術的進行）使外科醫師容易忽略某些腫瘤，並將它們留在體內。然而在研究中，並沒有證據顯示接受微創手術的女性體內留有較多剩餘的腫瘤。

造成兩者差異的解釋可能與執行微創手術的技術性特徵有關。它需要灌注二氧化碳，而部分研究顯示這可能促進腫瘤細胞的生長；另外則是因為需要使用機械手臂來除去子宮及子宮頸，可能使新生組織為腫瘤細胞所影響。

理論上，改變微創手術進行的方式，在存活率上可能可以達成與開腹手術相似的效果；但如果要證實這件事，醫生就必須再設立新的研究，並隨機指派女性接受開腹手術或經過調整的新型微創手術。而基於目前的研究結果──即接受微創手術後的疾病復發率及死亡率增加4倍──多數醫師與病患可能會認為它並不符合職業道德。

目前，根據上述的最新研究結果，美國國家癌症資料網（National Comprehensive Cancer Network，簡稱NCCN。由27個重要的癌症中心所組成的非營利聯盟，旨在提供人們治療癌症的最佳指南）已建議罹患初期子宮頸癌的女性選擇開腹式子宮切除術，而非微創手術。

然而，戈德曼醫師指出，微創手術仍適用於部分女性，只是要辨別這些族群將會是新研究的任務。例如，當前的研究並未分析那些女性罹患的癌症已散佈到了淋巴結等問題。

現在，罹患初期子宮頸癌的患者應與她們的醫生討論，以選擇最適合自己的治療方式。戈德曼醫師說道，「我絕對會更加謹慎，並且會與病患討論這些數據的結果，這樣我們才能決定出最適合她們的治療方式。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航