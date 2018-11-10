為什麼每當仇恨增長時，「反猶太」犯罪也隨之盛行

文：David Wolpe（洛杉磯猶太教會西奈寺（Sinai Temple）資深拉比）

譯：劉松宏

當我星期六早上走進猶太教堂時，一個女人衝向我並說道：「導師，你聽說了嗎？我們從伊朗逃離就是為了避免這個。」

我在洛杉磯西奈寺的宗教會眾有一半是伊朗猶太人，他們在約40年前逃離何梅尼時失去了一切。他們中的許多人到現在仍然會做惡夢。他們知道你可以逃離政府，但不能逃開仇恨。

反猶太主義是不同種類的仇恨，是歷史上最持久和最多樣化的。你可以因為他們是共產主義者、資本家、外國人、居民、移民、精英主義者、感覺很怪、過於被其他文化同化、資助左派（喬治・索羅斯 George Soros）或資助右派（謝爾頓・阿德爾森 Sheldon Adelson）等等原因而討厭猶太人。你也可以因為他們是弱者和無國籍而討厭他們，或現在因為他們是猶太復國主義者並捍衛以色列而討厭他們。你總會找到一個理由來討厭他們，當然絕不只是因為他們是猶太人。

但不知道為什麼，很多人總是因為他們是猶太人而討厭他們。當公眾言論開始變得激烈時，納粹黨徽開始到處出現，希特勒的名字作為榜樣被各種引用，而提出抱怨的猶太人則只能被告知這些沒甚麼大不了。

對許多人來說，猶太人代表「另一群人」。對路易斯・法拉漢（Louis Farrakhan）來說，我們就像「白蟻」。對琳達・薩蘇爾（Linda Sarsour）來說，以色列人不能「被視為人類」。我們是闖入者，是典型、沒有歸屬的外人。因此當反對移民的言論開始崛起時，針對猶太人的言論就會隨之而來。在我們這個時代，人們對個人或團體的以偏概全言論——墨西哥人是「強姦犯」或穆斯林是恐怖分子——經常被贊同接受和受到讚揚。當圓圈縮小時，猶太人就被排除在外。反猶太主義的醜惡偏見也相伴出現。反誹謗聯盟的一項研究記錄了這種相繼的危機。

匹茲堡槍擊案是個人的罪行。種種悲劇證明了一個人的政治信念可能是個很大的潛在危機。但是分裂和仇恨的惡潮常常滲透迅速且令人痛苦。雙方公開的瘋狂言論只會迫使另一方失去理性而反擊。

當我公開感謝穆斯林朋友的鼓勵和支持時，我被問到我是「太單純」還是「身為拉比（Rabbi）的真實想法」。當我們只看到群體而忽略其他個體時，我們心中便會缺少同情心。但是也有不一樣的聲音：J.K.羅琳轉發了一條貼文，聲稱生命之樹猶太教堂附近的伊斯蘭教中心為受害者籌資了數千美元，現在總金額超過55000美元。

在最後一天瀏覽推特的所有人都看到了侮辱和指責此募款活動的一連串發文。各方似乎都認為其他方企圖推卸責任，不願意對這個孤獨、邪惡的人的行為負責。我思索，身為一個人類以及一位拉比，我該如何做來幫助傷口復原而不是增添更多憤怒聲浪？

即使在我面對自己的疑慮時，我仍持續安撫我的會眾。面對悲劇的最佳方式是什麼？如何讓社會保持這種不一樣的觀點？當我的大部分工作都是醫院拜訪、舉行婚禮、葬禮和諮詢時，突然間整個世界都亂套、人們向你尋求一個沒有人知道的答案時會怎麼樣？為什麼這樣的事情會一次又一次地發生？我們怎麼能迎接一位陌生人同時又感到安全呢？

來自所有信仰團體、全國各地的支持都是令人振奮和美麗的。但猶太人注意到：美國仇恨犯罪的崛起有極大部分都是針對猶太人。根據反誹謗聯盟的數據，2017年反猶太主義事件增加了近60％。所以我驚訝地看到電視時事評論員懷疑猶太教堂是否真的應該配有武裝警衛。我們教堂的確有武裝警衛，並且已經有很長一段時間了。許多猶太教堂也都有。我們對仇恨導致暴力的可能性並不是完全沒經驗。但那不是我們期望的社會面貌。

在哭泣之後才能分析檢討問題。當我們驚恐地看著匹茲堡的被殺害或受傷的人時，都會再一次想起以色列詩人阿米爾・吉爾博亞的話：

如果他們給我看一顆石頭而我說這是一顆石頭， 他們會同意這是一顆石頭。 如果他們給我看一棵樹而我說這是一棵樹， 他們會同意這是一棵樹。 但是如果他們給我看一灘血而我說這是一灘血 他們會說這只是顏料而已。

一定會有各種譴責、政治議題和相互指責。現在我們猶太人的屍體躺在我們眼前。讓我們尊重那些死者並認知到猶太人的血液不是白白犧牲的——它是血液，而不是顏料。昨天一群偉大人們的生命力量殘酷地撒在一個神聖殿堂的地板上。

時至今日，全世界的猶太人將聚集在一起，向曾多次給予他們考驗的上帝祈禱，儘管昨天的悲劇和明天的審判還未到來、神蹟尚未再次彰顯，我們願意繼續忍受苦難。

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