研究：青少年花愈多時間盯著螢幕，幸福感反而愈低？

文：Markham Heid

譯：高子媁

根據《預防醫學報告》（Preventive Medicine Reports）所發表的一項新研究指出，每天花超過7小時看螢幕的年輕人，比起那些1天只看螢幕1小時的更容易被診斷出憂鬱或焦慮的症狀。

這項資料來自超過四萬名2歲至17歲的孩童，且曾被用於人口普查局所發表的2016年孩童健康國家調查。雖然在研究中一天花7個小時，甚至更多時間看螢幕的並不只有較年幼的孩童，每天大約有兩成14到17歲的青少年花這麼多時間在使用螢幕。（這符合皮尤研究中心〔Pew Research Center〕的研究，該研究發現青少年「幾乎不停地」使用網路。他們幾乎都是模仿家長的行為，有些研究估計現在的美國成年人1天大約花10小時在電視或是電子設備上。）

使用螢幕的時間除了被發現與憂鬱、焦慮的症狀有關之外，這份研究更發現1天花7小時或以上（不包含做學校作業的時間）使用螢幕的年輕人比起只花1小時（不包含做學校作業的時間）的人，更容易有注意力不集中、情緒不穩定的問題，對於完成工作或交朋友也會感到更困難。

那些一天使用螢幕4小時的年輕人也出現同樣的負面影響的輕微症狀。並且，由於重度使用螢幕，青少年似乎比孩童有更多問題。

這份研究的第一作者，同時也是聖地牙哥州立大學（San Diego State University）心理系教授的珍．特溫吉（Jean Twenge）表示：「起初，我很驚訝這個關聯性影響青少年遠比孩童深。然而，青少年花更多時間在手機和社群媒體上，而藉由其他研究我們也了解，這些活動與孩童花較多時間的看電視或影片相比更沒有意義。」

特溫吉花了數年的時間測試數位科技對於孩童健康與幸福的影響，有許多紀錄在她的書《iGen》中。她一些近期的研究探討新型媒體，特別是智慧型手機和社群媒體，對於青少年睡眠問題的影響。她還發現，那些花比較多時間看螢幕的小孩比參與無螢幕活動如運動、閱讀或和朋友面對面互動的小孩更不快樂。

她的研究引發了家長、老師、指導顧問和醫生的關注，花太多時間看螢幕，尤其是使用智慧型手機，可能與近期青少年憂鬱、自殺的案件增加有關。

特溫吉表示她的研究顯示花更多時間看螢幕與低幸福感有「明顯且強烈的關係」。她說道：「現在，美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）指南給5歲以下的孩童制定了固定螢幕使用時間。這些研究發現和其他成果都指出，美國兒科學會應該考慮將固定時間的限制擴大至年紀大一點的孩童和青少年。」目前美國兒科學會建議介於2到5歲的孩童1天不得使用螢幕超過1小時，不包含和家人或朋友視訊通話的時間。但他們卻沒有建議年紀較大的孩童固定的螢幕使用時間。

並非所有人都同意特溫吉的新研究。英國牛津大學（University of Oxford）牛津網路學院（Oxford Internet Institute）副教授兼研究主任的安德魯．史普利斯基（Andrew Przybylski）表示：「那些研究者似乎只挑選具統計意義的結果。」

去年，史普利斯基發表了一篇研究，利用人口普查局數據集較舊的版本（2011-2012）測試特溫吉和她的共同研究者在新研究中所分析的結果。根據2011-2012的數據，史普利斯基的研究顯示，美國兒科學會對於年幼孩童的螢幕使用時間限制並非必要。

史普利斯基表示：「使用螢幕的時間與一連串的結果確實有些微的關聯性。」但他說明，有一些研究發現，無法證明使用螢幕的時間過長和一些如憂鬱等等的症狀有關。有可能只是具有焦慮或憂鬱傾向的孩童會花較長的時間在螢幕上。「為了讓這個領域的研究能更加成熟，人們在提出任何主張之前必須先釐清這些因素。」他如此補充道。

其他沒有參與特溫吉新研究的學者都相信這是個重要的發現。

匹茲堡大學（University of Pittsburgh）醫學和小兒科教授兼媒體、科技和健康研究中心主任布賴恩・普裏馬克（Brian Primack）認為：「這是一份令人印象深刻的研究。它超越了以前的研究，描述得更加詳細，顯示每天1小時的螢幕使用時間是一個重要的門檻。它還提供其他多種可能導致的後果，如憂鬱、焦慮、有完成任務的困難和更多爭吵。」

普裏馬克說沒有任何一項研究可以「完整敘述」使用螢幕對於年輕人心理健康的影響，因此還需要更多研究。但當論及使用螢幕的活動，特別是與社群媒體和智慧型手機相關的，家長們確實有理由需要擔心。他表示：「可以說我們現在有足夠的證據顯示我們未來應該更加謹慎。」

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航