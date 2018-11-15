為何泰勒絲的政治背書在田納西州如此意義重大？

文：Christipher J. Hale（美國田納西州民主黨政治家，長期以來擔任天主教非營利組織執行長，並協助拓展前總統歐巴馬的傳福音活動）

譯：吳舜文

在去（2017）年美國國會競選期間，我都在田納西州默弗里斯伯勒（Murfreesboro, Tenn.）市中心的城市咖啡館中度過許多工作早晨，而那同時也是我的家鄉，僅距納許維爾（Nashville）東南邊45分鐘車程。每當消化完每日咖啡、香腸、餅乾及玉米粥後，就是啟程去工作之時，為了在莊重的晚餐中吸取更多選票，我有兩個雙重目標，一是與市民建立友誼，二是得到更多選票。

對一個年輕的進步派而言，這並不是件簡單的差事。目前田納西州是美國最為保守及最多鄉村地帶的州之一，2016年時川普（Donald Trump）總統於該州以26%投票率領先；然而，我仍能在這位於南方的前民主黨大本營中，開始感受到「零售式競選」（retail politics，指競選者以四處活動、講演和接觸選民等方式來拉票）逐漸取得的效果。所以我也決定是時候要來嘗試說服，我眾多朋友中最抱持懷疑論的一位女性友人——現年21歲的她在附近大學的商店擔任收銀員，一邊輪班工作一邊完成學業。

每一天，我都會對她投以大大的微笑，理性分析論點的同時也友善請求她的支持；而每一次，她都會以同樣優雅的方式拒絕我，並說著她本可以直接叫我下地獄，而我則回答道，若真如此我會欣然期待這趟地獄之旅。

自認身為一個機智政治家的我，有天決定改變策略。我問她：「親愛的女士，究竟誰能讓妳為我投下這一票呢？」，她思索了一會兒後，用厚重的角框眼鏡看著我，並微微一笑回答道：「泰勒絲（Taylor Swift）」，伴隨著〈Shake It Off〉（泰勒絲的著名歌曲之一）的背景音樂正搖擺播放著。

我從未得到泰勒絲的背書，但就在10月9日（2018年），美國參議院候選人菲爾・布雷德森（Phil Bredesen，同時也是田納西州前任州長），爭取到這夢寐以求的政治代言人，而這也是泰勒絲第一次做出政治背書，或許也從根本上改變了美國最為競爭的參議院競選動向。

對布雷德森來說，這個十月的競選期並不好過，因為他對上的是受到川普認可的共和黨女議員馬爾沙・布雷克本（Marsha Blackburn）。當布雷德森將競選主軸放在當地問題，以及過去擔任兩任州長時，作為一位主張創造就業率的溫和派執政者，而布雷克本卻試圖將競選擴大到國家層級，稱布雷德森已「被查克・舒默（Chuck Schumer）收買」（舒默為民主黨，也是現任參議院少數黨領袖），儘管事實完全不是如此。布雷克本亦稱，若投給布雷德森就等於反對川普，更意味著彈劾總統。

布雷德森當然反對這些不實指控，但實際上，當他在10月5日（2018年）坦承，支持美國最高法院大法官候選人布雷特・卡瓦諾（Brett Kavanaugh，曾被指控對女性做出性侵舉動而引發風波）時，已讓田納西州的進步派人士感到相當失望。

然而，2018年在媒體日新月異下，這些政治情節在泰勒絲令人出乎意料的支持下黯然失色。雖然在此前，許多國內媒體都關注到一件事實，那就是泰勒絲是少數幾個遠離政治圈的名人之一，而田納西人並不認為這有什麼，但現在對我們而言，泰勒絲首次的政治背書可說是本地大新聞。

泰勒絲自2004年起便居住在納許維爾，因此對田納西人來說，她不僅只是國際巨星，而是個徹頭徹尾的田納西人，也就是我們的一份子。如果說桃莉・巴頓（Dolly Parton，美國知名鄉村歌手）是田納西女王，那麼泰勒絲就是公主及繼位者。正如她歌曲中所描述的前任男友一樣，泰勒絲也在關鍵時刻利用她的文化影響力，在這個罕見時機介入田納西州的政治。

田納西州歷來有美國兩大黨各自把持勢力的痕跡，屬於務實溫和派的地區。雖然即將退休的共和黨參議員鮑伯・寇爾克（Bob Corker）從未得到我的一票，但在過去兩年中，不時看見他勇於起身與川普持對立意見，我與其他田納西州民主黨人都深感驕傲。不過，布雷克本就與寇爾克不同了，她將競選希望完全仰賴在總統身上，甚至超越了對田納西州的忠誠度。

泰勒絲在她的政治聲明中，聲援民主黨眾議院候選人吉姆・庫珀（Jim Cooper），並指出：「過去我一直不願公開表達政治觀點，但這兩年在我身上發生的幾件事，以及世界上正發生的變化，讓我如今對此有不一樣的看法。」，她繼續說道：「布萊克本在國會的投票紀錄讓我感到震驚與恐懼，她投票反對女性同工同酬，也反對《防止婦女受暴法案》（Violence Against Women Act）的重新授權，該法案試圖保護婦女免受家暴、跟蹤及約會強暴，同時她也認為企業有權拒絕提供同性伴侶服務，她甚至不認為同性伴侶有結婚的權利，而這些都不是我所認知中田納西人的價值觀。」

在美國政治中，有句古老諺語說道：「俄亥俄州（Ohio）如何，美國就如何。」而對於田納西州過去兩代人來說，則是「默弗里斯伯勒（Murfreesboro）如何，田納西州就如何」，這對布雷德森而言尤為如此，因為他勝選的關鍵選民，正是來自田納西州三個最大城市曼非斯（Memphis）、納許維爾（Nashville），及諾克斯維爾（Knoxville）的郊外地區，而這些地區最大的搖擺選民即為女性族群。

簡單地說，當地女性選民基本上都是泰勒絲的粉絲群。

田納西州的民意調查一直處於勢均力敵的狀態，在兩次卡瓦諾的聽證會後，讓布萊克本稍稍佔領先優勢，但泰勒絲在十月初的政治背書，恰巧正是布雷德森所需要的驚喜大禮。

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