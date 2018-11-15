現在該是「環保人士」與「能源工業」攜手合作之時

文：Julia Stasch（麥克阿瑟基金會總裁）、Chris Crane（愛克斯龍電力公司總裁兼首席執行長，該公司目前是美國最大核電廠營運商）

譯：吳舜文

聯合國不久前在一份引人警醒的報告中揭示，按照現有行業消耗資源的商業模式，再不到二十年就會將地球推向氣候變遷危機。在如此赤裸裸的嚴厲警示下，該是時候商業圈、政府及所有人停止爭辯氣候變遷的真假，轉而動起身來以務實談話解決問題。

多年來，環保人士與能源工業不斷爭論，究竟何為減少溫室氣體排放的最佳方法。環保人士長期以來支持再生能源的使用、節省能源，以及嚴格限制碳排放量等方法；與此同時，能源工業則傾向減少傳統化石燃料發電的排放量。

但實際上，氣候變遷的挑戰太過艱鉅，而我們得納所有可行的能源方案為考量，以設法儘快轉化為低碳經濟社會。這也是為何美國減緩氣候變遷影響力最大的組織麥克阿瑟基金會（John D. and Catherine T. MacArthur Foundation），以及足以降低核風險的國內最大能源公司愛克斯龍電力公司（Exelon Corporation），雙方都支持各國應採取四項基本措施：首先是限制碳排放量，二則是儘快部署再生能源，三為探究碳捕集與封存技術（指為避免二氧化碳進入大氣層而收集與封印二氧化碳的技術）的解決方案，四則是使用不會造成核武器擴散的安全核電。

儘管上述兩個機構的創立宗旨和優先利益大為不同，但雙方都認為，若想回到過去穩定的全球氣候狀態，目前時間所剩不多。世界頂級科學家強調，在氣候變遷將地球生態平衡逼到臨界點前，人類只剩下極短時間能亡羊補牢。即便華盛頓特區的川普白宮仍為此事爭辯著，但地球明顯暖化已是個不爭事實。目前已有壓倒性科學證據表明，近幾世紀因二氧化碳暴增性排放量所造成的全球暖化，主要源自燃燒煤炭、石油及天然氣的發電廠、工廠、汽車及卡車等，而這些排放物就如毛毯一般吸取著太陽熱能。自1950年代起，二氧化碳排放量已超越過去地球數十萬年間水準，並以100倍更快的速度持續上升著，打破地球歷史以來記錄。

如此導致結果則是，地球大氣層及全球氣候無法逆轉地開始改變，而後果也一一浮現，現在世界各地出現更多極端熱浪、日益增加且更為猛烈的暴風雨、北極冰層逐漸融化、沿海國家洪患不斷、農業生產力低落，以及與熱相關的疾病迸發。若不加以控制，全球暖化危機將會嚴重破壞國家經濟、人民健康與安全。

為避免人類可能發生的悲慘命運，必須迅速減少燃燒化石燃料所累積的二氧化碳排放量，而我們能藉由減少能源需求、使用低碳能源、從化石燃料中清除碳排放，以及從大氣層中捕集二氧化碳等四項方法來達成。各國際性科學機構均表明，人類必須在未來幾十年內，大規模採用上述所有減碳方法，以避免災難性氣候的嚴重影響。

現在是時候讓各方意識到這發人深省的事實，並聚集在一起採取相應措施，尤其是能源工業與環保人士。一方面而言，能源工業得意識到，我們必須加速轉型為低碳能源系統，並開始規劃此等系統的投資方案，除了運用能源工業的政治影響力之外，也幫助各團體朝著相同方向進行；而另一方面，環保人士也得意識到，氣候變遷的挑戰如此艱鉅又具急迫性，不僅只是提倡使用再生能源，而是需要採取能減少碳排放的任何可行方法。

那麼在實踐中又代表什麼呢？對於佔全球碳排放量四分之一的電力產業來說，這意味著在2050年前，須達到碳排放為零的標準，並調整在能源工業的投資比例以實現目標；而對環保人士所組成的非營利組織來說，則意味著不排除任何可達成目標的技術，無論從碳捕集或到再生能源與節能亦然

如今，風力與太陽能已在提升效能與可靠性上取得重大發展，同時也大幅降低發電成本。即便沒有風或太陽，大型電池也能儲存能源，而電池成本亦不斷降低中，且越節能的電器產品或綠建築同時意味著可儲存更多能源。

然而，欲消除與降低碳排放須在各方面取得更多進展。目前愛克斯龍電力公司已大量投資低碳能源工業，此舉將有利於該公司眾多客戶與股東，而這也意味著須維持既有的無碳電力來源，也就是目前提供客戶約60%無碳發電的美國核電廠。此外，即便在逐步淘汰化石燃料的情況下，也得運用碳捕集技術來改造化石燃料工廠以確保發電無碳化。低碳電力除了供應一般家庭、伺服器，及工廠用電外，亦是作為取代大眾運輸系統動力來源的高碳排放燃料。

除此之外，適當的政策也須環保人士支持，如伊利諾州（Illinois）、紐約州（New York），及新澤西州（New Jersey）支持國內核能發電廠持續營運，以及採用更多零碳技術等政策。同樣地，電力公司高層得勇於為氣候危機的緊迫性發聲，並投入政治力量來幫助相關立法，及對低碳能源工業的實質投資等，以加速部署整套低碳技術的實行。

面對如此嚴峻事實及後果，需要各方重新思考長期所持立場。儘管我們在實施上述該等措施時，仍會面臨利害關係人及同儕的反對，但現有客觀科學、工程與經濟學等資料都告訴我們，應該將低碳能源、科技創新和市場誘因等積極整合起來。雖然這需要所有人都願意走出舒適圈才可能達成，但考慮到我們所居住星球的大氣層與氣候被永久破壞，這樣的請求並不只是道德上負責之選，而是一種必要之責。

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