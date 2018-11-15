看鬼片、逛鬼屋時，大腦內發生了什麼事？

文：Jamie Ducharme

譯：劉松宏

可怕的電影、鬼屋和其他怪異的活動讓一些人背脊發涼，然而其他人卻無法滿足。究竟在愛好恐懼者的大腦中發生了什麼事？

根據最近發表在《Emotion》期刊上的一項研究，事情發生得比你想像的還要少。研究人員發現，在擁有一次自願的恐怖經驗之後，人們心情會更好，並且大腦的活動全面地減少。

研究報告的共同作者克爾（Margee Kerr）是一位研究恐懼的匹茲堡大學社會學家，她解釋道：「我們認為它至少在生理和神經學層次上與跑步者的愉悅經驗非常相似，當你處在激勵自己並且交感神經系統處於運作模式的時候。」她說，一旦你不在恐懼的情境——開始於一個從未有任何真正威脅的情境——感覺良好的內啡肽大量流經身體。 「它重新定位了能量和身體上的焦點。你是清醒的，且沒有陷入思考中。」

在這項研究中，克爾和她的同事直接找到了可怕的消息來源：ScareHouse，一個位於匹茲堡「極度鬧鬼的」鬼屋。克爾一直在與鬼屋公司就其設計進行磋商，利用她的研究最大限度地發揮其對恐懼巔峰的體驗。她意識到這將成為研究恐懼和選擇忍受恐懼的人的完美環境。

研究人員招募了已購買ScareHouse門票的人，允許他們研究那些因社交或娛樂原因而自願服從恐怖活動的人。總共有262人填寫了關於他們在體驗前後情緒的調查，其中100人在他們的頭上戴著感測器，在他們穿過鬼屋的前後監視大腦活動。

經過鬧鬼的房子後，大約一半的人表示心情好轉，33％的人報告沒有明顯的變化，17％的人表示心情不好；沒有明顯的性別差異。大多數人說，經過鬧鬼的房子後讓他們感到很開心，然而少數人在經歷鬧鬼的房子之後，人感覺比以前更加疲憊和焦慮。情緒增強的表現特別顯著於他們表示已經「挑戰他們的恐懼」以及那些將這種體驗描述為「激烈」和「興奮緊張」的人們之中。

「事後，人們感覺很棒。這有點像疼痛補償的想法：當疼痛消除時你會感覺更好，而繁忙的身體預期這樣的結果會真的帶來歡愉。」克爾解釋道。

理所當然的是，在恐懼活動之後，焦慮和壓力的感覺會減少，但研究人員也發現了一個令人驚訝的發現：自他們從鬧鬼的房子出來後，與他們進入之前相比，當穿著感測器的人完成了畫圖、倒數計時和觀看圖片等任務時，他們的神經反應實際上已經下降了——本質上來說，大腦活動總量較少。克爾表示，這意味著「恐懼會打斷他們的思考」。

這不一定是壞事。克爾說，減少大腦活動意味著人們將更有效地處理訊息，或者只意味著他們處於一種「禪」的柔和狀態，幾乎類似於冥想。考慮到不少參與者表示他們在經歷後感到有些恍惚，所以第二種解釋似乎很有可能。

研究結果可能不僅適用於鬼屋。克爾說，她希望使用在未來關於暴露治療法的研究中，這是一種常用於治療恐懼症的做法，涉及讓人們接觸恐懼他們的東西以逐漸減少恐懼。就其性質而言，暴露治療法對患者來說可能是一種令人不悅和不舒服的體驗，但克爾表示，目前的研究表明從「有趣的恐懼」——對於那些採開放態度的人來說——起初可能使其在更合理的情況之後變得更能接受。她建議：治療師可以對患有社交焦慮的人進行治療，例如：在移動到一個擠滿人的普通火車之前，先將他們暴露在一個不尋常的情境中，像是一輛裝滿殭屍的地鐵中。

克爾表示這並沒有錯，當然不是每個人都覺得恐懼的情況很有趣。

「如果人們不喜歡做這些事情也沒關係，我討厭人們去思考，『喔，我必須這樣做，因為它會讓我感覺很好。』很大一部分是它想要這樣做。」她說。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航