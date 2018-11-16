用化療結合免疫治療，對付致命的「三陰性乳癌」

文：ALICE PARK

譯：劉松宏

在許多案例中，乳癌被認為是一種可治療的疾病──只要早期診斷並接受手術、化療、放射治療或標靶藥物的正確組合療程。但三陰性乳癌長期以來一直是個例外。

三陰性乳癌如此致命的原因，是這些癌細胞缺乏三種蛋白質──雌激素、黃體素以及人類上皮生長因子受體2（稱為HER2）──的對接點，因此化療藥物便無法接上受體來消滅腫瘤。被診斷患有三陰性乳癌的女性，佔乳癌患者的15％至20％，經常在一次化療後嘗試另一種化療，服用一種藥物後過一段時間，癌症又再次開始生長，此時他們又轉而服用另一種藥物。

然而在歐洲腫瘤學學會在慕尼黑舉辦的一次演講中，科學家報告表示：與單純接受化學治療的女性相比，將化學療法與免疫治療藥物結合，有助於降低其疾病進展的風險與死亡率約20％。該研究實驗對象是900名患有轉移性三陰性乳癌的女性，這些女性被隨機分配接受化療與免疫治療，或僅接受化療。

紐約大學帕爾馬特癌症中心臨床乳癌研究主任，同時也是該研究的共同作者西爾維亞．亞當斯博士說，「這是非常令人振奮的結果，因為目前免疫療法正實際用在三陰性乳癌的病患身上。我們的女病患在多年後回診掃描中沒有看到任何癌症跡象，而且效果維持很久。這實在是一場大勝利。」

研究結果非常具有鼓勵效果，因為此結果，可以適用於那些接受「免疫和化療組合治療」作為她們首次療程的女性，然後再讓她們接受化療藥物循環的標準療法。

到目前為止，單獨使用免疫治療劑來治療任何類型的乳癌，都沒有獲得成功。美國德州大學安德森癌症中心的珍妮佛．利頓博士說，「有一個問題一直存在著，即乳癌治療中是否存在免疫治療的定位。」她沒有參與這項研究，但在其他化療和免疫治療組合做了深入研究。研究人員認為，這是因為乳癌細胞往往不會突變，而肺癌和皮膚癌等突變數量較多的癌症，更能吸引免疫細胞進行攻擊。

但是在2014年亞當斯博士發現：即使在患有三陰性乳癌的女性中，有證據表明一些免疫細胞在疾病發生的早期，也會試圖攻擊癌細胞，並且在早期表現出較多這些免疫反應的女性，存活率會比較高。亞當斯博士說道，「這讓我們想到：如果你能夠控制那些已經證明會影響生存率的免疫反應，你就可以在這條抗癌道路上取得重大進展。」但有一個問題是，免疫反應會隨著時間的推移而減弱。

更多的研究表明，正確的化療──不一定是與用於治療乳癌相同的劑量，但在不同的給藥配方中，只需足以刺激免疫系統而不破壞免疫細胞的劑量──可能有助於活化免疫系統。亞當斯博士等研究人員，開始考慮將特殊形式的化療與免疫治療藥物結合在一起。她表示，「這種組合療法可以用來提高2種藥物的療效。」為組合療法排定療程時間是非常重要的，因為雞尾酒療法需要善用疾病初期，免疫系統在對抗癌症最有效時期的短期窗口來發揮作用。化學療法活化免疫細胞，免疫療法藥物增強對腫瘤的免疫活性，彼此配合來擬訂強大的抗癌策略。

倫敦瑪麗皇后大學教授、聖巴茲醫院乳癌中心的臨床主任，同時亦為該研究的主要作者彼得．施密德博士，在一份聲明中提到：「這些結果在醫療道路上邁進了一大步，我們正在改變三陰性乳癌的治療方法，並且首次證明免疫治療具有顯著的生存益處。」

施密德博士和亞當斯博士發現，研究中的某些女性對聯合治療有較大的反應。這些女性的癌細胞攜帶有一種稱為細胞死亡程序配體1（PD-L1）的蛋白質，而免疫治療藥物對其有特異標靶性反應，因此療效更為顯著。

利頓博士說，「這項研究證明了我們應該繼續深入研究。」她正在調查已經開始化療的人，是否有方法了解他們是否會對化療藥物的標準週期療程有治療反應；或者應該轉為使用免疫治療組合療法，以獲得更好的療效。

亞當斯博士也希望找到其他免疫治療藥物，能夠更有效地活化針對乳癌細胞的免疫系統。她表示，「我希望這些研究結果能夠真正激發這一領域，並帶來更多新的研究來幫助患者。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航