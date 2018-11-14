App Store下載不到的社群軟體，為何成為匹茲堡槍擊案的眾矢之的？

文：Abby Vesoulis

譯：劉松宏

10月27日匹茲堡猶太會堂禮拜發生大規模槍擊事件後，社群媒體平台Gab公司承認嫌疑槍手可能已經用它發布令人厭惡的反猶太和反移民文章，引發了人們對Gab的關注。

總部位於費城的Gab，以作為替代推特的「言論自由」而創立，但被一些人稱為種族主義和仇恨的迴聲室，特別是在像史賓塞（Richard Spencer）這樣的白人至上主義者開始使用它之後。連線雜誌（Wired） 於7月報導，該網站已經聚集了大約480,000名用戶。相較之下，推特每月有超過3億活躍的使用者。

雖然像臉書和推特這樣的社交網站，一直積極監控種族主義和反猶太主義的發文，但Gab則採取了較為被動的方式。「我們非常擔心人們的權利，」Gab的當時運營長烏薩夫．桑得哈（Utsav Sanduja）今年早些時候告訴網路媒體VICE，「很多政治言論都被貼上了仇恨言論的標籤，而且被徹底抹去了。」

這位前Gab的前員工也告訴時代雜誌，他認為像Gab這樣的網站存在很重要。

「說真的，我寧願把這種內容放在檯面上而不是檯面下，當你審查人民並剝奪他們自由發言權，其中的一些人會鋌而走險並成為地下組織。」桑得哈說。

Gab不受約束的言論自由承諾，使其受到許多周邊右翼團體的歡迎，包括所謂的另類右翼（alt-right）。反誹謗聯盟（The Anti-Defamation League）是一個致力於打擊反猶太主義的組織，在一份近期的報告中，點出Gab正屬於反猶太主義社群媒體。

「網路上騷擾行為的驚人擴張恰逢——或者是煽動——反猶太主義在網路上的增長，像4chan，8chan和Gab這樣的邊緣網路社區，允許傳播這些想法，這些想法迅速傳播到推特、Reddit和其他主流線上社群」報告寫道。

在羅伯特．鮑爾斯（Robert Bowers）——與週六在生命之樹聚會（Tree of Life Congregation）上開槍的嫌疑槍手同名——在Gab上註冊了一個帳戶，並張貼轉發了幾份反猶太主義聲明。

在這場11人死亡、6人受傷槍擊前幾個小時，一個帖子說：「希伯來移民援助協會（HIAS）喜歡帶入入侵者，殺死我們的同胞。我不能坐以待斃、眼看同胞被殺。去你們的，我要殺進去。」希伯來移民援助協會，是一個旨在幫助難民的非營利組織。

在Gab發給時代雜誌的一份聲明中，表示已經將鮑爾斯的帳戶勒令停權，並將相關資料轉交給聯邦當局。

Gab表示：「在襲擊發生後不久，Gab就被警告該用戶據稱是生命之樹猶太會堂的射手。該帳戶已經過驗證，並與警察掃描儀上提到的名稱相符。這個人也擁有其他社群網絡的帳號，」，聲明中也宣稱該網站杜絕暴力行為，「Gab完全的否定並譴責一切恐怖主義和暴力行為，這一直是我們的政策。」

與此同時，槍擊事件的消息傳開後，Gab的推特帳號發文誇耀其週六增加的流量，「我們一整天下來，每小時都有100萬次點擊。」一條推文上寫道。

Photo Credit: Reuters/達志影像

這也不是Gab第一次出現在新聞中。

在過去，Gab聲稱它一再被禁止在Apple和Google Play應用程式商店上推廣其應用程式。事實上，該網站曾提告Google拒絕上市。

「蘋果要求Gab審查『令人反感的內容』，與此同時允許相同的內容在各個主要社群管道上更大量出現，我們的應用程式正在接受比其他社群網路應用程式更高級別的審查。」Gab執行長托爾巴（Andrew Torba）在2017年告訴Inc.網站。

此外，在槍擊案後，PayPal已禁止Gab使用其支付平台。PayPal發言人引用了禁止仇恨和不容忍的政策向科技新聞網站Verge證實了這項禁令。「PayPal不斷檢視並對問題用戶採取行動。當網站明確且持續允許仇恨、暴力或歧視性的行為時，我們皆立即採取果斷行動。」Verge報導PayPal的說法。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航