前臉書高層指控提姆庫克：蘋果對中國的隱私權顧慮到哪去了？

文：DAVID MEYER

譯：許睿洋

前臉書（Facebook）安全官艾力克斯．史塔摩斯（Alex Stamos），針對蘋果公司（Apple）執行長提姆．庫克（Tim Cook）於周三（10月24日）針對社交媒體公司（遭戲稱為「數據－工業複合體」）提出的抨擊進行反擊。

關於庫克提及社交媒體公司濫用用戶個資的問題，史塔摩斯表示，他贊同庫克大部分的說法。儘管庫克並未指明任何公司的名稱，但其目標很明顯是鎖定谷歌（Google）與臉書。但媒體卻未將蘋果在中國失敗的個資政策列入考量。

史塔摩斯尤其針對蘋果阻止中國iPhone用戶使用訊息保護應用程式，及下載虛擬私人網路（VPNs）等足以使人民隱藏其線上活動的措施。史塔摩斯將其視為蘋果對中共當局的姑息政策。他同時強調，蘋果也願意將中國iCloud用戶的數據儲存服務移至中國境內。

The missing context? Apple uses hardware-rooted DRM to deny Chinese users the ability to install the VPN and E2E messaging apps that would allow them to avoid pervasive censorship and surveillance. Apple moved iCloud data into a PRC-controlled joint venture with unclear impacts. — Alex Stamos (@alexstamos) 2018年10月24日

艾力克斯．史塔摩斯：我同意提姆．庫克今天關於隱私權的演說中幾乎所有的內容，這也是為什麼媒體在報導中輕信了他的說詞，而內容並沒有包含蘋果公司在中國的行動是這麼地令人悲傷。 艾力克斯．史塔摩斯：缺少的內容？蘋果利用以硬體為基礎的DRM，來阻止中國用戶安裝能避免滲透性審查和監控的VPN與端對端（E2E）訊息應用程式。蘋果將iCloud數據（的儲存）移至一家由中國控股的合資企業，目前影響不明。

Apple needs to come clean on how iCloud works in China and stop setting damaging precedents for how willing American companies will be to service the internal security desires of the Chinese Communist Party. — Alex Stamos (@alexstamos) 2018年10月24日

艾力克斯．史塔摩斯：庫克是對的。美國需要更強大的隱私權法律與監督機構，而谷歌、臉書、推特等大量投放廣告的公司必須減少其蒐集的數據，並將其數量經常性地降至最低。 艾力克斯．史塔摩斯：蘋果需要澄清iCloud在中國如何運作，且必須立即停止樹立一個有害的先例：即美國公司願意為中國共產黨於內部安全的渴望提供服務。

這是否為史塔摩斯（近期任教於史丹佛大學）對蘋果所使用的「反詰手法」（whataboutery）？儘管可能存在臉書為自己辯護的理由，史塔摩斯也曾表示他的前公司（即臉書）需要減少對用戶個資的蒐集，但他確實點出了蘋果在中國的個資政策與其在世界各地有所出入的地方。

庫克於週三說道，用戶隱私是基本的人權，在所有國家都應該受到保護。

We believe that privacy is a fundamental human right. No matter what country you live in, that right should be protected in keeping with four essential principles: — Tim Cook (@tim_cook) 2018年10月24日

提姆．庫克：《一般資料保護規範》（GDPR）顯示，所有好的政策與政治意願將會共同保護所有人的權利。 提姆．庫克：我們認為隱私權是一種基本人權。無論你居住在哪一個國家，該權利應透過以下4個重要原則的遵守而獲得保障。

但在國家對用戶進行大量監控的中國，蘋果似乎願意奪走人民利用其產品取得該權利的能力。

去年，庫克對此議題的反應是，「無論我們在哪裡做生意，我們願意遵守當地的法律」，以及「投身當地市場並為消費者帶來益處符合當地人民的最佳利益」。上述說法聽起來像極了「如果這是蘋果進入中國市場所必須負擔的條件，那麼它將在中國幫助中共當局損害人民的『基本人權』」。

對於蘋果願意讓其中國的合作公司儲存中國iCloud用戶數據一事（此舉可能讓中共當局更容易取得數據），史塔摩斯爭論道：「蘋果必須記錄下中國官方所有的雲端提供者，是以何種方式保護用戶儲存的數據。」

蘋果則聲稱：「我們有高強度的數據隱私及安全保護措施，而我們的系統也不可能被建立任何的後門程式（backdoor）。」

史塔摩斯並非唯一有所憂慮的人，尤其是關於蘋果在中國壓制保護隱私app的行為。美國國會議員指控蘋果的行為是「放任中國政府得以對網路進行審查與監控」，而聯合國言論自由權特別報告員（special rapporteur on free expression）大衛．凱（David Kaye）突然現身於史塔摩斯的推特討論串，並表示蘋果從未就他針對此議題所寫的字句做出回應。

yes. i asked @tim_cook #Apple the following & never received a response. https://t.co/rBfs9qyZi8 pic.twitter.com/izKUwfgILe — David Kaye (@davidakaye) 2018年10月24日

艾力克斯．史塔摩斯：庫克是對的，隱私是基本人權。

我認為中國人民應該享有和世界其他地區的人民一樣的基本人權。

蘋果必須記錄下這個中國官方所有的雲端提供者，是以何種方式保護用戶儲存的數據。 大衛．凱：是的，我問了＠提姆＿庫克＃蘋果下述的問題，但從未得到過回應。

史塔摩斯寫道：「我認為科技媒體能夠在美國鼓吹更多關於隱私的規範，同時他們也能利用這個時間點，來擁護不僅是中國人民的隱私權，更阻止那些希望遵循中國模式來控制人民個資的國家。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航