怪不得美國如此分裂！我們連最基本的價值都無法取得共識

文：Frank Luntz（民調專家及溝通顧問，目前正在為HBO與Vice新聞於2018年期中選舉前進行焦點團體訪談）

譯：許睿洋

當今社會，如果有三個或三個以上的美國人談論政治，他們可能會因為相互仇視與憤世嫉俗，而無法談話超過一分鐘。有太多人太過憤怒以至於他們無法靜心聆聽、無法學習、甚至無法與他人合作完成任何事情（但願這件事不會發生）。

我們連語言都分崩離析。對於常見的詞彙，我們越來越無法對其共同的意義取得共識——包含那些定義國家基本價值的詞彙。

舉例來說，今年初我在奧蘭多的焦點團體中問道：「美國是否卓越？」（Is America exceptional?）幾乎所有共和黨人和一半的民主黨人說是。然而，同一個字對不同的人來說卻帶有南轅北轍的意涵。

對共和黨人，「exceptional」表示我們是最優越的——是山嶽上的閃亮城市、希望的燈塔、更是世上最強大的國家——美國是其他國家所仿效的對象。但對民主黨人來說，「exceptional」並不表示我們比其他國家更偉大，因為還有其他國家（與個人）也同樣卓越。這個字也表示了有許多人們喜愛的事物（如自由、機會與個人權利）使美國強大，但這不必然使美國比他人偉大。這也說明了為什麼在我們於5月為One People所做的調查中，有81%的共和黨人認為「美國顯然是世上最偉大的國家」，但僅有52%的民主黨員這麼認為。

即便我們不這麼認為，但這樣常見的詞彙對人們來說不再具有共同的意涵。借用邱吉爾的話就是：我們是兩個不同的美國，「我們被共同的語言所分割」。

類似的事例不勝枚舉。在奧蘭多的焦點團體訪問中，共和黨籍的參與者拒絕將「民主」（democracy）選為「美國的偉大事物」，因為依照其中一位參與者的說法是，「我們是一個『共和國』（republic），不是『民主國』。」對此，一位來自奧蘭多的民主黨員翻白眼並表示：「你只不過是不喜歡任何包含『民主（黨）』（Democrat）在內的字。」

接著所有人開始對著彼此大呼小叫。

過了一會兒，幾位民主黨員拒絕稱頌美國的「平等」，因為他們認為，「我們尚未到達平等的境地，許多人民還被當成次等公民在對待。」對此，共和黨員大吼：「美國已經比其他地方要平等得多了……而你只是在大打『種族牌』。」

所有人又開始對著彼此大呼小叫。

我們無法贊同彼此的不只是政策，連我們的世界觀也不再有所重疊。舉例來說，在上述的One People調查中，有62%的人仍然同意「美國是一個只要你肯努力且遵守遊戲規則就能成功的地方」。雖然有高達78%的共和黨人同意這樣的見解，卻僅有稍微超過半數（57%）的民主黨員表示認同。我們這才意識到不同黨派之間的認知差距有多大。

現在我們唯一共享的特質應該只剩下憤怒了。隨便撇一眼臉書、推特或是任何出版品的留言區都能讓人露出只有漫畫才會出現的尷尬表情。我們已經從無法苟同他人變成蔑視他人，而最終淪落到泯滅人性了。

但在我們下意識指著對手大吼的同時，真正的威脅其實來自我們自己——因為我們逐漸喪失對民主的信念以及對彼此的信任。我們在歷史上最強大的力量——即我們人民（We the People）所享有的共同目標、理念及夢想——現在成了最顯眼的弱點，而我們卻一刀刀切斷讓我們團結一致的連結。

現今，逾四分之一（27%）的美國人承認自2016年總統大選後已與一位朋友或家人斷絕聯繫。這意味著每四位閱讀這個專欄的讀者中就有一位讓他們生命中曾經重要的人從生活中消失（或是自己「被消失」）。不只是人們無法認同彼此，更是因為他們曾經深愛過的人再也無法聽見對方所說的話。（順道一提，民主黨人是較憤恨不平的一群：有31%人因為政治因素和親朋好友斷絕關係，而共和黨僅有19%。）

我們並非正朝一個溝通與共同立場的危機走去，事實是我們已經深陷其中，而我們不能繼續這樣下去。

更深入的調查應證了上述的觀點。我為One People調查中的參與中提供了包含16種不同國家目標的清單，並問道：「下列何者最能讓美國變得更好、變成一個所有人均有所提升的偉大國家？」

對共和黨人而言，他們的首要選擇是「對於憲法、其規定與意涵的恪守奉行」，但這對民主黨人而言僅在16個選項中排在第八位。共和黨認為的第二名則是「恢復家庭的重要角色及責任」，但民主黨人僅將其排在第15名。

相對地，民主黨人選了另外兩個獲得相同票數的目標為第一名，分別是：「會傾聽並向其所代表的人民學習的領導人」（共和黨人評為第六名）及「促進社會多樣性、平等性與公平性」（共和黨人評為第15名）。

我們在國家目標上意見分歧，我們在個人價值上意見分歧，我們對任何事情都意見分歧——而且我們極其招搖地爭論，且絲毫不尊重對方。

因此，有高達81%的美國人斷言「今天的美國比人生中任何時刻都要分裂」其實並不令人感到意外。更重要的是，超過65歲的人（他們記得越戰的經驗及金恩博士〔Martin Luther King Jr.〕與羅伯特・甘迺迪〔Robert F. Kennedy〕的暗殺事件）中，有87%認為這是美國最糟的時刻。我們都同意美國有分裂的問題，但我們卻總是認為是另一方的錯。

目前僅剩下一種價值是被所有人所欣然接受的：自由。自由對共和黨人而言位居第一，對民主黨人亦位居第二（僅次於「多樣性」）。然而，即便在此，微小的差異都至關重大。民主黨人認為，這是擺脫歧視、種族主義、貧窮的自由。它能減輕人民的恐懼，並經常需要有效制度的干預才能讓它成真。但共和黨人認為，這是擁有槍枝、信仰宗教的自由。這是一種讓你能做想做的事並決定何時去做的能力，主要是與自己孑然一身有關。

僅有在少數的議題上，我們才發現雙方的共同立場——如教育與槍枝持有。舉例而言，「高品質的公眾教育是每位美國孩童的基本權利」得到77%的共和黨人及90%的民主黨人支持。

然而，最值得大家注意的是雙方對於近期槍擊案（如發生於佛州帕克蘭〔Parkland〕的校園槍擊案）的反應。有80%的美國人認為我們應該用規範汽車的方式來規範槍枝。

有誰可曾想到高達70%的共和黨人及87%的民主黨人同意使用全面性的措施來規範槍枝安全？但真正的問題仍是：有任何人在聽他們說話嗎？

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰