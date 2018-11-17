Palm死而復生推出怪奇手機，凸顯了手機市場的悲慘現實

文：Alex Fitzpatrick

譯：劉松宏

還記得Palm——那家製造掌上電腦PDA（不是另一種比較害羞的PDA）公司——在90年代是多麼的普及嗎？它於10月15日用了一個奇怪的方式回歸：Palm是一款安卓的微型智慧型手機，旨在補充而非取代您當前的手機。你甚至不能單獨購買Palm——它只能作為現有智慧型手機計劃的附加產品，至少目前只能在威瑞森（Verizon）上使用。

這裡的構想是，當你不想在你的主要智慧型手機上閒逛時，小巧的Palm提供了一種保持連接的方式，這種智慧型手機——假如你未曾發現——在過去的幾年中已經變得越來越大，例如現行蘋果最小的產品是5.8英寸，對照早已過時iPhone SE的4英寸彷彿像隻怪獸。

Palm看起來很有用：它可以接聽電話和簡訊，它有前置和後置攝像頭，並透過Google Play商店運行Spotify線上音樂串流服務等應用程式。它夠小，可以輕鬆放入你的錢包、晚上外出或試用於健身時放入隨行包。Palm希望您將其視為您週末駕駛的馬自達Miata（跑車），而不是每天讓您上下班的福特Escape（休旅車）。「Palm並不能取代你主要的智慧型手機，它是一個無縫結合的好夥伴，與你的主要設備同步，使行動通訊可以真正『行動』。」Palm的網站上寫道。（它也在推銷Palm以幫助人們「擺脫科技並進入生活」，即使通常解決過量科技的方式不會是使用更多科技——進入手機設定調整一下開啟勿擾模式或許是更實際直接的方法。）

但Palm「手機的小夥伴」行銷標的，就和大多數人不會在上班日和週末開不同汽車一樣失敗：成本。Palm的售價是349.99美元，而且你必須每個月向電信公司支付費用以持續使用。即使智慧型手機小夥伴的想法很有吸引力，但對於很多人而言，這種定價讓人望之卻步——儘管你不得不尊重科技業大膽的嘗試，試圖人們購買兩支而不是一支的智慧型手機。雖然Palm在科技小物的類別中是一個受歡迎的實驗，但即使有科瑞（Stephen Curry）這樣的名人代言，它也不太可能變得非常成功。

儘管如此，Palm的存在凸顯了當今智慧型手機行業的悲慘現實。

蘋果和三星等公司正在製造越來越大的設備，因為它們的銷售往往很好。 但是，這讓許多手小的人無所適從——蘋果公司也在沒有替代品的狀況下停產iPhone SE而遭致大量的攻擊。這裡有一些邏輯依據：很難設計一個同時適用於4英寸和6.5英寸顯示器的使用介面，而那是該公司迄今為止提供的最大屏幕（平心而論，與較舊的iPhone Plus型號而言，手機是相同的尺寸，但由於採用了新設計，因此屏幕更大了些。）但此舉仍然讓那些喜歡小型設備的人大為不滿。即便有著大手掌和長長的手指幾乎能夠成為職業鋼琴家（如果有人願意教我看懂樂譜）的我，在使用iPhone XS Max時仍相當困難。

所以Palm的整個存在理由，源於主流智慧型手機製造商放棄手掌小的、或只是喜歡小型設備的人。人們不應為了擁有更符合他們需求的手機而多支付349美元以上的費用，他們應該能在小型和大型的高端智慧型手機間自由選擇，就像馬自達同時生產Miata和七人座CX-9。還記得小型化被視為技術進步的高度嗎？讓我們復活那個信念。而當平板手機和迷你手機粉絲相互對壘時，就讓他們在這樣的時代和平共存吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航