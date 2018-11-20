補充「魚油」有機會降低心臟病與中風風險

文：ALICE PARK

譯：彭于庭

已知魚油富含對心臟有益的omega-3脂肪酸。研究表明，常食用富含這種脂肪的魚油，比較不容易有心臟問題，死於心臟病的風險也較低，這項資訊讓非處方魚油補充劑的需求大大增加。

最近一項發表在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）和美國心臟協會（American Heart Association）年會上的研究表明，二十碳五烯酸乙酯（icosapent ethyl）這種高純度的omega-3脂肪，可降低許多跟心臟有關的疾病，如心臟病、中風和心絞痛，除此之外，它還可以降低因心臟病死亡的風險。

食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，以下簡稱FDA）已批准將二十碳五烯酸乙酯做成膠囊出售，可用來治療極高的三酸甘油酯指數。之前在日本的一項研究發現，膽固醇高的人，若同時服用降低膽固醇的他汀類藥物以及降低三酸甘油酯的藥物，跟其他只服用他汀類藥物的病患相比，患重大心臟相關疾病的風險低了19％。但是該研究沒有嚴格地規範對照組，因此結果不全然可信。研究人員於是進行一項新的研究，他們稱該實驗為「縮減」（REDUCE-IT），受試者隨機被分配到服用omega-3膠囊或安慰劑的組別。該研究得到Amarin Pharma的贊助，Amarin Pharma也是該藥物的製造商。

實驗調查了8000多名男性和女性，平均追蹤時間為5年。實驗結果顯示，相較於服用安慰劑的受試者，每日服用omega-3膠囊2回的受試者，出現心臟病、中風、心絞痛或因心臟問題須裝支架或死亡的機率，減少了25％。

該篇研究的第一作者、同時也是布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）介入性心臟病項目的執行主任狄帕・巴特（Deepak Bhatt）博士表示，「omega-3的效果比我們預期的好，我很驚訝。這種藥物可影響多種變數結果，就我所知，沒有任何一種其他藥物可改變這麼多種不同變數的結果。」

就巴特所說，服用omega-3的人有較低的中風率，中風就是血液無法順利流入大腦內的病症。此外，須裝心臟支架和冠狀動脈旁路移植手術的機率也較低，通常心血管栓塞就需要做這兩種手術。

這項結果顯示魚油的多種益處，也暗示可能還有更多意想不到的效果，值得未來的研究繼續探討。

然而就目前而言，巴特警告這些研究結果並不適用於市面上販售的魚油補充劑，因為omega-3脂肪酸的類型和含量，都和實驗所採用的不同。研究使用的是純化過後的二十碳五烯酸（EPA）的特定配方，僅可通過醫生開處方獲得。非處方omega-3補充劑含有不同比例的EPA和另一種類型的omega-3脂肪酸，也就是二十二碳六烯酸（DHA）。

巴特說，「一般的魚油補充劑不適用於此研究。有許多研究各種EPA和DHA藥劑的實驗，結果顯示對心臟並無療效。」

該研究包括有心臟問題（包括心臟病）的人以及心臟病高風險族群，如糖尿病患者，或心臟血管阻塞但還未出現心臟問題的人。他們的三酸甘油酯指數也不同，因此巴特的研究團隊可以透過檢查三酸甘油酯指數的變化，來確定藥物是否有效。但實際並非如此，因為三酸甘油酯指數較高和較低的人出現心臟問題的比率都較低，「壞」膽固醇（LDL）指數較高和較低的人也是。

omega-3藥物可穩定細胞膜，可能就是透過此方式來降低心律不整和心臟驟停的風險。omega-3脂肪酸可以預防、甚至是清除在心臟血管壁內積聚的血小板，堆積的血小板可能使心血管破裂造成心臟病。

巴特說，「對於很多病患而言，omega-3可能是減少心臟病風險的好方法，全球數百萬患者都可能受惠。」

巴特說他已經開始考慮開這種處方給病患，但它目前僅適用於三酸甘油酯指數極高的人。為三酸甘油酯指數低的人或其他原因（包含在本研究中發現的其他療效）開這種處方，則會被視為藥品仿單標示外使用。這也代表著科學無法保證服用omega-3藥物的人，都能得到實驗受試者一樣的療效，因為FDA還未評估該實驗結果和其他相關資料。

但是根據研究結果，巴特認為儘管omega-3藥物屬於非處方用藥，更多的病患仍可能因此受惠，畢竟巴特並沒有發現什麼副作用。他說，「我們的實驗包含了8000多名受試者，平均追蹤時間為5年，不僅是療效，我們手上關於耐受性和安全性的數據也很樂觀。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航