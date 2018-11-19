Uber想成為追蹤和了解性騷擾、性侵害案件的領頭羊

文：EMMA HINCHLIFFE

譯：彭于庭

在現實生活中讓人們面對面接觸是有風險的，而Uber就想成為追蹤和了解性騷擾、性侵害案件的領頭羊。

這家共乘公司於周一（11月12日）首次發表他們稱之為「司機和乘客在路途中可能犯下的性騷擾『分類法』」。Uber希望此分類法，能幫助他們追蹤在車上發生的犯罪或違法事件。Uber以公司的資料，與智庫（Urban Institute）公司進行合作，共同開發出此分類法，根據國家性暴力資源中心（National Sexual Violence Resource Center），在Uber之前，世界上並沒有類似的分類法。該組織表示，因為沒有專門、共同的術語來形容性侵害和性騷擾，這兩種罪行常常被誤解，新聞也很少報導，也因此國家性暴力資源中心表示Uber提出的分類法，是非常重要的突破。

Uber法務長東尼・韋斯特（Tony West）說，「如果我們能為女性提高乘車的安全性，我們也能為每個人做到。」

Uber仍未脫離性騷擾的風波，因此對於該公司來說，帶起這項突破對於公司本身和使用者，都是很大膽的一步。Uber最出名的新聞，可能是一名印度女性聲稱被Uber司機性侵害，而一名Uber高階主管則表示握有該乘客的醫療紀錄，試圖證明她說謊。

雖然Uber知道改善報告機制可能增加性侵犯和性騷擾的次數紀錄，但Uber承諾明年將會發表實行此分類法的報告。

前任第一夫人蜜雪兒・歐巴馬的幕僚長、TIME'S UP領袖、且曾為Uber提供建議的陳遠美說，「在未來好一陣子我們會看到指數是增加的，但我們也必須理解那是因為顧客越來越信任這個申訴系統。數字上升代表人們信任我們建造的這個系統，這可不是多數公司願意做的事。」

Uber的分類法包含從「盯著看或拋媚眼」到「強姦」，但是這些分類項目並非給顧客使用的。Uber司機和乘客不是從一個清單中選擇他們經歷的騷擾事件，而是用自己的話報告給Uber系統，接著系統會紀錄發生了什麼事，並適當地做出回應及指引顧客取得他們需要的資源。Uber使用機器學習來分類報案的內容，接著受過特殊訓練的客服人員會聯繫客戶。

Uber希望Airbnb、飯店、餐廳等讓人們面對面接觸的公司，最終也會採用該報告系統。這個分類系統已經發表在Uber/NSRVC報告中，Uber希望它可以成為大家都能使用的開源工具。

國家性暴力資源中心公共暴力主任克莉絲汀・浩斯（Kristen Houser）在Medium上寫道：「因為有了這樣複雜且創新的一步 ，我們希望可以發展一套分類系統，讓大家了解各種程度的不當行為。我們也希望能創建一套方法和共同語彙，供其他讓人們面對面接觸的公司使用，這樣大家都能使用同樣的方法，分類各種複雜的不當行為。」

Uber也希望大家能看到他們很努力在提升乘客及司機的安全，並知道Uber建立這套複雜的系統可以妥善處理性騷擾案件，顧客若遇到任何不當行為，可以放心地報告給Uber。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航