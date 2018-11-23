美國Z世代心理健康最糟，槍枝暴力是嚴重壓力源

文：Jamie Ducharme

譯：彭于庭

根據一份新報告，槍枝暴力、政治動盪和個人問題造成現在美國青年、青少年極大的壓力。

美國心理學協會（American Psychological Association）採訪了近3,500位18歲以上以及300位15-17歲的人士，並將調查結果發表在美國年度壓力報告中，他們發現Z世代，也就是現（2018）年15-21歲的人心理健康狀況最糟糕。

Z世代中只有45%的人口心理健康狀況為「優良」或「極好」，但是千禧世代（1981-1996年間出生）則是56%，X世代（1965-1980年間出生）51%，嬰兒潮一代（1946-1964年間出生）70%，73歲以上的則有74%。Z世代的受訪者中，有27%的人認為他們的心理健康「尚可」或「不好」，壓力可能是主要原因，因為有91%的Z世代成年人表示他們有抑鬱、焦慮等跟壓力相關的身心症狀。

不管哪一個世代，壓力指數都不低，各年齡組的平均壓力指數為4.9分（滿分10分）。較年長者的壓力指數通常低於此平均值，在嬰兒潮年代或是再更早出生的人測出來壓力指數為4.1和3.3；相反地，年輕世代的壓力就高的多。X世代的平均壓力指數為5.1，千禧一代為5.7，而Z世代壓力指數位居兩者之間的5.3，但在許多類別中，最年輕的組別比較年長受訪者的壓力更大。

對於學生來說，槍支暴力似乎是一項嚴重的壓力來源，有75%的Z世代表示大規模槍擊造成他們極大的壓力。整體有72%學生認同此說法，而21%Z世代的學生表示校園槍擊事件一直、或是常常讓他們感到壓力大，他們的家長也表示贊同：74%受訪者的家長認為校園槍擊事件是主要的壓力源。

根據同一份報告，新聞報導的許多事件，例如持續上升的死亡率 、性騷擾和移民家庭被迫分離對Z世代造成的壓力多過其他年齡組。62%的Z世代認為持續上升的自殺率是壓力源之一，相比之下只有44%的成年人如此認為；就性騷擾和性侵害，53%的Z世代認為是壓力源，而成年人是39%；就家人分離而言，57%Z世代認為是壓力源，成年人則是45%。

儘管全國面臨以上這些問題，但只有54%的Z世代成年人表示他們計劃在2018年的中期選舉中投票，低於其他任何年齡組。（不過有跡象表明Z世代選民投票率正在增加；其他近期的研究表明，今〔2018〕年的年輕人投票率將高於2010年和2014年。）

帶給年輕人負面情緒的不只是新聞媒體。該報告指出，Z世代的成年人比起其他組別更容易因為工作、經濟和與健康的問題感到壓力大。金錢是最普遍的壓力源，受訪的人中有81%的Z世代和64%的成年人如此認為。

壓力普遍存在，但是不知道如何處理壓力也是一個問題。雖然37%的Z世代表示得到心理健康專業人士的幫助，比其他組別都多，但他們當中只有一半認為自己有辦法處理壓力。近四分之三的Z世代表示過去一年中他們應該要更常尋求情感支持才對。

最近其他調查顯示，年輕人的孤獨指數很高，這可能是壓力源之一。研究表明，緊密的社交關係可以減低壓力的影響也能增進心理健康。雖然有一半的受訪者表示社群媒體是情感支持的來源之一，但其實成效並不大，因為45%的受訪者指出社群媒體讓他們成為被批判的對象，38%的受訪者認為社群網路讓他們討厭自己。

不只是Z世代無法處理壓力，大約20%的受訪者表示他們處理壓力的方式不理想。但好消息是：儘管國家和政治的現況讓大家感到壓力大或沮喪，75%的受訪者認為未來是有希望的。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航