洗淨歷史污點，「出生地原則」確立了所有美國人生而平等

文：Akhil Reed Amar（耶魯大學〔Yale University〕憲法學教授）及Steven G. Calabresi（西北大學〔Northwestern University〕憲法學教授、聯邦黨人學會〔Federalist Society〕共同創辦人）

譯：彭于庭

儘管川普（Donald Trump）試圖把出生地原則搞得很複雜，但美國憲法和相關法律裁決對於出生地原則的定義都相當明確，他這麼做只會讓自己在法院裡貽笑大方 。

如果你出生在美國領地，你就是美國公民。不管你是男是女、貧窮或富有、同性戀或異性戀、總統的女兒或非法移民的兒子都無所謂，你就是一位自由平等的公民。這種平等公民原則是亞伯拉罕・林肯（Abraham Lincoln）總統及其盟友對憲法的願景，他們為共和黨和美國憲法最具變革性的第14修正案奠定了核心基礎。

首席大法官羅傑・托尼（Roger Taney）在1857年的德雷德・斯科特案（Dred Scott decision）中判定黑人不屬於美國公民，他們「沒有白人應尊重的權利」，這是歷史的一個汙點。總統候選人林肯在1858和1860年試圖推翻此決定，接著，林肯總統上任後，時任司法部長艾華・碧斯（Edward Bates）在1862年的法律意見書中認可了德雷德・斯科特及所有自由黑人基本上都屬於美國公民。

最後，共和黨國會在美國第一部重要的民權法，即1866年的民權法案中訂定了公民出生地原則。兩個月後，國會也將出生地原則納入他們所提出的憲法第14修正案。

以最簡單的方式來說，憲法第14修正案旨在推翻德雷德・斯科特決定並且為1866年民權法案奠定穩固的法律基礎。另外，它也用林肯的方式重新詮釋了美國的開國真理，人人生而平等這樣的理念因此深植於內戰後的美國，鼓舞了許多人。

首先我們先來看看公民條款的內容：「所有在合眾國出生或歸化合眾國並受其管轄的人，都是合眾國的和他們居住州的公民」。雖然第15修正案明確提到種族，但是第14修正案的用字更為包容，因為它不只提到非裔美國人，而是「所有人」。這樣的包容性文字賦予每位出生在美國和遵守美國法律的人一個公民身分。現今唯一相關的例外（有鑑於現在美洲原住民的部落政治體系已經跟1860年代的不再相同）是效忠於他國主權的人民，例如外交官的子女。

公民條款是整部憲法當中最豐富的句子之一，在理論的深度和廣度上都可媲美憲法序言。此外，公民條款的重要之處在於本次修憲將林肯對於傑弗遜獨立宣言的重新詮釋納入憲法中，明確立定所有美國人生而平等。此原則譴責種族種性制度，淺膚色的小孩不該是天生的貴族，黑皮膚的小孩也不是天生的奴隸。事實上，公民條款不只跨越了種族，它也譴責所有因出生狀態而決定個人地位的不正當理由。因此，公民條款讓人們知道政府不應該因出生狀態而歧視任何人（法律不能因為種族、性別、性取向或是否為婚生子女而有所區別），但其他政府劃分人民的方式（比如說薪水和股息收入的差別）則是有其道理的。

更重要的是，公民條款的重點在於「地方」，而不是「父母」。與許多歐洲國家的法律不同，美國憲法保證的公民權利是基於出生地原則，而非血緣原則，重點是出生地在哪，而不是父母是誰。

關於川普最近的一項聲明，公民條款明確地肯定了出生地原則與人民親生父母的移民身分無關。不管此人的父母是不是美國公民，不管他父母是否為合法移民，只要在美國領地出生的任何人都是美國公民。在1860年代所有在美國出生的奴隸子女都受公民條款的保護，這是為了洗淨德雷德・斯科特法案留下的歷史污點。但是在重建時期，國會中的共和黨員確實發現一些南北戰爭期間非法運送到美國的奴隸，此舉違反了19世紀禁止跨洋偷渡奴隸的國會法。在1860年代，這些特定「非法移民」子女讓人們很明確地知道，現今在美國出生的「非法移民」的小孩，不管父母的移民狀態為何，他們出生即為美國公民。

在19世紀末和20世紀末高等法院所做出的許多判決中，出生地原則只有三種例外：外交官的子女、印地安人和入侵軍隊。這幾個案件的邏輯和用語清楚地表明「非法移民」的子女確實一出生即為美國公民；第14修正案的立法背景，和其對美國出生的奴隸後代的預期效應成為公民條款穩固的基礎。

因此，憲法的時鐘在每一代都會重新設置，不管一個人的父母犯了什麼錯，罪行都不會臨到他身上。重申一次：在美國領地出生的人都是美國人。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航