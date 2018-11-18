有一批英國股票好便宜，我該進場嗎？

文：Alix Langone

譯：劉松宏

英國在2016年脫歐出其不意的打擊投資人們，但兩年後這些擔憂並未通通發生。因此一些投資者們認為，現在的英國股票看起來很便宜。

2016年英國脫歐公投後，全球市場受到嚴重打擊，英鎊跌至30年來的最低水平。雖然英國股市真正可怕的破壞並未實現，然而英國股市仍然落後於美國市場。自英國脫歐公投以來，美國股市上漲38％，英國股市僅上漲15％。

脫歐對英國經濟帶來實際的風險，但其股票市場主要被金融服務公司和跨國公司所支配，其生意業務並非總是與英國直接掛鉤。這讓一些人得出結論，英國股票在脫歐期間的表現，可能比投資者的評等預期還要好。

「英國股票是已發展國家中最便宜的」，ACG Analytics美國宏觀策略負責人賴瑞麥當勞（Larry McDonald）最近在雅虎和國家廣播有線電視公司（CNBC）的美股節目的「收盤」上這麼說，並表示他們的交易市盈率為13倍，而美國股票的市盈率則接近18倍。

前途未卜的政治

英國脫歐不到6個月之後，有3種可能的政治結果，其結果取決於達成什麼樣的交易。

「軟」脫歐將使關鍵的關稅協議保持完整，即在英國與愛爾蘭的邊界，並降低整體負面經濟影響的可能性；「硬」脫歐將使英國「半進半出」的與歐盟重新談判貿易協議；第三種選擇是「無協議（no deal）脫歐」，這意味著英國首相梅伊推遲兩方任何形式的協定——或是談判破裂使得英國在沒有任何貿易和監管協議的情況下於3月退出歐盟，給英國金融業和股票市場帶來最大的壓力。

問題是每個人都在猜測最終將用什麼方式脫歐。事實證明，英國和歐盟很難達成協議，致使目前有些人認為「無協議」脫歐是最有可能的。其他人認為，在談判期間最終會達成協議，以防止「無協議」對歐洲經濟造成的混亂和不穩定。但隨著談判時間的延長，越來越多的評論員認為，「無協議」的英國脫歐可能是最終結果。

歐洲理事會主席唐納德．圖斯克（Donald Tusk）在10月15日致歐洲領導人的一封信中警告說：「我們必須負責任，我們必須為歐盟做好英國無協議脫歐的準備，這種情況比以往任何時候都更有可能。」

目前倫敦的金融業是穩定的

即使最壞的情況出現，英國股市也可能遠遠超出空頭的預期。在英國脫歐公投後，英國表示計劃削減公司稅，作為任何英國脫歐後果的「緩衝」。如果通過，就像川普總統當選後的減稅一樣，減稅可以提高股票回報率。

更重要的是，英國股票市場由跨國公司主導——其70％的收入來自海外——為英國脫歐的任何影響提供了另一個潛在的緩衝。即使是貶值的英鎊也可以幫助這些公司，使外國賺取的利潤在本國貨幣中更有價值。

儘管最初擔憂，銀行家並沒有像以前預期的那樣高比例地退出歐洲其他地區的工作崗位，甚至連高盛首席執行官都感到驚訝。公司正在進行主動變革而非紛紛逃離。匯豐銀行正在將其少數子公司和分支機構從倫敦轉移到法國，以確保為其在歐盟的客戶提供無縫接軌的服務轉換。但也有人說，無論英國脫歐的結果如何，它都沒有計劃將其總部從倫敦遷出。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航