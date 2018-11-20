共和黨的死忠支持者，更應該支持與民主黨的跨黨合作

文：喬・李伯曼（Joe Lieberman）是前美國聯邦參議員（康乃狄克州），現任「無標籤組織」（No Labels）全國共同主席

譯：許睿洋

儘管民主黨在期中選舉後重新掌控眾議院，但對於那些希望能以普世價值解決美國重大問題的人們而言，接下來的問題將會是國會是否能發揮其功能。儘管過去累積的智慧告訴我們，未來兩年民主、共和兩黨應該注定爭論不休，但國會嶄新的面貌卻可能非常具有生產力——如果雙方皆能把握眼前的機會。

雙方或許能從兵法的策略運用上窺知一二。對於軍隊的指揮官來說，最棘手的挑戰是辨別何時應該全力發揮優勢。某些情況中，最明智的策略是向敵人毫無保留地施加壓倒性力量；但在其他情況中，佔上風的一方選擇減緩攻勢，甚至尋求停戰才是高深謀略的展現。

如果政治是一場不流血的戰爭，那麼過去10年來華府的兩大黨對於政治戰場的探勘工作做得真是出奇地糟糕。無論代價多高昂，雙方的領袖一次又一次選擇貪圖眼前的短期利益。如果民主黨並未選擇在沒有共和黨投入與支持的情況下通過《平價醫療法案》（Affordable Care Act），或是共和黨在得到民主黨的支持後才通過他們的稅改法案，現在情況會是如何？我們今天的境地應該會完全不同。

共和黨與民主黨為何不做更好的選擇其實一點都不難理解，因為這些短期的利益太過真實而且強大。但在接連的輕蔑行為重創華府之後，華府早已無法發揮其應有的功能。我希望也相信兩黨已經意識到「擁核」的長期成本絕不會超過其所帶來的益處。

我並不是在提倡單方面的（核武）裁軍。但民主黨需要捫心自問的是，利用他們在眾議院的優勢及其「傳喚調閱權」（subpoena power）來全力抨擊或騷擾白宮是否真的符合他們的政策目標。而川普（Donald Trump）和他在參議院的共和黨夥伴需要思考的是，相較於一味地扼殺對手提出的所有想法，同時使自己的提案也完全無法通過，與革新主義者合作而有所妥協與進步，長期而言是否會對保守派較為有利。

共和黨與民主黨在很多地方都能找到共同的立場，看看當前國會的眾議院跨黨派「問題解決黨團」（House Problem Solvers Caucus）的協商談判就知道。該黨團由兩黨的成員平均組成，並針對兩黨所提出關於衛生健保、基礎建設、槍枝安全、移民與邊境安全等提案進行內部商討，且在例行會議中便能完成整個國會應該發揮的正常功能。

我所提出的建議說來容易，但執行起來卻仍存在著困難。大力鼓吹兩黨合作的我們很少有人需要面對一連串日益窘迫的問題，而這些因素甚至可能使共和黨員向右傾，而使民主黨員向左靠。舉凡各黨本身、利益團體、政治說客的閒言閒語，以及為了投入下一次選戰而必須籌措的高額選舉費用等等皆是如此。這也是為什麼我相信市井小民在修復華府的功能上扮演著舉足輕重的角色。

如果國會議員能夠順利前進華府而無須擔心所謂「踰矩行為」（即與他黨合作）會讓他們捲舖蓋走路呢？如果當他們被揭露與他黨「勾結」的時候，他們能有信心地相信支持者仍會以選票支持，而不是拋棄他們呢？市井小民擁有反轉高度黨派色彩之誘因的能力。對於那些以艱難的決定犧牲自己的政治利益，卻為國家整體帶來好處的政治領袖，人民應該透過公開發聲及支持來發揮自己的這項能力。

今年選舉最不為人知的大事就是許多人民已經如此行事了，大量的溫和派民主黨員取得眾議院席次就是佐證。由「無標籤組織」（No Labels）支持者籌組的Super PACs為幾位現任及未來的「問題解決黨團」成員募得了1500萬美元的資金作為支持。這28位候選人中有23位贏得了選戰，這也對擔心兩黨合作將造成困境的黨派人士發出重要的信息：合作並不會帶來困境。

簡而言之，任何單一黨派的死忠支持者都應該支持兩黨合作，因為這對國家才是好事。然而，如此良性的兩黨合作循環也將在兩黨獲得更多支持後劃下句點。處於山巔的政黨必須記住自己很快又將落入谷底。國會議員則應以相應地方式對待自己的同事，這可說是政治的「黃金規則」。這些從白宮被選為國會議員的民選官員應該帶領著我們往這樣的方向前進，但他們同時也需要我們的引領。

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