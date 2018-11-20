馬斯克如何扭轉投資者眼中的「空頭」特斯拉？

文：Jen Wieczner

譯：劉松宏

特斯拉在10月底以第一筆重要的季度利潤（3.12億美元）讓投資者驚嘆之前，華爾街就能感受到趨勢的變化。

首先，特斯拉週一突然宣布將在本週報告第三季度獲利，而不是像往常那樣在11月初報告。對一家8月份才成為美股中拋出最多股份的公司而言，倉促行事似乎不合時宜，其執行長馬斯克（Elon Musk）藉由指責分析師，並試圖將特斯拉私有化，以表達了他對外界對獲利要求的厭惡。

分析師認為，提前公布財報可能只意味著一件事：特斯拉的收益會很好，非常好，馬斯克也不想壓著不公開。 週二公佈的一份報告稱，「有人認為特斯拉決定提前其獲利發布日期是因為不好的消息嗎？」知名做空機構香椽（Citron Research）的創辦人雷夫特（Andrew Left）寫道。

這對於先前超過兩年半以上高分貝地做空或與特斯拉對賭的雷夫特來說是一大逆轉，在本週的報告中，他宣稱自己是看多特斯拉的股票。「簡單直白，特斯拉正在擊垮競爭對手，就像是魔術把戲一樣，當眾人專注在馬斯克吸食大麻的時候，他正在吸食的，其實是整個汽車產業。」

在週三給投資者的一封信中，曾公開反對做空者的馬斯克提供了特斯拉成功的具體指標。

繼馬斯克承諾在本季與之後的每一季開始營利，一款被做空者警告會讓特斯拉破產的汽車――Model 3正在幫助公司提高其盈利能力。

現在，特斯拉的Model 3不僅是市場上最暢銷的電動車，而且是美國單一時期最暢銷的汽車銷量。隨著特斯拉每週平均生產4,300輛汽車，Model 3的毛利率已經攀升至20％以上，特斯拉的整體汽車毛利率接近26％――離雷夫特和其他投資者夢想中的30%的最終目標已相距不遠。

特斯拉的股票在收益報告後的盤後交易中上漲了12％。

在第三季之前，特斯拉自從上市以來僅兩次獲利，一次是2016年時淨賺3000萬美元和另一次在2013年時淨收入只有1100多萬美元。

它在第三季的利潤為3.12億美元，與上一季損失了近7.18億美元相比已大幅下滑。從此，投資者們期盼特斯拉的利潤將呈倍數增長：2019年的1.12億美元將是其第一個獲利年度，預計到2020年將增長1055％，達到約13億美元。

獲利能力也提升了特斯拉的本益比――一種在世上流行的股票估值指標。然只要特斯拉正在虧損，它的本益比是無法計算的―你不能除以負數――它現在的交易價格是2019年預期收益的94倍左右。雖然這仍然非常高（並且是標準普爾500指數平均本益比的好幾倍），但並不高於其他高增長科技股的估值。以Netflix為例，其交易量為2018年預期收益的115倍和2019年的73倍。與此同時，亞馬遜的本益比在今年的預期收益中為96，而在2019年為67。

現在馬斯克該做的，就是證明這些看好特斯拉投資者，並沒有錯。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航