你的城市夠「綠」嗎？其實連巴黎都還不夠

文：Precious Adesina

譯：彭于庭

夏日的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）頂端，是欣賞法國著名景點戰神廣場（Champ de Mars）的最佳去處。被綠樹妝點地綠油油的街道，在巴黎市綿延了好幾英里。

但你可別被這景象給騙了，巴黎在一項從行人角度看城市綠樹比例的新演算系統中，排名其實很差。該演算系統稱為Treepedia，由麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）城市研究與規劃系的研究小組「城市感應實驗室」（Senseable Cities Laboratory）與世界經濟論壇（World Economic Forum）於2016年共同推出。它使用Google街景圖來評估和比較綠化覆蓋率，計算結果的中位數稱為綠色觀察指數（Green View Index）。目前納入計算的27個城市中綠化指數最高的是坦帕（Tampa）36.1%、新加坡29.3%和奧斯陸（Oslo）28.8%。

巴黎的得分只有8.8%，在所有城市中屬於後段班，該市副市長潘妮洛普・科米特斯（Penelope Komites）表示統計方式不公平。據她所說，這項研究計畫不能完整呈現巴黎的樣貌，因為公園通常不會出現在Google街景圖裡。科米特斯表示：「它沒有考慮綠色空間或樹林中的樹木，這兩者對巴黎非常重要。」

然而，即使把文森森林（Bois de Vincennes）等的公園列入該演算法，巴黎的綠化程度也很低。根據由地方政府和文化部門領導人組成的網絡——世界城市文化論壇（World Cities Culture Forum）——的數據，這種綠色空間在巴黎只占9.5%，而維也納為45.5%，奧斯陸為68%。在美國，紐約有超過四分之一的土地規劃為公園，舊金山則是有13%的土地為公園。

麻省理工學院城市感應實驗室主任卡羅・瑞迪（Carlo Ratti）說，增加城市的綠化覆蓋率不僅可以幫城市降溫，還可以增進全體人類的福祉。根據牛津大學（University of Oxford）和香港大學（The University of Hong Kong）在四月份的一份共同研究指出，95,000位居住在城市裡的人有心理健康問題，但接觸大自然可降低4%患重度抑鬱症的機率。

在城市中種樹其實是較現代才出現的想法，這意味著像巴黎這樣歷史悠久的城市，樹木種的往往比新出現的城市少。瑞迪解釋說：「即使是富庶的區域綠化覆蓋率也不高，因為這些區域都是很久以前建造的，街道和人行道都很狹窄。」 雖說如此，巴黎市仍有一些林蔭大道，例如奧斯曼男爵（Baron Haussmann）於19世紀在塞納河（River Seine）左岸設計的聖日耳曼大道（Boulevard Saint-Germain），不過瑞迪補充道：「這只是例外。」

但是西雅圖、邁阿密和沙加緬度等分別建於19世紀下半葉的城市，綠化觀察指數約為20%，是巴黎的兩倍多。

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科米特斯說，巴黎政府努力在2020年前完成種植20,000棵樹以促進綠化程度，這是市長2014年當選時立下的目標。除此之外，巴黎還要在2040年前於800所學校打造綠色空間。還有許多大型建設也在計畫中，例如，意大利建築師斯特法諾・博埃里（Stefano Boeri）正在巴黎東郊的馬恩河畔維列（Villiers-sur-Marne）設計一座主要由木頭打造的摩天大樓。這棟摩天大樓只是「巴黎陽台」（Balcon sur Paris）計畫中的一部份，整個計畫包含12個以樹木覆蓋的開發項目。

博埃里於2014年在米蘭完成了兩座高塔，其陽台都被綠樹給覆蓋，他相信城市造林是解決氣候變遷的方法。他也認為，「垂直生態系統」的高密度生態多樣性比街道上的樹更高，也因此對環境更有益。他希望「垂直森林」的想法可以在全世界盛行起來。

雖然巴黎正在努力改造這座城市，但進步空間仍很大。日本的神戶市和厄瓜多的基多市綠化覆蓋率跟巴黎差不多，分別為9.4%和10.8%，透過綠化觀察指數我們可能可以進一步發現城市綠化出了什麼問題，麻省理工學院最終還希望可以提供各種樹木的資訊。

在世界經濟論壇領導所有城市發展計畫的愛麗絲・查爾斯（Alice Charles）表示改變正在發生。她說她在10月份的一場聯合國會議中發現，「城市開始注意到樹木的價值」。預計在2030年，世界人口將有60%居住在城市，因此城市綠化與公民福祉的關係會更加緊密。也許不久之後，巴黎市民不管從高塔往下望，或是走在街道中，都能感受到城市的變化。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航