梅克爾意識到德國需要新血，寧願優雅離去而不是被迫下台

文：Nina Schick（布魯塞爾智庫「拉斯穆森全球」〔Rasmussen Global〕的政治研究員、顧問和評論員）

譯：劉松宏

當梅克爾（Angela Merkel）被選為德國基督教民主聯盟（CDU）的主席時，九一一事件還沒有發生，雷曼兄弟（Lehman Brothers Holdings Inc.）仍然存在，而距離第一部iPhone的發布還有七年之久。

18年來，在贏得四次德國總理選舉後，梅克爾宣布將於12月結束黨主席職務。隨即，那個曾經被稱為「Mutti」（媽媽）的德國領袖進入了她職涯的薄暮。

梅克爾知道她的時間到了：德國需要政治新血。目前還不能準確知道她什麼時候會離開，但她不太可能在2021年之前完成剩餘的任期。作為一名前科學家，梅克爾在35歲時進入政界，並一直在尋求著務實的政治解決方案。所以她現在正仔細規劃著她的退場。意識到德國人需要政治新血，而她寧願自己離去而不是被迫下台。

梅克爾從1982年至1998年擔任德國總理的柯爾（Helmut Kohl）的錯誤中吸取了教訓。作為他曾經的門徒，她在1999年公開呼籲柯爾下台，當時他正被一場競選財務醜聞糾纏不清、無法放手。對於他而言，柯爾錯誤地低估了一個被稱為「我的女孩」的梅克爾。其他人也對這個來自東德路德教會牧師的女兒犯了同樣的錯誤。

梅克爾於2005年成為德國總理，在2009、2013和2017年又贏了三次選舉。在這段風雲變幻的期間，她領導了世界上最富有的民主國家之一13年――不僅是德國而是對歐盟及其他國家。由於她的眾對手們來來去去，她目睹了2008年的金融危機；歐元區危機、俄羅斯入侵烏克蘭；阿拉伯之春；敘利亞戰爭的野蠻行徑；移民危機；川普（Donald Trump）當選；英國脫歐。

在國內方面，梅克爾主政了大部分德國相對和平、穩定和繁榮的時期。但最近發生的事件使她的總理職位難以為繼。麻煩始於梅克爾決定在2015年夏天向數百萬穿越歐洲的難民開放德國邊境時。幾個月之內，有超過100萬難民和尋求庇護者抵達德國。

政治後果是巨大的。它激發了極右翼民粹主義的德國另類選擇黨（AfD），使得他們在去（2017）年的全國大選中竄升，並首次在德國聯邦議院贏得席位。與此同時，傳統政黨像是梅克爾的基督教民主黨和中左翼社會民主黨（SPD）大失民心。

這種趨勢在巴伐利亞邦和黑森邦最近的地方選舉中也有所體現。除了德國另類選擇黨，另外一個大贏家是綠黨。從難民政策到環境的問題上，綠黨和德國另類選擇黨對德國社會的走向採取截然相反的觀點。

因此，德國政治正變得更加分裂和分化——在大部分西方國家蔓延的現象。身份、宗教和種族問題很可能在未來幾年占主導地位。

對於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等領袖們來說，德國變得只關注自己國家是個壞消息，馬克宏希望他在艾麗舍宮的任期可以與柏林的政治想法一致，以更進一步的鋪平歐元區整合之路。在我們看到回歸本土主義的地緣政治環境的背景下，梅克爾的離去將更加深刻；排斥和恐懼的政治；專制的興起以及民主本身作為一種治理形式的質疑。

對於那些讚揚梅克爾（無論是正確還是錯誤）作為自由世界領袖的人來說，這也是壞消息。當她離去時，問題將是她所主張的立場將留下多少。

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