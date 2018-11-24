為什麼冬天特別容易長粉刺和痘痘？

文：MARKHAM HEID

譯：許睿洋

沒有什麼東西會在冬天大量增生，但粉刺和痘痘或許是個例外。

2015年，一項針對新英格蘭地區粉刺患者的研究發現，受試者皮膚狀況最佳的時刻是夏天與秋天。相反地，冬天會是比較難受的季節。相較於夏天，冬天時粉刺嚴重程度介於中等到嚴重的受試者，比例大幅提升了11％。

你的皮膚在寒冷的天氣中有這樣的反應可能與皮脂（sebum）有關，它是一種由皮膚的皮脂腺所分泌的油脂。皮脂能幫助皮膚保持適度的濕潤及柔軟，但過多的皮脂可能會使皮膚中的細胞過於緊密地相黏。美國皮膚病學會（American Academy of Dermatology）表示，這可能導致毛孔堵塞，進而使痘痘和粉刺冒出頭來。

臉上的「T字部位」（即額頭、鼻子到下巴）所含有分泌皮脂的腺體，比身體任何部分都要多，這也是為什麼這個區域是痘痘最容易萌發的部位。外在條件越乾燥，皮膚就會分泌越多皮脂，而你也就越可能會產生毛孔阻塞，並受痘痘與粉刺所苦。冬天往往是一年當中最乾燥的季節，因此即使是平時皮膚狀況良好的人，可能也會在此時發現臉上多了一些平常不易見到的「小瑕疵」。

對於臉上充滿粉刺的人而言，發炎更是另一項隱憂。紐約大學朗格尼醫學中心（Langone Medical Center）皮膚病學助理教授艾莉兒．娜格勒醫師（Dr. Arielle Nagler）說道，「由低溫造成的寒冷與乾燥可能引起發炎，也就是導致粉刺萌發的主要病理因素之一。」然而，她很快地補充表示，這並不一定適用於所有人，有些人可能在炎熱的夏季氣候下，更容易產生發炎的現象。但暴露於寒冷、乾燥的空氣之中絕對是傷害皮膚的保護層並引起發炎（對粉刺患者而言已是一大問題）的主要導因之一，進而讓痘痘有機可趁。

冬天的環境也可能帶來額外的挑戰。有證據指出，照射紫外線對於人體產生不同種類的免疫細胞，以及皮膚表面細菌的數量有所影響。冬天時，紫外線的照射往往偏低，細菌數量與免疫系統的變化，可能使粉刺的萌發變得更加頻繁。

喬治華盛頓大學（George Washington University）醫學與衛生科學院皮膚病學教授亞當．佛萊德曼醫師（Dr. Adam Friedman）表示，寒冷天氣的衝擊本身就會引起粉刺的生長。暴露於寒冷的氣候之下，就是一種物理性應力。佛萊德曼醫師說道，「對於任何慢性皮膚炎（包含粉刺、濕疹、紅斑痤瘡等）的患者而言，這樣的應力都會加重發炎的程度。」他表示，尤其在冬天初來乍到之際，由於你的身體尚未適應低溫，因此痘痘的威脅此時也最大。（剛好就在長假前發生呢！）

那麼除了買張飛往加勒比海的機票之外，對於冬天的皮膚問題我們還能做些什麼呢？

佛萊德曼醫師表示，清爽無油的肌膚保濕霜能有所幫助。舉例來說，你可以趁著洗完澡皮膚仍濕潤的時候擦上一層保濕霜，它們便能鎖住濕氣，避免你的皮膚對於乾燥的冬日氣候產生過度地反應。他同時也建議，在戶外可以用圍巾或其他方式來保護自己的臉，因為寒冷又颳風的氣候，容易將肌膚的溼氣帶走，進而引起發炎。

娜格勒醫師則建議使用溫和的潔膚乳，並避免所有具去角質功能的「亮顏」洗面乳。這種洗面乳可能會使冬天的皮膚乾燥條件更加惡化。

另外，佛萊德曼醫師表示，如果你正在定期服用抗粉刺的藥物，千萬不要停下來，因為改變肌膚照護的例行方式，只會讓情況變得更糟。他更對過於頻繁地洗臉提出警告。雖然人們會為了避免長痘痘而想要更頻繁地洗臉，但這只會加劇冬天造成的乾燥效果。

最後一項須顧慮的事情：感恩節到跨年的這個長假可能會帶來不少壓力。過度擔憂與其他形式的情緒性壓力，都可能觸發痘痘的生長。空出時間來從事一些能讓身心放鬆的活動（如運動、瑜珈、冥想等）可能可以舒緩你的焦慮，並有助預防因為壓力而產生的痘痘。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航