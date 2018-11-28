若只關注究責問題，將讓羅興亞危機失焦

文：Bill Richardson

譯：劉松宏

最終，聲討緬甸對羅興亞人施以可怕暴行的情勢形成了。

究責那些惡人對於克服緬甸數十年的有罪不罰現象至關重要。在緬甸，聯合國授權的實情調查團得出結論認為，高級軍事官員應該為了種族滅絕、引起戰爭和危害人類的罪刑而接受調查和起訴。一套用來收集、分析和保存證據的調查機制正在成形。國際刑事法院也已經開始針對羅興亞人被迫驅逐到孟加拉一事進行初步審查。即使究責之路仍有重重阻礙，這些事態的發展還是令人樂見。

但是，單單只關注究責問題可能會使確實改善羅興亞人生活的議題失去焦點。國際社會必須著重於強行讓緬甸尊重和保護羅興亞人的基本權利，並與孟加拉合作制定支持羅興亞人和受此事件影響地孟加拉人民的臨時計畫。這將需要一個全面協調的方案，將羅興亞人的權利和福祉視作核心目標。

自去（2017）年8月開始，為了回應對警戒部隊的攻擊，緬甸軍方發起一系列殘暴的縱火、強姦和謀殺行動，超過70萬名羅興亞人——一群來自緬甸若開邦、無國籍的穆斯林少數民族——逃往孟加拉邊境。目前他們在孟加拉更安全，但生活卻被侷限於難民營內，且沒有充分的教育或謀生機會。

儘管有壓倒性證據，但由諾貝爾獎得獎者翁山蘇姬領導的緬甸政府持續否認其嚴重的虐民行為，並為軍方使用武力回擊恐怖襲擊的合法性辯護。此外，自從去年8月以來，緬甸並未展現任何政治意願來糾正聯合國調查人員所提出的「正在發生的種族滅絕」議題，估計仍有60萬羅興亞人在若開邦受苦於種族隔離的困境。緬甸沒有採取措施為羅興亞人提供行動自由、謀生機會、合法身份或讓若開邦人民接受獨立觀察員、人道主義工作者和媒體等自由訪問，而是透過採取一些象徵性措施來緩解國際壓力。

儘管有種種不利條件，緬甸和孟加拉官員還是同意11月中旬開始將羅興亞人遣返回緬甸（編按：遣返行動已暫時告吹）。而孟加拉理所當然希望繼續推動去年11月未能與緬甸達成的遣返協議，這同時是為了對緬甸施加壓力，也是為了在孟加拉12月份的選舉之前減輕國內的憂慮。但任何安全、自願且有尊嚴的過程都需要數年的時間，即使像緬甸採取措施改善若開邦羅興亞人的情況這種幾乎不可能的事也是如此。

為了補全最近的究責行動，需要更多共同努力來改善羅興亞人的生活，並為他們提供未來的希望。

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在緬甸，西方世界實施針對性的制裁在很大程度上只是象徵性的（而且被制裁對象不包括緬甸的總司令），而最近由歐盟提出的貿易制裁則可能會適得其反。鑑於緬甸得到了那些願意無視侵犯人權的嚴重行為，以獲取經濟或地緣政治利益的區域行動者的大力支持，西方世界必須在制裁緬甸這方面更下點功夫。以下有幾種方法可以實施。

首先，國際社會組織必須確保緬甸履行其承諾，執行由已故的科菲・安南（Kofi Annan）所領導的若開邦問題諮詢委員會的建議，制定明確的公共基準，建立改進措施和支持平台。

第二，國際社會組織必須認知到可以透過恪守己身原則來增加影響力。雖然目前仍存在缺陷，但有爭議的瞭解備忘錄為聯合國開發計劃署和難民署提供了一個機會，可以擴大對若開邦的「有效入境許可」，如果他們沒有屈服於緬甸的要求，他們會特別關注其23個精心挑選村莊的初步評估。雖然允許入境不應成為最終目標，但可以利用它來加強權力、監察和保護，使緬甸能夠實施若開邦諮詢委員會的建議並加強倡導工作。

最後，在調整未來人道主義和人權改善的發展與支持的同時，國際社會組織也應該考慮抵制拘留營的援助和緬甸嚴重缺陷的「村莊化」計劃。削減援助將對依賴人道主義援助的羅興亞人造成重大影響，但這將是對現狀影響緬甸高層失敗一事的強烈陳述。

如果給予壓力是國際社會組織處理緬甸的一貫作風，那麼對孟加拉的重點應該是執行契約。

作為收留約90萬名羅興亞難民在擁擠難民營的東道國，孟加拉需要龐大的人道幫助。雖然在過去兩個月內聯合應對計劃募集的資金大幅增加9.51億美元，但仍然只有45％的資金，用於教育和衛生等重要部門的資金不到30％。若是更進一步的短缺可能會造成急救服務的範圍縮減，增加難民之間的緊張關係和孟加拉民眾的不利影響，並向孟加拉發出警訊，表明國際社會的付出並未能滿足需求。

由於這場危機尚未獲得解決，國際社會必須繼續讓孟加拉政府在未來的道路上進行安靜而誠實的討論，同時嚴密確保將羅興亞人的權益納入決策進程。如果孟加拉有信心在後續的政治、財務方面解決羅興亞人大規模流離失所的原因和影響，那麼這些對話將更具有建設性。

對於孟加拉政府、備受影響的孟加拉人民與羅興亞人來說，政治、經濟、社會和環境方面等糟糕現況都不是永久的。國際行動者、孟加拉政府和受影響民眾之間的謹慎對話將有助於確保各方的需求得到滿足、各方的聲音都能被傳達、各方的權利都受到尊重。

在究責的同時，施加在緬甸的國際壓力以及與孟加拉的接觸提供得以改善羅興亞人現況和未來生活的最佳機會。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航