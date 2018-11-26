為何擁有強大魅力的領導人，並非正值混亂的美國所需要的？

文：Stanley McChrystal（退休將領，與Jeff Eggers、Jason Mangone共同撰寫《Leaders: Myth and Reality》一書）

譯：劉松宏

2010年開始的第一個星期，我麾下的多國聯軍發起一項行動，意圖奪回塔利班控制下的阿富汗赫爾曼德省（Helmand Province）馬賈爾（Marjah）。我們擁有充足火力能夠完全摧毀所有塔利班的抵抗。但在行動前，我接見了一群馬賈爾部落的長老，他們同意我們的行動，只附帶一個可理解的條件，即這起攻擊不能破壞他們的房屋或傷害人民。基於上述和其他原因，這起行動被指示要最小限度地使用砲擊與空襲，即使這會讓我方士兵的傷亡大幅增加。

我明白要求遠離家鄉的聯軍士兵只因他們口中「英勇的克制」，就去接受更高的風險，是件相當困難的事。他們當中許多人並不情願為了模糊的政治利益這麼做，這是可以理解的。而在這之後，其他觀察家表示用這種溫吞的手段面對戰鬥暴露了弱點和失敗的風險，且只有很小的機率能獲得決定性的勝利。他們的說法不無道理。我們能夠將塔利班成員從農場、商店、房屋的瓦礫堆中拖出來，並贏得令所有人信服的勝戰。但勝利必須以跨越時間的永續性來衡量。壓倒敵人只會製造出憤怒的群眾——他們的倖存者將在歷經淬鍊後重新集結，繼續戰爭——這不會建設出真正的勝利。勝戰並沒有字面上所說的那麼好。儘管我們對勝利往往帶有成見，但它往往是把雙面刃。

在累積了八年的軍旅生涯後，我很驚訝地發現「為求勝利不計代價」的態度居然被應用在敝國的政治裡。原則、行動、與各種運動充斥著自以為是的熱情，用以對抗那些我們評估為執迷不悟的反對派。我們會想：「若他們無法被說服，那麼就必須被擊敗。若他們即使被擊倒也不願臣服，那就要摧毀他們。我們必須獲勝，不計任何代價。」

儘管我們問題的真正本質或許十分獨特，但這顯然也不是我們第一次發現自己身陷美國政治的場域裡最簡易的區塊——伴隨通往勝選的道路——摧毀一方的言論，而非尋找共識，甚至不去互相尊重。

當然，有些事情是值得為之戰鬥的——在歷史中最關鍵的時刻，我們總有勝者和敗者。但致命的陷阱在於，將目標設定為「摧毀」自己的政敵是相當愚蠢的。一個健全的民主制度必然需要至少兩個存活的政黨，而非獨留一個勝利者和一個被征服、毫無希望的反對方。《聯邦黨人文集》（Federalist Papers）的作者們正確地評估出檢查和平衡是必要的，它們能防止我們依循最糟的衝動做事——如同詹姆斯・麥迪遜（James Madison）在Federalist 51中著名的文句：「野心家必須有其他野心家與之相對。」完全勝利或「災難式的成功」可能是最糟的禍害。「鬥爭」所蘊含的一個特點必須被認識，即有效的協商與妥協不只是最佳的行動方針——它還是唯一有可能維持政治環境，使未來仍至少有兩黨存在的方法。政治和軍事相同，任何決定都必須考量到未來——謹記下一個議案得交由可敬的對手來裁決。

減輕對敵人的懲罰與破壞這一需要，違反了我們在戰鬥中感受到的自然天性，後者會妖魔化或貶低仇敵。簡而言之，它似乎能使我們團結對抗一個共同憎惡的敵人。但當你試圖讓敵人失去合法性，你其實是在讓自己失去合法性。不可否認這是個不穩定的平衡。為了信仰而戰相當重要，但鬥爭本身卻又侵蝕了它的根基。在政治上最誇張的結局是，失敗的政黨被取締、其首領被關押。而從歷史的角度，若缺乏合法的對手緩頰，優勢的政黨很快便會失控

即使在最好的情況下，仍然會有世代間的鴻溝存在。若人們忽略了主要發起者，他們將只會想著要摧毀敵方、或被敵方摧毀的感覺。他們會告訴孩子、孫子，誰能信任、誰該被詆毀。不消多久，在民主制度中繚繞的啟蒙觀念將消逝殆盡。完成表面征服時也是最脆弱的時刻。試圖抓住完全的勝利將會成為我們失敗的原因。

今天，這些讓我們深陷一個痛苦的位置。對於領導人們幾乎是非理性地、白熱化地熱衷於極端選擇我們往往呆若木雞。我們把他們的熱情誤認為勇氣、把他們毫不動搖的信念誤認為真正的美德。在這些點上，歷史告訴我們正處在灰色地帶。從二十世紀緊抓著個人崇拜的極權政治，到超黨派的二十一世紀，我們總是放任未馴化的野獸肆虐。

在騷亂的時刻，追求「力量」總是充滿誘惑，但正因在這些時刻我們嚮往有強硬、有魅力的領導人來帶領人們，才壓垮了我們真正需要的、能提出較溫和方法的反對聲音，只有後者能把願意妥協的領導人們聚集成一個社群。

這的確相當困難，因為目前固有的組成會懲罰任何被認為軟弱的部分。組成社群的工作不可能只由單一領導人完成，但大多數的總統制均是要我們去尋找「那個人」。修復我等團結的工作必須由一群領導人完成。他們不需要意見一致，不需要總是附和對方，而且就像任何聯盟，不會在每個議題上都讓所有人滿意。這就是妥協、這就是身處一個健全民主制度該有的樣子。這個領導人社群該如何定義，取決於它是如何對待那些和他們想法有些許不同的人——他們可能有著不同的優先順序、依循不同的方法做事。不必將這些領導人視為話語較有份量的男人、女人、或狂信者。相反地，他們都相當樂意放手，以優游於人群之中。

這對有意向前進步的人們來說是個重要問題。很少有出自雙方狂熱邊緣的群體誇示自己走謙虛的溫和主義或無止盡的批評。取而代之，這些真正的英雄們往往沉默且滿足於他們的貢獻，這些貢獻將在未來造就比大眾所想像來的更多的可能性。而即使這樣的未來成真，仍有許多紙上談兵的專家會抱怨那些成果，即使他們理所當然地享受著這些無私付出、深思熟慮的妥協所創造的世界。

這些領導人就在我們之中。我們不能等待他們一個接一個崛起，而被黨派之爭的雜音所推倒，而是要負起責任鼓勵、支持、頌揚那些將會服務與領導大眾的人。當他們成功之時，我們將與其並立。

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核稿編輯：潘柏翰