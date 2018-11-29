《精靈寶可夢Let’s Go》將寶可夢遊戲推往新時代

文：LISA MARIE SEGARRA

譯：許睿洋

2016年夏天，大量的人潮緊盯著手機螢幕，在公園及大街上遊走，希望能捉到自己最愛的精靈寶可夢（Pokémon），並用牠們來與對手戰鬥。這感覺已經是好久以前的事情了。

「Pokémon GO」不僅成為手機遊戲app排行的第一名，更因為形成一種共同的文化現象，而登上世界各國的新聞頭版。雖然「寶可夢熱潮」有所退燒，但它至今仍是前10大受歡迎的手機遊戲。

2年之後，精靈寶可夢系列遊戲的主要開發者Game Freak，希望能讓更多人、在更大的遊戲介面上重溫對寶可夢的熱愛。於是該公司預計於11月16日在Nintendo Switch遊戲平台上發表全新作品「精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘」與「精靈寶可夢Let's Go！伊布」。

這款新遊戲對Game Freak（該公司於1996年推出第一款寶可夢系列遊戲「精靈寶可夢紅／藍」）來說是一項極大的挑戰。和在手機上大受歡迎的Pokémon GO不同的是，這款新遊戲將在電視螢幕上進行。

Game Freak希望能透過將遊戲搬上更大的介面，來吸引更多新的粉絲，但它同時也必須避免疏遠既有的玩家，因為他們可能早在手機app成為熱潮之前，就已經開始玩寶可夢系列遊戲了。

市場調查公司NPD集團分析師麥特．匹斯卡特拉（Mat Piscatella）指出，這款遊戲要面對的另一項難題，是其高達60美元的價格（如果玩家要額外購買能在遊戲中使用的「寶貝球Plus」控制器則需花費100美元）。而任天堂Switch遊戲機本身就要300美元。相反地，Pokémon GO的玩家不需要花費一毛錢，也因此吸引了許多潛在玩家投入遊戲。

匹斯卡特拉說道，「這會是一個大問題，因為要進入這款遊戲的價格門檻並不低。一台Switch和『精靈寶可夢Let’s Go』－這是一項頗大的投資。現在有點像是大哉問，我們還得靜觀其變。」

Pokémon GO對這款新遊戲所產生的啟發顯而易見。在Pokémon GO中，玩家藉由向前滑的動作即可向寶可夢怪獸丟出寶貝球（一種能捕捉並存放寶可夢怪獸的裝置）。而在Let’s Go中，玩家則須用手中的控制器或「寶貝球Plus」做出投擲的動作才能丟出寶貝球。兩者雖不盡相同，但非常類似。

而有些遊戲風格則是仿效了Pokémon GO。例如，這兩款遊戲中的玩家，都只能捕捉在野外遇到的精靈寶可夢，而無法與牠們戰鬥。

Game Freak創辦人之一、也是「精靈寶可夢Let’s Go」執行長增田順一證實，「Pokémon GO」與「精靈寶可夢Let’s Go」兩款遊戲的名稱相近，確實帶有兩者間具有連結的暗示。然而，較不為人所知的，是遊戲開發者如何設計了這款能在高清電視螢幕上進行的遊戲，以及如何透過盡可能簡化的遊戲操作，來吸引新玩家的加入。

增田順一解釋道，「我想我們為自己設下的最大標準，就是遊戲的特色與操作是否真的是直覺性或容易理解的。」他最近也宣布，這款遊戲將可能是他指導的最後一款寶可夢遊戲大作。

粉絲最喜愛的無疑是初代（目前已有7代）的151隻精靈寶可夢，這些寶可夢在早期的紅、藍和黃版中出現。當年在硬體上的限制，迫使他的團隊僅能維持簡單的設計與命名，但他表示這也使得這些寶可夢擁有最高的辨識度，也最讓粉絲印象深刻。

增田順一表示，「當時能使用的有點像是四色調的單色圖形。你只能用4種顏色，而且畫素還非常大，所以對於每一隻寶可夢精靈你能做的變化其實不多。牠們不得不維持非常從簡的設計。」

雖然遊戲開發商對「精靈寶可夢Let’s Go」有所期待，但許多粉絲卻在今年（2018年）5月公布遊戲細節時表示懷疑。許多人抱怨與Pokémon GO過於相似、過於背離Game Freak過去所發表的寶可夢系列遊戲，也有人抱怨遊戲過於簡單。

儘管抱怨聲浪不斷，但增田順一堅稱，這款遊戲非常具有挑戰性。

「精靈寶可夢Let’s Go」首席環境設計師菜花健作說道，在Game Freak開發Let’s Go的團隊領導人，都是寶可夢原著遊戲多年的粉絲。他回想起他們共同的童年回憶，以及對皮卡丘和伊布（這兩隻是在初代的遊戲就已經登場的寶可夢，而牠們將成為新遊戲中的主角）的喜愛。

菜花健作說道，「我們對這些遊戲投注了這麼多的回憶與熱情，我認為寶可夢系列遊戲的其他粉絲，也會覺得這非常吸引人。」

人們可能很容易認為，Let’s Go只是1996年以來一系列主線遊戲之外的一款額外作品，但它卻是攸關寶可夢遊戲未來的風向球。

增田順一指出，他的公司會持續在遊戲中加入更多新的特色，如擴增實境（augmented reality）與動態控制等。他希望Let’s Go的年輕玩家能支持公司未來推出（甚至還沒開發）的遊戲作品。

分析師匹斯卡特拉表示，「寶可夢無疑是全球最大的娛樂品牌之一，我敢肯定它們仍會繼續這麼成功，但這樣的兩面手法（同時吸引新、舊粉絲）該如何奏效，將是個非常有趣的問題。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航