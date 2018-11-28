蘋果全新平板「iPad Pro」的成功及隱憂

文：ERIC ZEMAN

譯：王國仲

我的iPad在專業方面帶給我的協助，比任何電子產品都來得多。自從2010年買了第一台後，我幾乎每天都離不開它（這幾年來一共買了7台）。

iPad的便攜性、連接性、穩定性和續航力，讓我能夠在筆電沒電或沒有Wi-Fi時，和全球各地的大小事保持聯繫。

但這並不容易。iPad，更具體地說是iOS系統，有自己一套俏皮的工作系統。為了能有效運用iPad（蘋果執行長庫克稱之為「一片奇妙的玻璃」），你得先成為iOS大師。

蘋果最新的iPad Pro 12.9（999美元）和iPad Pro 11（799美元）於11月7日上市，可說是向前邁出一大步。這些全新的平板電腦是世界上功能最強大的便攜型電腦之一，但遺憾的是，它們都在某種程度上受到iOS的限制。

以下是本人使用12.9吋型號一周後的心得，包括其成功之處，也會談到可能讓蘋果跌跤的隱憂。

硬體

幾乎所有在今年（2018年）3月前推出的iPad，都是上一代的小幅改款，包括適度的升級、新的顯示器，以及更新的組件，如更快的處理器。基本尺寸，形狀和特徵基本上保持不變。

今年完全不同。蘋果設計大師強納生．艾夫（Jony Ive）終於把老派的iPad扔出窗外，推出煥然一新的版本。厚厚的邊框和象徵註冊商標的主畫面按鈕一去不復返。這些新iPad幾乎都是滿版螢幕，只留下外緣細長的黑色邊框。外觀相當吸睛，同時讓iPad與手機的流行設計保持一致。

iPad Pro 12.9的螢幕尺寸和前代相同，但得利於窄邊框設計，整台平板瘦身不少。以隨身攜帶的標準來看還是有點太大，不過攤在沙發上、或在公車上瀏覽網頁時，至少比原本大尺寸的Pro來得方便。iPad Pro 11則維持前代尺寸，同時將螢幕由10.5提升至11英吋。

你的雙眼會感謝你使用iPad。它的螢幕是競爭對手無可比擬的。蘋果的ProMotion技術能在遊戲和影片撥放時帶來更流暢的體驗；原色調（True Tone）功能則可以配合周圍光源調整螢幕顏色，讓影像看起來更自然。有新iPad在手，2016年的舊款螢幕看起來既沉悶又毫無生氣。

Face ID，蘋果的臉部識別工具，取代過去藏在主畫面按鈕中的的Touch ID。感應的相機位於頂部面板中，反應相當迅速。如果把iPad往兩側傾斜，你的拇指可能會不小心擋住鏡頭，不過別擔心，系統會提醒你。部分Touch ID支持者可能會因為功能取消而傷心，但新iPad上的Face ID是我有史以來用過最快速的臉部辨識功能。使用者也能自由選擇用Face ID進行購物或解鎖密碼。

另一個重大變化是iPad Pro和配件的相容性。當然，蘋果推出重新設計的Apple Pencil，它是支用於藝術、繪圖的手寫筆（售價129美元）和實體鍵盤（179－199美元），但底部的type-C USB連接阜才是重點。iPad終於擺脫蘋果自家的Lightning接口，和其他廠商正式接軌。這意味著我們能更輕鬆的連接外部顯示器或相機等設備。不過，如果沒有轉接頭，一次僅能連結一項配件。

我的主力筆記型電腦是2015年款的MacBook Pro（13英吋版）。不管用什麼方式拿著，iPad Pro的4個揚聲器都更為理想，其嵌入式電池續航力也好上數小時。A12X仿生晶片海放MacBook裡的英特爾處理器，iPad更比MacBook輕了2磅。還有搭載電信系統（LTE 4G）的版本可供選擇，代表iPad比只能仰賴Wi-Fi的MacBook更能和網路連結。因此，iPad Pro讓我能在更多的場所工作更久的時間。

在不少情況下，MacBook還是更勝一籌，但這主要是因為……

軟體

新iPad Pro採用iOS 12，也就是蘋果最新的手機作業系統。可以保證的是，它提供許多強大的商用和家用功能。

舉例而言，iOS 12改進FaceTime功能，讓通訊變得更平穩與快速、提供螢幕使用時間報告、更讓你能對通知系統有更精確的調整。此外，藉由Siri Shortcuts（個性化的語音指令），瀏覽搜尋建議和「專屬於你」的圖片也變得更加容易。它還能阻止網站任意識別你的設備，保護你的隱私。這一切都很棒，沒有辜負蘋果公司令人屏息的行銷策略。

另一方面，應用程式和文件管理可說是iOS的最大缺點。蘋果宣稱應用於主畫面的手勢既直觀又周到，它們也大多如此。不過，相形之下，在筆記型電腦上進行多工處理、切換不同應用程式還是簡單得多。筆電的觸控面板和實體鍵盤，在切換程式、用關鍵字和縮寫來操作用戶介面時都相當有用。

在蘋果發布新iPad時，有個朋友開玩笑說他最喜歡的iPad遊戲是「試著在5分鐘內發送有附加文字檔案的電子郵件」。

這個諷刺性的評論點出了iOS糟糕的文件系統。蘋果故意這樣設計，是希望人們專注於應用程式，而非文件。然而，現實生活中的工作者還是得找出照片、文件，或其他類型的檔案，把它們發送給同事與客戶。iOS系統中的附加檔案功能幾乎無法做到這點，也常常讓用戶感到沮喪。蘋果會不會做出修正？大概是不會。

另外一個大問題是iOS系統不怎麼支援複數使用者。同一台設備上同時只能登入一個Apple ID。對共用一台平板的家庭或擁有個人iPad的商業用戶來說，或許這不會是個問題。但對多位員工共用一台平板的企業來說，iPad或許就不會是最佳選擇。Windows、macOS和Android系統都能支援多用戶，過去的iOS也不例外。

結論

iPad是一款功能強大的平板電腦嗎？那還用說。對部分專業人士來說，它能否表現得超乎預期？無庸置疑。

新iPad Pro幾乎能完美達成我工作上的所有需求：持續一整天的電池續航力、令人驚豔的顯示螢幕、難以置信的高速與便攜性。每天會用到的應用程式大多能在iOS系統上運行良好。

在配件（鍵盤和手寫筆）上花費330美金當然很惱人。儘管製造商非常努力，打字輸入大概還是無法成為平板電腦的強項。

不過iPad Pro仍無法完全取代我的MacBook。受益於多工處理能力與快捷鍵，我總能在macOS上更快的工作。此外，像Photoshop這類的應用程式還是在macOS上使用會比較方便。蘋果承諾未來會作出改善，而我希望如此──我很樂意把MacBook留在家裡，轉而支持iPad Pro。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航