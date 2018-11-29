三星「摺疊手機」能挽回低迷的市佔率與銷售數字嗎？

文：ERIC ZEMAN

譯：許睿洋

2011年2月的一個寒冷的冬日，我趕赴紐約參加一場祕密會議，只為見證一款新型智慧型手機的誕生。這款手機有2個螢幕，在未折疊的情況下可形成一個大螢幕。它主打能透過特殊的軟體，讓使用者首度在Android系統上真正地同時處理多項事務。舉例而言，你可以在一個螢幕上看YouTube，同時在另一個螢幕上網；或者是一邊看Gmail、一邊瀏覽聯絡人資料。

這款手機就是Kyocera Echo（由日本京瓷所推出）──而它無疑是史詩級的失敗例子。

這支手機唯一的承運商Sprint從未公布過它的銷售數據，但它無法引起評論家或消費者的回響其實有非常多原因。Kyocera Echo體積非常巨大、笨重，電池的續航力更是我見過最糟的（我們先撇開Android當時也還非常不成熟不談。）

時間快轉到2017年10月，中興通訊（ZTE）也試圖推出類似的產品，這次是和AT&T合作。Axon M的2個螢幕在蝶型鉸鏈完成敞開時會變成一個大螢幕。比起Kyocera Echo，Axon M是一個匯集了更多摺疊手機經驗（大多是因為科技的進步）的嘗試，但它在市場上的表現比Kyocera Echo還不如。Axon M一樣過於巨大且笨重，更令人不敢恭維的是它昂貴的價格，與同期由蘋果推出的iPhone和谷歌推出的Pixel不相上下。

從過去2個例子來看，摺疊手機的未來令人畫上大大的問號。但三星（Samsung）卻認為，這將會是在未來幾年引領企業繼續向前的契機。

數個月以來，三星一直暗示它將宣布推出一款摺疊手機，現在終於準備好要讓大家一窺它的真面目了。

三星電子行動通訊事業部總裁高東真（D.J. Koh）今年（2018年）初表示，「我認為我們確實需要可摺疊手機。雖然在發表時這可能是個利基市場，但它絕對會有所擴張。」

三星預計將於11月7日在舊金山舉辦一年一度的開發者大會。在本周（原文撰於11月2日）的暗示之後，該公司非常可能藉由開發者大會發表它的摺疊手機。如果沒有公布手機本身，至少也會揭曉其搭載的系統與軟體。

我們不要再自欺欺人了，「軟體」才是真正能讓手機大賣的關鍵。

英國數據分析公司GlobalData研究主任艾維．格林加特（Avi Greengart）表示，「三星已經測試這項技術許久的時間，但這些都不是使用案例（use case）。每一種新的形狀因數（form factor）與顯示科技都有其需取捨之處，因此三星需要提出一些令人信服的理由，來克服這些無可避免的缺失。最理想的情況應該是由軟體和服務來克服，但這恰好不是三星的傳統強項。」

三星能否成功克服軟體的問題至關重要。用戶的介面需要在摺疊與敞開之間非常順暢地轉換，以持續手中的工作，或甚至增強工作的效能。但究竟包含了哪些「工作」，三星並未言明。究竟三星是期待它的資深用戶能善用雙螢幕同時處理多項事務的優勢，或是期待影音愛好者能在更大的螢幕上觀賞電影？又或是我們將把手機向帳篷一樣立起來，而在手機的任一面觀看影片呢？

格林加特在比較摺疊手機和三星的Note 9（大螢幕、附觸控筆）前指出，「很慶幸三星花了時間把技術轉為產品，糟糕的軟體使得日本京瓷與中興通訊的雙螢幕摺疊手機皆以失敗告終。雖然三星的開發團隊在為自己的手機量身打造app一直遭遇困難，但它的app在其獨特的手機硬體上仍占有優勢。」舉例來說，Note 9在拔出觸控筆S Pen的同時就會自動開啟記事本app，三星也利用了手機的大螢幕在行事曆app中特別顯示一個月內的重要訊息。

如果三星能將摺疊手機的硬體與專屬於這種機型的高效能軟體進行結合，或許真有機會奮力一搏。

高東真自己這麼說，「當我們發表一支新款的折疊手機，對消費者來說它必須別具意義。如果消費者的使用經驗沒有達到我的預期，我也根本不會想發表這種產品。」

高東真認為，三星的摺疊手機不會只是噱頭，且絕對具有留在市場上的能力，並將定義出一種全新種類的裝置。三星預計將於全球販售這支手機，但最快可能要等到2019年。

但信不信由你，一間名為柔宇（Rouyu）的公司本周發表了一款摺疊手機，而LG也可能將在明年1月初的消費電子展（CES trade show）發表自己的產品。

三星摺疊手機的問世可能來得正是時候。該公司最新一季的手機裝置出貨量與收益表現非常低迷。三星表示，它在高價手機的銷售表現上仍非常耀眼，但它在基本款與中階手機的銷售卻非常失敗。它需要與其他廠牌與眾不同的商品。

同時，三星也正在研究新一代的無線科技──即所謂的5G網路──來做為與他牌不同的賣點，而這個時間點再好不過了。三星過去幾年來，大約都在每年的2、3月發表Galaxy S旗艦機。而在2019年初，三星新機的發表，可能會和AT&T、T-Mobile、Verizon Wireless等通訊商在幾個不同的市場部屬5G的時間點有所重疊。可以確定的是，將會有許多手機大廠不計一切代價，爭相希望能擁有第一支「5G手機」──而三星正是其中之一。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航