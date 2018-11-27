我們該如何對抗川普政府的排外心理？

文：Lina Srivastava

譯：劉松宏

川普政府希望我們相信我們正處於移民危機之中。

雖然我們處於危機中，但這是我們自己造成的。真正使我們分崩離析的是良知危機。

川普政府聲稱移民大隊包含成群結隊的中美洲人（以及「罪犯和未知身分的中東人」）準備闖入我們的邊境、入侵我們的國家並且帶來絕望與恐懼，而不是仰賴現實基礎來獲得期中選票。川普政府正在加倍化其幫助川普在2016年獲得政權的恐懼和仇外心理。川普政府最近也威脅要向南部邊境派遣多達15,000名士兵——這是一次代價高昂的噱頭，讓軍隊被嘲笑並警告施加在窮人或飢餓、正在向北找尋政治避難所的人們身上的暴力行為——這是對軍事法律、法西斯主義或更糟狀況的嚴厲審判。

幾十年來，美國一直是逃離壓迫和災禍難民的避難所。雖然我們對移民和難民的歷史記錄，實際上並不像許多人認為的那樣理想和浪漫——有太多的例子是讓歧視和恐懼佔據主導，而不是理性和款待——承諾一直存在，被保存於自由女神雕像中。我們一直無法實現這一承諾，但政治領域的人們仍然致力於實現這一理想。

但川普政府以最嚴厲的方式拒絕這一理想。川普政府透過白人至上主義的意識形態和孤立主義——而不是平等與開放——來重新定義美國社會。其目標是藉由排斥恐嚇合法移民、入籍公民、移民家庭以及尋求庇護的人（特別是來自中東、非洲、亞洲和拉丁美洲的難民），來重建國家的社會結構。政府當局有系統性地刻意破壞我們對避難場所與接納難民的基本價值觀。

作為回應，我有一個激進的提議。我們應該大肆接納移民。

這並不是一個未經大腦思考的提議。在我研究移民、難民問題的這些年裡，我已經看到了利用接納多樣性、包容性和整合性創造更有活力的社會氛圍，這是光靠政策、倡導或抗議也無法達成的。需要樂趣才能完成目標。接納移民和傾聽他們的故事是有道德人類的正確做法。這真的很有效。

自從川普總統於2017年上任以來，我一直與美國、墨西哥和中美洲的一群倡導者、藝術家和民間社會組織合作，共同探討如何重建一種接納文化。沒有固定的公式；這項工作大部分仰賴於無形資產。但是我們也會採取一些具體步驟：

一：每當我們從朋友或媒體中聽到有關移民的錯誤刻板觀念時，我們都可以提出質疑。舉一個例子：我們可以在社交媒體上或在我們的餐桌旁，或者透過寫信給編輯等方式，以減緩關於移民大隊錯誤觀念的「疾病帶原體」「入侵」社會。

二：我們可以致力於在社會中保持好客和包容的心。全國各地正準備各種家常便飯來迎接款待移民，並幫助他們與鄰居友好互動。人們也願意為成年移民提供識字教學或工作建議。企業老闆也願意招聘有資格的移民和難民從事工作或投資公司。

三：我們可以形成一個組織。今年7月，移民家庭團體幫助十多個在邊境分離的家庭重新團聚。全國各地的禮拜堂都可以提供庇護所。公民科技倡導者也可以設計技術來建立網絡並定位那些失蹤的移民。邊境的民間社會團體正提供人道主義救濟，並彼此合作透過從訴訟到遊行等各種戰術來爭取移民權利。我們也可以捐贈金錢和當志工參與這些活動。

這些只是人們抵制川普政府仇外心理，以及我們如何開始重建一個更具人情味的國家的一些方式。

當然積極的公民參與也很重要：投票、致電我們的民意代表並參加社區會議。我們需要大力支持那些提倡全面人道政策變革的高層人士——無論是向民間社會組織捐款還是投票給政治家。我們也需要透過抗議和遊行來發聲。

但重建我們的文化並接納這些現任政府希望我們將其視為「外人」的移民、難民，這件事可能是我們可以做出的最重要的承諾。我們可以跨越仇外心理；在我們被要求害怕彼此的那一刻，我們可以互相接納對方。我們可以期待創造一個我們開始真正履行成為接納國家承諾的未來。在我們陷入困境的時刻，這可能是一個激進的理念。但這也是我們唯一的希望。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九