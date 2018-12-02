寫給中年男子的「交友指南」——儘管這聽起來有點怪

文：Ross McCammon（《男士健康》（Men’s Health）雜誌特約編輯、《通俗力學》（Popular Mechanics）雜誌文章編輯，《Works Well With Others: An Outsider's Guide to Shaking Hands, Shutting Up, Handling Jerks, and Other Crucial Skills in Business That No One Ever Teaches You》一書作者）

譯：王國仲

我應該要是個邊緣人。身為一個中年男子，又是獨生子，性格也不怎麼陽光。

不過，我身邊還是有不少朋友。我有，喔，大概一打的知心好友，都是在過去幾年中「得到」的（沒錯，得到，對男人來說，交朋友就像得到客戶或櫥櫃一樣）。

這是怎麼發生的？我從來不是個很了解怎麼維持友誼的人。我有兩個「最好的」朋友，是很久以前認識的。高中時，我有著穩固的社交網絡，但沒有真的很親密的朋友。畢業後，所有的大學友誼都消失無蹤。二十幾歲時，我更關注於約會和工作，而非發展友情。在我的婚禮上，這兩個童年時代的好友就是我的伴郎。這可不是因為我們只想要小而美的婚禮，而是因為自己的人生中，沒有其他人重要到能擔任這個位置。

我認知到，許多男人都會經歷的「去朋友化」過程（根據心理學家尼奧貝．瑋（Niobe Way），這項過程最早15歲就會開始，持續至成年後），正在自己身上發生。不只是單獨一人，更帶來孤單的感覺。這可是個大問題。根據美國退休人員協會的一項研究，約有4800萬45歲以上的成年人，患有慢性孤獨症。楊百翰大學（Brigham Young University）持續數十年的研究發現，孤獨感使早死的風險增加26%至32%。友情或許和我每天早上服用的抗血脂藥一樣重要。

我的新朋友們是從「爸爸朋友」開始的。要交上這類朋友（就是我老婆或他們的太太介紹給我認識的朋友）相當方便，不過他們和我的關係漸漸不僅止於分享育兒經。當然，改變不可能自然發生，需要付出努力（不過也不用太努力）。你只需要有意識的進行社交活動，例如：

表達自己

寫這篇文章讓我不太舒服。情緒上的挫折（特別是和其他男人相處的情況下）總在我心中縈繞。不過，我認為健康男性友誼的首要原則是：擺脫父親、祖父、教練們所帶來的「男子氣概」負擔。他們扼殺了我們哭泣、微笑和其他的尋常情緒。他們是錯的，而且他們很孤單。

欣賞伴侶的朋友們的價值

我老婆很愛社交。她特別擅長創造、發展並維持友誼。對她來說，到處都像是酒吧一樣，她能輕易和他人搭上線、要到他們的電話、約好下次碰面。在這方面，她簡直是大師。於是乎，緊密的關係就誕生了。她的好友們也都有各自的配偶。第一次和他們見面時會很尷尬嗎？當然。如同克里斯．洛克（Chris Rock）在2004年的喜劇《無所畏懼》（Never Scared）中提點出的，你會變得有點像更善於社交的另一伴的「寵物」：「女人喜歡把自己的老公聚在一起，然後辦個大人版的遊戲約會…」、「他和你一樣喜歡棒球！」。這很尷尬嗎？對。你們真的得開始談論棒球嗎？不一定。這種作法有時是不是會失效？那當然，但失敗的原因可不能是因為你沒有試著讓它成功。而讓它成功的第一步，就是充分欣賞另一半的朋友對他們的意義。

完成那些剛萌芽的計畫

那天晚上你們隨便聊到的計畫：去健行、在…呃…可以玩硬地滾球的地方來場硬地滾球、公鹿隊的比賽（密爾瓦基限定）、打靶、機智問答之夜、去酒吧喝通關跑趴、木製法庭樂團（Parquet Courts）12月8號在漢默斯坦的公演（有人要+1嗎？）…把計畫定下來。你得成為嚷嚷著：「我全都跟」、「續攤啦」、「我超愛活動」的那種人。這是人們想把你當朋友的重要關鍵。

有些固定的約會

我最主要的邀約是每周日和兩個朋友一起跑上五、六英里。我們全程都會聊天——電視劇、小孩、工作、政治，但跑步話題除外。規矩是這樣的：如果你正和另一個男人一起從事某項活動，而且聊的話題是那項活動以外的事情，那你們之間就有了友情。跑步之約是這樣開始的：我傳簡訊給他們：「你們有誰下午想跑個步？」其中一個會回：「當然」，另一個就會說：「OK」。

聚會後傳個訊息

但要文情並茂。傳些圖片、引用某人曾說過最有趣的事情、跟進奇怪的對話。活動後的訊息紀錄了當下的美好時光。這種方法能幾乎毫不費力的表達最重要的事：感恩。

擁抱

男人不是什麼擅長表達情感的動物，但擁抱卻可以有效傳遞這個訊息。對男人來說，擁抱別人就是最「man」的方式了，具有絕對的決定和權威性。所以，去吧，把那傢伙拉近，然後在他耳邊竊竊私語：「我們他X的什麼時候要去玩硬地滾球？」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九