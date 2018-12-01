研究：你的身體在傍晚時燃燒最多卡路里

文：Jamie Ducharme

譯：彭于庭

從健身到睡眠習慣，你做的每件事情都可能影響你當日的卡路里消耗量。根據一項新小型研究，你的身體可能在每天的某個時段燃燒最多卡路里。

這可能要歸功於晝夜節律，也就是控制你每天睡眠和醒來的生理時鐘。根據周四（編按：原文發表於11月8日）發表在《當代生物學期刊》（Current Biology）上的一項研究，晝夜節律也影響卡路里燃燒的情形。研究指出，當人們處於休息狀態時，傍晚比深夜多消耗10%的卡路里。

哈佛醫學院（Harvard Medical School）醫學副教授、布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）神經科學家，同時也是該研究的共同作者吉寧・杜菲（Jeanne Duffy）表示，即使你沒有做什麼事情，在午後傍晚消耗的卡路里就比深夜多出130卡，即使這樣的微量增幅也會影響健康。杜菲說：「如果每天都多燃燒一點點的卡路里，長時間累積下來就很可觀。」

因為這項研究的重點在於人體休息時的卡路里消耗量，也就是呼吸或是血液循環等人體運作所需的基本熱量，因此杜菲說目前尚不清楚人們是否在此段時間健身和用餐就可增加卡路里消耗量。她說晝夜節律和日常行為間比較明確的相關性在於應避免深夜和清晨時累積卡路里。

杜菲說：「假設我們比平常早一兩個小時起床，或是早一兩個小時吃早餐，那時候我們的身體還沒準備好起床或進食，而且也不需要那麼多熱量來維持生理機能，因為我們身體不需要那麼多的熱量，所以即使吃同樣的早餐也會讓身體儲存比平常更多的卡路里。」

該研究僅包括7位受試者，因此結果還不全然可信。但研究人員表示，即使研究樣本少，他們還是可以在實驗室里進行廣泛的研究，從人們的飲食到光照量，透過控制不同的變因讓他們可以更深入了解影響晝夜節律的自然因素。

為要消除環境干擾，受試的男性女性（年齡介於38到69歲）在沒有時鐘、窗戶、電話和網路的實驗室裡住了37天。研究人員也仔細控制他們上下床的時間，每天提早4小時。這項研究將受試者各自的生理時鐘擺在一旁，並強迫他們按照身體的需求調整晝夜節律，因此研究人員可以觀察受試者生理上的早上、下午及晚上，而不是時鐘上固定的早、午、晚。研究人員也仔細追蹤他們的飲食和活動量。

每個人都帶著測量身體核心溫度的感應器，研究人員因此可以得知他們消耗了多少的熱量：核心溫度越高，消耗的卡路里就越多。研究發現人的體溫在晝夜節律中的深夜和清晨時達最低點，而12小時後，也就是傍晚達最高點。

杜菲說這項研究發現對值夜班的人來說意義重大，因為他們的作息與常人不同。研究早已發現多種疾病容易找上輪班工作的人：肥胖、二型糖尿病、癌症和認知能力下降。達菲說，這項新研究支持了晝夜節律失調可能讓人生病的觀點。

達菲解釋說：「我們的生理時間讓我們的身體在固定的時間做好準備以達到最大效能，當我們熬夜工作時，我們就必須對抗生理時鐘。凌晨3點也不是吃東西的好時間，因為我們通常不會在夜間吃東西。」

我們還需要更多的研究來理解晝夜節律如何影響每個人，但是此研究的確讓科學家們更明白晝夜節律非常重要，而且它和大家的健康緊密相關。

杜菲說：「我們身體的新陳代謝率在每個時間都不同，我們的生理時鐘必須配合外部環境。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航