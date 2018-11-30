克萊兒芙伊訪談：為了「龍紋身」交易「皇冠」的女孩

文：Eliana Dockterman

譯：劉松宏

在《皇冠》（The Crown）的作品獲得艾美獎和《登月先鋒》（First Man）的奧斯卡提名傳聞之後，克萊兒・芙伊（Claire Foy）為了《蜘蛛網中的女孩》（The Girl in the Spider’s Web）刺上龍紋身。

在《蜘蛛網中的女孩》中扮演龐克駭客的莉絲・莎蘭德（Lisbeth Salander）是女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的對立角色。在《皇冠》之後，你有意擔綱完全不同的角色嗎？

我一直試圖在我職業生涯的每一階段中擔任新角色，而莉絲是罕見的角色。通常人們會立刻喜歡上主角。然而對莉絲的看法正好相反。如果有的話，她認為人們喜歡她是一件危險的事情。

當妳第一次邂逅史迪格・拉森（Stieg Larsson）《千禧年三部曲》（Millennium series）時，怎麼看待這個角色？

她是非常具有革命性的——不是因為穿洞或刺青。她是一個明白在體系中無法得到正義伸張的人，因為在那個世界沒有她的容身之處。但她可以得到自己的正義。我從來沒有讀過一個以這種方式行事的女人。

莉絲誕生於2005年――該系列五本書中的第一本出版時――作為一名治安維護者，專職懲罰傷害女性的男人。妳認為#MeToo會改變人們對她的看法嗎？

我早已經聽過#MeToo的故事。只是現在他們終於被報導並公開討論。 對我而言，莉絲一直是一個相關的角色。

莉絲和女王伊麗莎白二世的共同點是他們都抑制了自己的情緒。妳是如何為這樣的鏡頭做準備？

在我們的日常生活中，我們說一件事、想另一件事。 在大多數情況下，我們對自己或其他人並不誠實。所以表演只是一種試圖活著的基礎練習。情緒的表達真的不是表演。想要觀眾去轉譯角色的想法和感覺。

妳是如何辦到的？

表演並不是我正在做什麼，而是關於傾聽。對方說了什麼？我的角色被感動而說了什麼嗎？如果他們確實說了什麼，他們為什麼會這麼說呢？我非常依賴我的演員同事們，我很幸運能夠與才華橫溢的人合作。 我想，在進行獨白時將會很糟糕。

在《登月先鋒》中，妳扮演尼爾阿姆斯壯（Neil Armstrong）的妻子珍妮特（Janet），她為一個壓抑自己感情的丈夫做了大量的情緒勞動。妳是怎麼理解這種關係的？

在我們的故事中，尼爾逃離以阻止自己受傷，這是一件非常人性化的事情。珍妮特的內心足夠強大，可以承擔兩人的重擔。她曾失去小孩，生活在一個丈夫隨時會過世的現實中，她明白自己必須正視現實，並繼續前進。她必須讓一切保持運作、讓尼爾運轉、持續保持這樣的形象。

王室也竭盡全力投塑造出一個特定的形象。扮演女王是否會讓妳對他們的公眾形象有任何看法？

在伊麗莎白統治初期，王室被認為是英格蘭教會的完美領袖且無可非議。在1960年代的十年內，王室的形象完全轉向。媒體變化迅速，而他們生、死於公眾輿論。雖然看似王室是一個非常具有特權的機構，但英國公眾和新聞界一直監督他們負起責任。

妳是否看到美國和英國對該節目的反應有所不同？

不，沒有特別不同。我對於人們觀看和回應的多樣化感到非常不知所措。莉絲也是如此。她並非我們對於成功、特定年紀、生活在某個世界的一般形象。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九