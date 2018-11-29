為什麼用軍隊來阻擋移民人潮，會是一個重大軍事錯誤？

文：James Stavridis（曾任北約盟軍最高統帥的退役海軍上將，現職凱雷集團（The Carlyle Group）營運長）

譯：劉松宏

從2006年到2009年，我這三年都在美國南方司令部擔任四星級海軍上將以及指揮官，負責統領拉丁美洲和加勒比海地區的所有美國軍隊。我的部分職責包含大量往返邁阿密總部與中美洲各國之間，而這些國家已被暴力摧毀。我曾多次行經的路線，現在絕大部分已被至少5000名移民車隊佔據——大多數人逃離洪都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多和尼加拉瓜——並導致美國軍隊進入那些國家。當我看到政府計劃在南部邊境部署至少與移民人數一樣多的美軍，以阻止川普（Donald Trump）總統錯誤地指稱為「入侵」的移民潮時，我相信我們犯了一個重大錯誤。

這些現役部隊訓練不足、裝備不當、組織鬆散，無法好好完成這項任務。他們被教導將致命的戰鬥力施加於我們國家的敵人身上。即使他們在多方援助下執行任務，當緊張情況發生時，犯錯的可能性還是不容忽視。沒有必要將這種風險強加於明白的法律上——強行執法的活動應該交由老百姓執行。如果我們需要更多的邊境巡邏官員，我們應該僱用人力——而不是在這個問題上投入現役軍人。

機會成本會使現在的情況變得更糟。這些部隊每天花在邊境部署——遠離家園，而且還是在假期開始之際——他們將無法接受足夠訓練或是做足準備他們的真正任務：戰鬥行動。當我看到為這次任務選定的部隊時，他們中的許多人將不得不停止對抗伊拉克、阿富汗和敘利亞的部署訓練，我們軍隊正在那些地方進行著積極的戰鬥。如果這種情況再次升溫，他們也可能要準備在韓國為美國軍隊提供支援；或者當美國重新實施對伊朗的制裁和緊張局勢加劇等情況下，在阿拉伯海灣進行部署訓練。根據一項獨立分析，這種所謂的「部署」不僅會在年底前浪費高達2億美元的資金，而且恐怕也浪費了軍隊寶貴的培訓時間。

此外，在邊境進行真正大規模任務的可能性非常低。移民距離國境有數百英里，而且移民人口主要是婦女和兒童，行動非常緩慢，只是尋求機會陳述他們的難民身份及要求庇護——但這都不太可能從美國這方獲得的。有一個比現役軍隊更好的解決方案，就是擴大我們與墨西哥的合作，墨西哥正在合理地處理移民人潮的挑戰，並遵循其國內法律和有關難民流動的國際政策。例如，我們可以建立難民中心，以人道、明智的方式處理這些尋找庇護的難民，邊境兩側的政府當局可以共同努力。

那麼，我們從這個行動中得到了什麼？當墨西哥處理中美洲難民時，美國可怕的見解實質上是用軍事力量關閉了我們的邊界，而根據聯合國報告指出：哥倫比亞和巴西都面臨真正的難民危機，因為他們正尋求安置200多萬委內瑞拉人，其中大多數委內瑞拉人是營養不良的。對於一個在過去150年中遭受美國多次入侵和美國軍隊侵擾的地區，這將喚起令人不安的古老怨魂。

我們應該掌控我們的邊界，但派遣軍隊對這事件並沒有任何幫助，相同地，「高大美麗的圍牆」也不會有任何作用。坦白說，我們大可花大筆的經費沿著2000英里的邊界建造一堵30英尺高的牆，但身為海軍上將的我知道一個秘密，就是在牆的左側有一片海洋，假如我們所做的只是試著阻隔通道，人們將窮盡一切辦法進入這裡，包括利用海路的方式。

還有其他更好的方法。我們應該建立一個「智能牆」，其中包括一些高而堅固的障礙物；在空中、地面和海中進行大量無人監視器；在需要補強的地方加入較輕型的障礙物；人工智能分析趨勢和預測壓力點；最重要的是，這是一支資金充足、積極主動、完全志願的邊境巡邏隊並且與當地執法部門合作。區域性的智能牆用以解決移民的根本原因——犯罪、毒品、腐敗和法治失敗——包括美國和加拿大以及我們在南方的鄰國。

在我的職業生涯中，我已經命令我們的現役軍隊進入拉丁美洲和加勒比地區，並在那邊執行許多合法任務，包括打擊哥倫比亞的叛亂分子到整個中美洲的緝毒活動，以及加勒比地震後的救災行動。那些才是明智、具有成本效益的任務。然而這個對抗移民的任務則否，總統應該改變決策方向。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九