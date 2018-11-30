退休40年、高齡105歲、愛喝馬丁尼，她要教你超棒的理財術

文：Elizabeth O'Brien

譯：彭于庭

派翠西亞・里恩斯・哈靈頓（Patricia Lyons Harrington）回想起她在1950年代申請信用卡的情形，當時她是一名中年單身女性，在美國波士頓學校教書。在那個年代，信貸交易如同社會的許多方面充滿著性別歧視，因此該信用卡公司拒絕了她的申請。

十多年後，社會潮流開始改變，同一家公司反而邀請她來辦信用卡。哈靈頓回想起她當年的反應，「我說『不用了，謝謝你。』」

雖然已高齡一百多歲，哈靈頓卻仍保持她充沛的活力。因為這份活力，在她年輕時即使與她同齡的女性紛紛結婚，留在家相夫教子，她能專注於自己的事業並學習理財。曾為音樂老師的哈靈頓，現在與姪子和他妻子一起住在麻薩諸塞州艾塞克斯郡的一間獨立公寓，她以前的學生常常來拜訪她。

哈靈頓以前喜歡飯前喝杯加顆橄欖的經典馬丁尼，但她在幾年前喪失味覺後就不再喝了，不過她現在還是來瓶碳酸飲料Moxie。她已經喝了這種新英格蘭地區的經典汽水近100年了，Moxie這名字翻作中文意思是「活力」，很適合用來形容哈靈頓。

高齡105歲的哈靈頓如何活出豐盛的生命，以下是她的秘訣：

盡早開始存錢

哈靈頓13歲時就開始把在花瓶裡找到的25分錢存起來。現在許多人也會把身上的5元紙鈔存起來，這跟當時25分錢的幣值差不多，在哈靈頓開始存錢的1931年，25分錢的比現今的5元小一點。

哈靈頓的這個習慣一直持續到她成年，她說她把存下來的錢用做旅行基金。她在波士頓的公立學校負責培訓和監督教師，一直到67歲退休，中間學校放假時她就去旅行。最喜歡的歐洲旅遊國家是馬爾他、義大利、法國和英國。她說：「我愛這些國家的一切。」

哈靈頓在67歲時有了第一段婚姻，她嫁給一名喪偶的大學知識分子。婚後6年她先生去世後，哈靈頓便搬去和他的姪子喬治・里恩斯（George Lyons）一起住，另外還有喬治的妻子安（Ann）及他們3位年幼的小孩。哈靈頓從存款中撥了10萬美元付房子的訂金，之後房子由里恩斯買下，大家住在一塊兒。

里恩斯雇用了一名律師保護哈靈頓在這間房子上的投資。里恩斯知道同住一間房子的人最後可能彼此鬧得不愉快而搬出去，於是他簽了一份合約，保障哈靈頓不會因為大家不再一起住了而損失她投入的錢。里恩斯說：「我們大家相親相愛，但是世事難料。」

但事情如他們所願，他們一家一起度過了幸福快樂的30年。哈靈頓說：「我喜歡大家住在一起。」

保障固定收入

哈靈頓有幾份固定收入，讓她即使老了也不必擔心錢的問題。她的退休金來自波士頓學校系統，從後任丈夫名下她還可領約1700美金的社會保障金。雖然她以前有份工作，她卻無法領取社會保障金，因為某些州的某些公職人員不付社會保障金的工資稅，因此他們也無法領到保障金。

哈靈頓還有一份年金保險，在她50歲晚期或是60歲初時，學校校長邀請一位推銷員來跟老師談年金問題，哈靈頓就買了。她說：「我當下就決定買了。」

這是個明智的決定。哈靈頓70歲後從遞延年金月領約195美金。聽起來不多，但是幾十年累積下來的金額卻很可觀：里恩斯估計他姑姑領到的金額比繳給年金的金額多出好幾萬美元。保險公司若有太多保戶活到百歲以上，公司肯定要倒了。里恩斯說：「保險公司在她身上賠了很多錢。」

保持熱忱

哈靈頓在波士頓附近的羅斯伯里（Roxbury）社區第一次接觸音樂教育，她的啟蒙老師是當地聖母院的修女。她說：「她們是很棒的老師。」她追隨老師的腳步，自己也開始教音樂。她也說：「我喜歡小孩，我也喜歡音樂。」

哈靈頓自願參加波士頓交響樂團的巡迴演出，直到她85歲。雖然現在哈靈頓視力嚴重退化，但是她仍會聽莫札特、海頓等一些她最喜歡的作曲家的音樂。她有一台Google Home的智慧裝置，她喜歡用聲控叫它「播放法蘭克・辛納屈（Frank Sinatra）的曲子。」

她參與了波士頓醫療中心（Boston Medical Center）的新英格蘭人瑞研究，並計劃將她的大腦捐給阿茲海默症的研究。哈靈頓說：「這不是因為我覺得我很聰明，」話是這麼講，但她相信自己適應環境的能力幫助她在老年時仍能保持敏銳，「我可以做出改變，避免自己感到不開心。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航