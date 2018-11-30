80年前受庇護的猶太孩童，呼籲英國汲取當年「難民兒童運動」經驗

文：Billy Perrigo

譯：許睿洋

11月16日，一群興奮無比的學童在倫敦中部的一處庭院中開心地玩耍。86歲的英國議員艾爾夫・達布斯（Alf Dubs）正坐在椅子上，從陽台上凝視著這群正開心玩樂的孩子們。

在第二次世界大戰爆發以前，當他的母親將他獨自送上從布拉格到倫敦的列車時，他的年紀要比這些孩子都小。年僅6歲的他什麼人都不認識。而和他同在列車上的數百名猶太小孩，有超過半數的人無法再見到自己的父母親。他回想道：「我當時並不知道自己正在逃離的是如此可怕的處境。」伴隨著樓下歡愉的笑聲。

達布斯與這些庭院中的孩子們是「難民兒童運動」（Kindertransport，亦有人譯為「後送孩童」）80周年紀念活動的嘉賓。這個字在德文上是指「孩童運輸」（children’s transport），這場行動在1938至1939年間靠著火車運輸從中歐地區拯救了約一萬名猶太孩童的生命。許多宗教與人道團體皆大力地遊說英國政府，希望他們能接受上千名的難民兒童。英國接受了，而多數的兒童最終也選擇一輩子留在英國。

達布斯說道，雖然80年過去了，但記住那段時間發生的事比什麼都還要重要。

據聯合國稱，2017年，全球有超過6800萬人被迫離開家鄉，而其中逾半數是孩童。達布斯告訴《時代雜誌》：「我們正面臨一個難民危機高漲的世界，而此刻我們並未善盡我們應盡的責任。」他的捷克口音在他於英國參與公共服務數十年之後僅能依稀聽見。他的翻領上別著一個白色小徽章，上面寫著「安全通過」（safe passage）。

當天活動前，達布斯和其他倖存者發表了聲明，呼籲英國政府汲取當年「難民兒童運動」的經驗，並在未來10年內允許一萬名難民兒童尋求庇護。他表示：「這是一個簡單的要求，我甚至認為數量太少，但這是另一件事。」

而在紀念活動中，一群年邁的倖存者於大廳中聚首，緬懷著當初拯救他們性命的善舉，同時也傳遞了一個明確的政治訊息：國際社會必須為難民兒童盡更多心力。在場的還有樞機主教、猶太祭司與伊瑪目，以及各界政要和家屬們。

今天，這些Kindertransport倖存者都已高齡80或90歲，這場活動可能也是他們見到彼此最後的機會。但在長達3小時的演講與會談中，他們每個人的故事以及從Kindertransport學到的經驗早已進入眾人的共同想望之中，並被列入史冊。Kindertransport不僅一次又一次被視為成功的道德典範，更是在未來幾十年內允許上千名孩童實踐自己潛能的機會。

也不只一次，當舞台上年輕的穆斯林難民操著一口不流利的英文，訴說著他們橫渡地中海時的可怕遭遇，以及他們多麼希望能在英國建立自己嶄新而豐碩的生活，台下的年邁猶太聽眾為他們起身喝采。因為這和80年前，難民列車上的孩童如出一轍。

其中一位是16歲的利達萬（Ridwan），他在2016年從厄利垂亞抵達英國。他的母親與兄弟與他分開前進，但卻因為船隻翻覆而葬身地中海。現在在英國生活並努力學習英文的他告訴聽眾，他的夢想是成為土木工程師來「建造東西，修補東西」。觀眾給予他如雷的掌聲。

坐在利達萬右手邊的是萊斯利・布蘭特（Leslie Brent），現年93歲。身為Kindertransport倖存者的他在定居英國後成為了一名免疫學家，他的研究對1960年的諾貝爾醫學獎有著極大的貢獻。利達萬說道：「難民讓英國更好也更富裕。究竟1938年和現在有什麼差別呢？」

許多人在紀念活動上對1938年英國人對難民孩童的歡迎程度，和現在對移民的普遍敵視進行比較，而無論他們是多麼需要援助。在保守黨的執政下，降低移民人數是一項優先政策，而反移民的言論也在2016年6月「脫歐公投」期間甚囂塵上。到了2016年10月，對於那些居住在法國加萊鎮（Calais）臨時難民營中沒有家長陪同的未成年難民，英國政府拒絕賦予他們合法的通行權，使他們毫無申訴的權利。週四的紀念活動不斷抵制近年來相當蓬勃發展的一套說法，即難民只會攫取而不懂付出。

在台上與利萬達和布蘭特進行會談的是芭芭拉・溫頓（Barbara Winton），她的父親尼可拉斯・溫頓（Nicholas Winton）正是當時籌畫從布拉格用火車拯救出這麼多孩子的人道主義者。

她先前告訴《時代雜誌》:「接受難民帶來的結果比人們認為的好得多。難民為國家帶來的東西非常驚人，他們就是有這種衝勁與動力用他們的生命完成這些事。」

活動進入尾聲，司儀請Kindertransport倖存者起身。聽眾之中白髮蒼蒼的一群緩慢起身，而幾位坐在輪椅上的人也高舉他們的雙手。接著，司儀請他們的孩子、他們孩子的孩子都起身站立。霎時間，大廳裡的上百人，無論年輕年邁，都站了起來（筆者按：雖然我是以記者的身分參加，但我無疑是他們的一員。我的祖母也是在Kindertransport行動中從柏林來到英國。）隨著1938年政治決策造成的骨牌效應越趨明顯，原先和諧的掌聲漸漸演變成不和諧的噪音。

最後，一名身材矮小的猶太老婦人向剛發表完專題演說的達布斯背後走去。對於這位Kindertransport的代表人物，她微笑著拍了拍他的肩膀並說道：「讓更多難民進來吧！」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航