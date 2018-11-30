「大尺寸時尚」是個千億美元商機，卻無人競爭的市場

文：Emma Hinchliffe

譯：彭于庭

穿大尺寸衣服的女性花在買衣服上的錢，是一般體型女性的4分之1，但考量到美國有67%女性都穿14號以上的衣服，若能為她們提供合適的服裝，零售商就可以搶賺那乏人問津的四分之三市場。

這就是Dia&Co可以成功募到驚人的4,000萬美元原因。這家新創公司專攻大尺碼市場，以訂閱後定期寄送量身訂做的服裝包裹起家，2017年初才悄悄地募資3000萬美元，而最近才公開的7000萬募款讓Dia&Co總資本額到達9500萬美元。

就此Dia&Co的共同創辦人兼CEO娜迪亞・包喬娃（Nadia Boujarwah）說：「這項投資的意義在於，社會開始認知到美國有很多大尺碼女性，而我們需要做出大幅度的改變，讓她們得到實質的平等。」

價值4,000萬美元的C輪募資由聯合廣場創業投資公司（Union Square Ventures）指導，且該公司的合作夥伴蕾貝卡・凱登（Rebecca Kaden）也將擔任Dia&Co的董事。凱登任職於Maveron時就投資了一筆錢在Dia&Co的種子基金上。紅杉資本公司（Sequoia Capital）身為Dia&Co現有的投資者，也參與了最近一輪的募資計畫。

對於任何時尚新創公司而言，7000萬美元都是很大一筆錢。大量資金流入也透露了一個商機——一個各公司都在覬覦，價值1000億美元的潛在市場。

凱登說：「過去六年半來我都是一名消費品投資者，我看見不同的消費品交易市場的成長，但是大尺碼時尚在市場中則是一塊少見的未開發領域。通常商機在於製造更優質的產品、降低售價或是改變供應鏈，但是像這樣的供需不平衡幾乎是前所未見的。我們有一個很廣大的市場，但是卻沒有任何商品可滿足需求。」

Dia&Co的網站提供訂閱盒和貼心的電子商務服務，目前有10種自有品牌。這家新創公司與其他零售商和品牌合作以擴展大尺碼的生意，近期的合作夥伴包含網球選手大威廉絲（Venus Williams）的運動品牌EleVen，以及加拿大零售商Reitmans。

提供多樣化選擇是Dia&Co的核心理念之一。凱登和包喬娃表示公司的基礎並非某種商業模式，而是顧客，而Dia&Co是間彈性十足的公司，只要能為大尺碼女性服務，他們可以嘗試各種不同的可能性。（凱登表示，另一家服裝公司Everlane也抱有這種以客戶為核心的價值。）

凱登說：「他們的宗旨就是服務大尺碼女性，他們不會改變服務對象，但是服務方式可與時俱進。」

Dia&Co價值4000萬美元的C輪募資顯示了自創辦人3年前首次提出構想以來，新創公司和零售商的發展方式已經改變了。

包喬娃說：「這和我們首次為Dia募資的經驗形成強烈的對比，你可能想的到所有讓我們創業初期遇到困難的原因，我們身為兩位女性創辦人，我們不只以女性為目標客戶的公司募資，也為那些服務以往受到忽視的女性的公司募資。」

包喬娃表示，過去幾年來投資者對Dia&Co幾千萬美元的募資計畫產生興趣，以及其他大尺碼時裝公司的成長，可見社會已經有所進步。她說：「許多品牌開始提供越來越多樣化的尺寸選擇，大型零售商花錢開發為更多不同體型女性提供的服務，但我們才剛跨出小小的一步，未來還有很長的路要走。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航