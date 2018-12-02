干預大選、叫員工捨棄iPhone？針對臉書的五大指控及其回應

文：DON REISINGER

譯：彭于庭

臉書（Facebook）再次深陷泥沼。

採訪了50位人士的《紐約時報》（The New York Times），於周三（11月14日）刊登了一篇憤怒的文章，來批評臉書反駁批評言論、否認指控且與一家公共事務公司聯手來打擊反對者。

想當然爾，臉書不得不立即做出回應，它表示這份報導「充滿不正確的資訊」，例如報導當中提到臉書的俄羅斯干預事件和打擊假消息的承諾等，都是錯誤的。

以下是《紐約時報》報導和臉書回應的幾項重點：

1、俄羅斯透過臉書干預美國大選

根據《紐約時報》，臉書早就知道俄羅斯曾在2016年春季干預美國總統大選，但過了非常久臉書才公開承認此事。《紐約時報》表示臉書無法偵測干預行為，且2017年發布的懶人包可能也沒有包含所有相關的重要資訊。

臉書則表示《紐約時報》指控它早知道俄羅斯在2016春季的干預行動是「錯誤的」。臉書還補充說道，因為它認為美國國家情報總監應負責說明該事件，臉書就不在Po文中多做解釋了。

2、修復關係

《紐約時報》指出臉書因俄羅斯事件打壞和美俄兩方的關係，因此必須請求Definers這間公共事務關係公司的幫忙。公司也決定表態支持「禁止協助性奴交易法案」，這條法案要求任何網路公司，必須為發佈在其網站上的性交易廣告承擔責任。根據《紐約時報》，雖然其他大型科技公司反對該法案，但臉書則希望透過這次表態修復與華盛頓政府的關係。

臉書回應，因為雪柔・桑德伯格（Sheryl Sandberg）支持該法案，最後帶動整個公司的決定，臉書還說表態支持該法案讓他們「遭受許多批評」。

3、「蘋果」之戰

根據《紐約時報》，臉書和蘋果公司（Apple Inc.）並不友好。臉書就隱私權一事批評Apple公司和首席執行長提姆・庫克（Tim Cook）。《紐約時報》報導，庫克也針對隱私權問題和劍橋分析案批評臉書，而祖克柏（Mark Zuckerberg）回應的方式，是在公司內部要求高層捨棄iPhone改用Android系統。

臉書在Po文中說祖克柏回應方式是正面駁斥庫克的說法，該公司還表示臉書「長期鼓勵」員工使用Android系統，因為它一直是「最受歡迎的作業系統」。

４、喬治・索羅斯（George Soros）

《紐約時報》表示，臉書要求Definers公司針對億萬富翁和行動人士的喬治・索羅斯，調查他的資金交易往來以及是否和反臉書組織「脫離臉書」（Freedom from 臉書）有關。

索羅斯的開放社會基金會（Open Society Foundation）專為民間社會團體提供補助金，在《紐約時報》報導後表示已致函給桑德伯格。信中表示臉書的行為已經「損害民主社會的基本價值」。

臉書則回應Definers確實曾要求記者調查「脫離臉書」的資金來源，但否認曾發動「反猶太攻擊」或利用Definers散布不實謠言。

5、唐納・川普（Donald Trump）

《紐約時報》指出，祖克柏不滿川普在2015年12月在臉書上說要「全面禁止」穆斯林移入美國。據報導，祖克柏要求公司調查川普的言論是否違反臉書使用條款，目的就是希望將川普的帳號停權。最後調查結果顯示川普並沒有違反使用者條款，於是川普能繼續使用臉書。

臉書發文表示川普的確有些「不當言論」，但也說此行為並沒有違反社群規範。然而，該公司補充說，他們用同樣的標準審查每個人，川普也不例外。

臉書並沒有如《財星雜誌》的要求立即回應此事。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航