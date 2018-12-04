研究：魚油和維他命D無法幫助預防心臟病和癌症

文：Alice Park

譯：高子媁

有充分的證據指出，魚油補品有助於降低心臟病患者如心臟病發作和中風等第二次心臟病發作的風險，但很少有嚴謹的研究調查這些補品是否可以幫助人們降低第一次心臟病發的風險。雖然有些資料顯示維他命D不足的人有較高的機率得到心臟病和癌症，但證據卻不足。

如今，一項發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine），以及美國心臟協會（American Heart Association）年度會議的新研究提出了更多關於這兩種補品對於心臟病和癌症的影響。雖然研究中它們看似沒有發揮太大的作用，但魚油似乎能幫助特定族群，而研究者相信維他命D需要更長的時間才能影響致癌機率和死亡。

為了知道這兩種營養素對健康有何影響，VITAL（維他命D和omega-3試驗）計畫因而啟動。這是第一個調查omega-3補品如何影響無心臟病史的人的心臟病風險的大型、嚴格的對照研究。

超過25,800人被隨機分配至以下四組：第一組每天服用2,000 IU的維他命D和安慰劑；第二組每天服用一公克的omega-3脂肪酸和安慰劑；第三組每天服用2,000 IU的維他命D和一公克的omega-3 脂肪酸；最後一組每天服用兩種安慰劑。所有的參與者服用了指定的營養素約五年，而研究者則紀錄了包含癌症診斷、主要心臟疾病如心臟病、中風，還有因癌症或心臟病導致的死亡。

來自布里格姆婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）和哈佛醫學院（Harvard Medical School）女性醫學教授喬安．曼生（JoAnn Manson）醫生和她所領導的研究者們合併研究維他命D和omega-3脂肪酸，因為這兩者不會有明顯影響健康的相互反應。VITAL計畫讓她的團隊可以有效率地研究這兩種營養素對於心臟疾病和癌症的影響，而這兩種疾病也是影響大部分人的慢性疾病。

服用omega-3脂肪酸的人罹患心臟疾病的機率並沒有低於服用安慰劑的人。

但這個結果並非代表魚油只對有心臟病史的病患有所助益。VITAL計畫的研究者們觀察了全體的心臟健康狀況，包含心臟病、中風和心臟問題導致的死亡。整體看來，他們發現服用omega-3補品和安慰劑的人並沒有差別。然而，當他們一一查看個別的心臟疾病事件時，卻發現了有趣的現象。服用omega-3補品的人心臟病發作的機率比服用安慰劑的人低了28%。此外，食用比較少魚的人比起食用更多魚類的人相比，更不容易有心臟相關問題。曼森和她的團隊也發現，實驗中服用omega-3補品組的非裔美國人參與者罹患心臟病的風險低於服用魚油補品的白人。她表示，無論非裔美國人參與者食用了多少魚類，這項發現依然成立。這解釋了基因上，為什麼非裔美國人為何能從omega-3脂肪酸中獲益更多的可能原因。

曼森表示：「我們尚未確定這是一個偶然的發現，抑或是對於非裔美國人一個重要的降低罹患心臟疾病機率的方法。」

當他們觀察維他命D的效果時，也發現了在觀測整體心臟疾病和癌症時，服用補品和服用安慰劑之間些微不同之處。但曼森表示，必須再次強調，這並非代表維他命D在癌症中沒有任何作用。有些研究指出，維他命可以抑制腫瘤的發育，因此雖然它無法降低罹癌的機率，卻可以降低癌症導致死亡的機率。並且，由於癌症需要長時間發展，所以我們需要更多長期的研究證明確實如此。曼森表示：「若有一個人罹癌、已經有徵兆卻未確診，維他命D可以降低癌症的侵略性和延緩其散播速度。」她正計劃投入更多研究以深入探討維他命D補品是否對於不同期癌症有不同的影響。

曼森更說道，大約在半年之內，她預計發表VITAL計畫的其他發現，包括維他命D和omega-3補品是否對糖尿病、認知功能、憂鬱症等情緒障礙、感染和自體免疫疾病有效。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航