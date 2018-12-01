「預防性投藥」能降低健康伴侶感染愛滋病毒九成風險

文：Alice Park

譯：劉松宏

雖然目前尚無疫苗可以預防愛滋病病毒，但醫生可以使用有效的藥物來預防愛滋病毒感染。在海外各國與美國進行了令人驚豔的研究之後，美國食品和藥物管理局於2012年批准了舒發泰（Truvada），是一種抗HIV藥物的組合，作為第一種可以防止健康的人感染到愛滋病毒的藥物，效果最高可達90％。

現在，美國預防工作小組（USPSTF），一群政府召集的獨立專家，第一次建議對感染愛滋病毒的高風險人群開立這種藥物，也稱為暴露前預防性投藥（PrEP）。該小組也建議對所有15至65歲的青少年和成年人以及孕婦進行愛滋病毒篩檢。

該建議支持自2014年以來由疾病控制和預防中心制定的現行指南，該指南建議醫生為尚未感染愛滋病毒但感染風險較高的人開出PrEP。然而，在該藥物獲得批准後的數年內，民眾缺乏對此藥物存在的認識、對其有效性的不信任以及醫生在開處方時的不適導致民眾接受度不大。

這個狀況可能會隨著美國預防工作小組的官方建議而發生改變，因為許多專業組織都會參考USPSTF的建議。該工作小組分析了有關該主題所有的可用證據，包括一些大型研究：研究了感染高風險人群——男同性戀者、變性女性和其中一個伴侶是愛滋病毒陽性的異性戀伴侶——研究結果表明PrEP可以降低健康伴侶感染愛滋病毒的風險高達90％。

維吉尼亞理工學院加利永醫學院的家庭和社區醫學教授，同時也是USPSTF的成員約翰・埃普林博士說道：「有大量的數據可以觀察各種感染愛滋病毒的高風險族群。我們可以看到PrEP的整體有效性，如果我們匯總所有數據，平均有效率為73％，某些群體的有效性更高達90％。如果他們定期服藥，就能很好地預防愛滋病毒。」因為該研究證據的質量和強度，服用PrEP來預防愛滋病毒的建議獲得了該工作小組的最高讚賞。

舒發泰是一種需要每天服用的藥丸，服藥配合度是療程效果的關鍵。PrEP背後的構想是：那些沒有感染愛滋病病毒而且感染風險高的人開始服用這種藥物，這樣他們的免疫系統就會被訓練成能夠隨時準備好攻擊愛滋病毒的狀態。然而，某些醫生並不習慣這種藥物的處方，因為它需要定期監測他們的病人是否感染了愛滋病病毒，並且病人也要每天乖乖服用藥丸。

埃普林博士表示：「很多障礙來自其新穎性，而且民眾會不習慣新的事物。我們推廣服用PrEP的目的就是為了打破這些障礙。」

埃普林博士也提到預防性投藥PrEP需要強大的醫病關係，因為沒有嚴格的規定誰應該投藥。感染風險高的人包括那些多重性伴侶者、男同性戀者、無安全性行為者、靜脈吸毒者和出售性服務者的人。醫生需要向患者詢問他們的性行為和吸毒史，並從患者那裡獲得足夠的信任，以確保他們能夠為真正有需要的高風險人群開立藥物。

有些初診內科醫師可能不願意與患者討論這些行為，埃普林博士給出建議：「這還是要回歸於跟病人仔細討論，我們得到越多信息，醫師就會越放心。」

預防愛滋病毒感染案例增加也是控制愛滋病毒流行戰略至關重要的一部分。如果更多的人能免於受到愛滋病毒感染，那麼就有更少的人將病毒傳播給其他人。

這些用藥建議現在可供民眾評論直到12月26日，在此期間，醫生和大眾可以在最終定案之前發表意見來討論如何改進或改變用藥指南。

延伸閱讀

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航