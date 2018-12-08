為什麼在生活來點壓力，不見得是件壞事？

文：ELAINE SELNA

譯：劉松宏

壓力通常被視為一種完全負面的感覺：被工作截止日期追著跑、家庭紛爭造成損失、繁忙的日程安排讓我們疲憊，我們都快累垮了。

美國大學心理學教授凱瑟琳．剛塞特表示，當有人感到問題與資源之間存在不平衡時，壓力就會產生。研究人員已經確定了兩種不同類型的壓力──「壞壓力」，指的是負面壓力（與情人分手）和「好壓力」，指的是正面壓力（展開一項新工作）。

慢性壓力──根據美國心理學協會定義為「對內部或外部長期的壓力事件，產生的生理或心理反應」──與不健康的飲食、皮膚問題、較小的大腦尺寸，甚至慢性疾病發生機率增加的可能性具有關聯。

然而專家說小小程度的壓力，實際上可以產生一些正面影響。2013年發表於《神經心理內分泌學》期刊的一項研究表明，日常中適度、可控制的壓力──又稱為「好壓力」──可能有助於防止衰老及減緩疾病相關的細胞氧化損傷。

小小程度的壓力還會有以下好處。

壓力可以增加行動力

雖然壓力的增加會讓人感到崩潰並且減少動力，但在開始工作時，適度的壓力能助你走得更長遠。剛塞特教授說，「適當程度的壓力可以增強我們的行動力。」例如：截止日期的壓力可以幫助人們集中專注力並因為時間不足而更加專心。「我們都有過這樣的經歷：『哦，我必須這樣做並且好好完成』，但是沒有壓力我們就無法找到動力，正因為工作得在第二天交出，所以我們會突然之間充滿動力來完成工作。戰鬥或逃跑反應有時會讓我們上緊發條。」剛塞特博士說。

壓力可以建立適應力與培養勇氣

華盛頓大學醫學院精神病學和行為科學教授彼得．維塔利亞諾表示，儘管壓力可能讓人感到崩潰，但它也會迫使人們解決問題，最終培養出對未來經驗至關重要的信心和技能。隨著適應力和信心的增強，人們往往會感受到更少的威脅，並且更能控制自己的情況。

紐約市的臨床社會工作者艾麗森．伯瓦德表示，利用壓力來應對恐懼或挑戰，也可以幫助您克服並學習經驗，而不是避開所有問題。在面對恐懼過後，你將會感覺未來能夠更正確地處理問題，因為你已經有過類似的經驗了。

壓力可以強化人與人的關係

壓力最令人驚訝的好處之一，是它可以幫助彼此建立人際關係，這是整體健康的關鍵。剛賽特教授提出，「社會聯繫是避免罹患身心健康問題，最具保護效果的要素之一。」當人們感受到另一個人的愛和理解時，比較不會感到孤獨及孤立。

維塔利亞諾教授舉例，互助團體是人與人分享談論壓力的好地方，在這裡可以建立同理心，以及散播正向的荷爾蒙。維塔利亞諾教授指出，透過相互吐露心聲人們會感覺更溫暖，因為他們可以與彼此面臨的問題產生共鳴，並驗證自己的感受，從負面經驗中創造正面效益。

與朋友和家人交談也可以建立並加溫彼此的感情。剛賽特教授說，「如果我們過去沒有在一些艱難時刻相互扶持，我們的友誼或家庭關係，可能就不會像現在這麼緊密。」

壓力是人生中重要的一部份

完全沒有壓力的生活不一定比較好。以一名研究所學生為例：競爭激烈的申請過程、具有挑戰性的課堂作業、畢業後從學術環境過渡到工作環境等等，都是一個個學習的過程。然而，剛賽特教授說，最終每個人都會為自己達到的成就而感到驕傲。她說，「可以讓我們最為自豪並為我們的生活帶來最大意義的事情，通常都很艱難。如果缺少了壓力，我們也可能會失去生活中許多有意義的事物。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航