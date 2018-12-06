我們又成了戰士：一戰在美洲原住民歷史扮演了重要角色

文：Olivia B. Waxman

譯：王國仲

當國會在2008年宣布感恩節後的禮拜五是美洲原住民遺產日時，他們僅簡單說明選擇這個日期的意義——「強化美洲原住民和美國間政府對政府的關係」。或許真正的原因是一則流傳甚廣的故事（同時也是感恩節的由來）：歐洲殖民者和美洲印第安人間的和平同盟。

這樣的解釋被列為支持該節日的第七點理由，列於文中。至於其他理由，只有一項比它來的更突出：眾議院提到的「美洲原住民」，是指那些「自願在美國武裝部隊服務，從建國革命到今日所有軍事行動中都英勇作戰，值得接受表揚的人們。在大部分情況下，美國原住民投身軍旅的人均比例比其他任何族群都來得高。」

尤其是在2018年，在某場特定戰爭的情況下，11月不只是原住民遺產月和表達感謝的時刻，11月11日退伍軍人節的紀念活動同時提醒我們，今年是第一次世界大戰終戰100周年。

和第一個感恩節的故事不同，這是一個關於歐裔美國人和印地安人並肩作戰的真實故事。然而，在關於戰爭的著名故事中，它卻時常被遺忘。

超過12000名印地安人投身第一次世界大戰。他們多半擔任偵查員、狙擊手和密碼譯電兵。那些並未踏上戰場的人，則和其他美國人一樣，透過栽種勝利花園、舉辦募款活動、購買國債、志願加入紅十字會、捐贈繃帶與醫療用品來幫助自己的國家。

密蘇里州立大學該領域專家威廉．梅道斯（William C. Meadows）指出，許多印地安人投入這場大戰。他們大多數都自願參加，希望保家衛國的行為能打動政府，給予他們完整公民身分。梅道斯解釋，根據1887年《道斯法案》（Dawes Act），接受新土地分配條款的印地安人能取得公民權，但還有約三分之一的印地安人尚未成為公民。他們希望藉由投身軍旅，替家鄉的同胞爭取權益（就像為了國內公民權益，在海外為民主奮鬥的非裔美國人一樣）。

這種爭取公民權的方式伴隨巨大風險，部分原因是美軍對印地安人的刻板印象。

印地安人在前線被賦予（需要夜視能力的）偵查和狙擊任務，指揮官們認為這是最「適合」他們的工作——美洲原住民生來就是個戰士。這種「單一族群自然適合做某些事情」的刻板印象和當時的科學種族主義理論息息相關，不過這些理論在今日已被推翻。同時，這代表著印地安人們置身於極度危險環境中的比例，遠高於其他美國士兵。對從國內對戰爭做出貢獻的人來說，刻板印象同樣存在。在國立第一次世界大戰紀念博物館中，一張未加註日期的照片說明，在加州佛雷斯諾附近的莫諾印地安人保留區，一名90歲的紅十字會女性志願者（當時被歧視性的稱為「番婆」）「揚棄過去的野蠻行為，為民主而努力」。

印地安士兵同時也擔任譯電員。他們將在下一次的世界大戰中變得更出名。他們使用至少六種印地安語言，將指揮官的命令翻譯成母語，因此竊聽的德軍士兵無法理解對話內容。他們在戰爭的轉捩點也扮演關鍵角色。例如在1918年秋天，喬克托（Choctaw）和切羅基（Cherokee）部族譯電兵參與了謬斯—阿爾貢（Meuse-Argonne）攻勢。這場關鍵戰役被歷史學家傑佛里．瓦沃（Geoffrey Wawro）形容為「切斷德國咽喉」的一役。

梅道斯指出，軍官們鼓勵印地安人使用母語以贏得戰爭，政府卻在國內花費極大心力、禁止他們使用自己的語言，這實在相當諷刺。從1870年代開始，美國政府開始設立軍事式寄宿學校，目的是對印地安人進行同化。這樣的概念在一戰結束後仍然是主流。梅道斯表示：「如果在校內使用母語，你會因此遭到體罰。」

很明顯的，戰爭無法彌平偏見，也無法解決美國政府與印地安人間的深刻問題。但在某些方面，它確實帶來了改變。

印地安士兵服役時的表現屢獲稱讚，這為雙方都帶來溫暖。1920年，美國遠征軍總司令約翰．潘興將軍（General John Pershing）寫道：「北美印地安人和其他美國人民一起立下豐功偉業，他們帶著承襲自祖先的勇氣，作為士兵，英勇戰鬥。」有些人則獲頒最高榮譽。例如1918年9月12日，一名奧克拉荷馬州柯曼奇（Comanche）部族的二等兵卡爾文．阿查列特（Calvin Atchavit），因為擊斃一名敵軍，並俘虜另外一人（全憑單手，他的右手當時嚴重受傷），在法國獲頒傑出服役十字勳章。這類英雄行徑，也激發民眾對美國印地安老兵的頌歌傳唱，稱為「旗歌（flag songs，通常在凱旋歸鄉的慶典上演唱）」。1920年，蒙大拿州的烏鴉部族，亦邀請戰時盟軍領袖費迪南．福煦（Ferdinand Foch）元帥到部落並表揚其貢獻。

此外，（部份）拜戰爭老兵推動之賜，尚未獲得公民權的美洲原住民，在1924年的《印地安公民法》（Indian Citizenship Act）通過後終於如願取得公民身分。

柯曼奇印第安退伍軍人協會的合作歷史學家蘭尼．阿塞佩米（Lanny Asepermy）表示，在戰爭中服役，也代表著重要的心靈和精神成長。

阿塞佩米解釋，1875年6月2日，當柯曼奇部落在錫爾堡投降後，「政府拿走了我們的武器，我們不再是戰士。」對認為有能力保護自己的人來說，這是一大打擊。梅道斯也表示：「儘管有些人能在19世紀末期擔任美軍偵察兵，或在美西戰爭時作為志願士兵，但第一次世界大戰卻是印地安人首次能在正規部隊中服役，而不只是某個非印地安作戰單位中的附加人員。」

「（第一次）世界大戰爆發後，我們又重拾武器，我們又成了戰士。」阿賽佩米表示。他本人於1966至1990年間在陸軍服役，身為一等士官長，1966-70年間曾參與越南戰爭。他認為，想與過去產生聯繫的衝動，是他投身軍旅的原因。

儘管每個人都有著自己的理由，從一戰、越戰直到今天，印地安人從軍的趨勢仍然不變。自從九一一事件以來，美國原住民在美軍中服役的比例皆高於其他族群。時至今日，美國現役軍人中，約有31000名原住民和阿拉斯加土著，退伍軍人的數量則有14萬名。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航